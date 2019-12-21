Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|131.774,60
|2,95
|187,09
|İş Bankası (B)
|22.485,00
|2,21
|634,76
|İş Bankası (C)
|6,16
|-1,44
|35,98
|İş Bankası (Kur.)
|155.010,00
|1,98
|218,94
|İş Fin.Kir.
|3,28
|2,82
|-29,16
|İş Girişim
|3,83
|7,89
|87,75
|İş GMYO
|1,34
|-1,47
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,27
|-1,84
|131,21
|İş Yat. Ort.
|1,64
|3,14
|122,19
|İşbir Holding
|454,50
|1,77
|230,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|26,67
|-32,14
|İttifak Holding
|4,21
|6,58
|103,71
|İz Hayvancılık Tarım
|4,52
|4,39
|-31,41
|İzmir Demir Çelik
|6,26
|48,34
|277,11
|İzmir Fırça
|1,77
|-4,84
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|56,70
|0,18
|119,67
|Kafein Yazılım
|11,10
|2,78
|61,15
|Kapital Yat. Holding
|2,16
|-6,49
|-24,74
|Kaplamin
|5,35
|-0,74
|48,61
|Kardemir (A)
|2,48
|0,00
|53,08
|Kardemir (B)
|2,53
|2,43
|55,35
|Kardemir (D)
|2,55
|2,41
|31,05
|Karel Elektronik
|14,25
|-5,44
|241,73
|Karsan Otomotiv
|1,60
|6,67
|34,53
|Karsu Tekstil
|3,05
|17,31
|144,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|10,84
|143,24
|Kartonsan
|374,90
|-1,34
|17,53
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|3,31
|24,31
|Kent Gıda
|137,10
|4,50
|15,21
|Kerevitaş Gıda
|3,19
|5,98
|77,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-21,31
|37,14
|Kiler GMYO
|3,54
|14,19
|102,29
|Klimasan Klima
|16,50
|-3,90
|325,27
|Koç Holding
|19,70
|-3,62
|42,25
|Konfrut Gıda
|7,48
|-1,58
|56,62
|Konya Çimento
|259,50
|-0,92
|45,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,39
|-2,29
|30,96
|Koza Altın
|75,60
|2,51
|47,37
|Koza Madencilik
|10,13
|7,31
|40,30
|Körfez GMYO
|2,01
|0,50
|64,75
|Kristal Kola
|1,68
|10,53
|60,00
|Kron Telekomünikasyon
|12,12
|-5,46
|39,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,06
|-5,72
|75,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,36
|-3,05
|39,78
|Lider Faktoring
|3,50
|-1,69
|55,56
|Link Bilgisayar
|17,82
|1,60
|114,18
|Logo Yazılım
|51,80
|-0,77
|90,86
|Lokman Hekim Sağlık
|5,54
|9,49
|24,47
|Lüks Kadife
|8,75
|-5,20
|80,41
|Makina Takım
|1,90
|2,70
|23,38
|Mardin Çimento
|5,24
|-3,50
|88,69
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|-1,67
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|58,10
|10,67
|230,87
|Marshall
|47,00
|-1,38
|86,36
|Martı GMYO
|1,02
|-3,77
|56,92
|Martı Otel
|0,90
|-8,16
|55,17
|Mavi Giyim
|53,85
|11,40
|67,13
|Mazhar Zorlu Holding
|8,75
|9,51
|129,66
|Mega Polietilen
|1,90
|-1,04
|-6,86
|Menderes Tekstil
|1,21
|10,00
|68,06
|Mensa
|0,29
|11,54
|107,14
|Merit Turizm
|18,10
|-0,60
|202,17
|Merko Gıda
|1,00
|0,00
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|3,26
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|2,35
|65,71
|Metro Holding
|1,33
|1,53
|75,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,88
|1,62
|70,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,01
|75,69
|494,07
|Migros Ticaret
|23,72
|-2,55
|59,19
|Milpa
|2,17
|0,00
|51,82
|Mistral GMYO
|1,86
|1,09
|21,57
|MLP Sağlık
|15,92
|7,21
|48,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|3,48
|5,45
|87,10
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,96
|-6,05
|
|Net Holding
|2,29
|0,88
|16,84
|Netaş Telekom.
|12,91
|-5,00
|99,85
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|-7,26
|43,75
|Nuh Çimento
|11,96
|-1,08
|72,58
|Nurol GMYO
|3,55
|1,72
|69,05
|Odaş Elektrik
|2,11
|3,94
|49,85
|Olmuksan-IP
|6,21
|-7,04
|84,27
|Orge Enerji Elektrik
|5,10
|6,25
|63,46
|Orma Orman Mahsulleri
|2,83
|4,43
|135,83
|Osmanlı Menkul
|3,63
|1,11
|111,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,00
|60,19
|Otokar
|153,60
|6,00
|78,84
|Oyak Yat. Ort.
|2,36
|1,72
|49,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|-0,97
|400,98
|Özak GMYO
|2,41
|-0,82
|66,30
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|-8,84
|19,57
|Özderici GMYO
|1,47
|2,08
|-37,45
|Özerden Plastik
|2,14
|2,39
|6,57
|Panora GMYO
|5,70
|2,33
|55,02
|Papilon Savunma
|7,60
|-2,56
|
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|-2,95
|22,82
|Parsan
|15,54
|3,39
|77,40
|Pegasus
|83,10
|4,40
|262,57
|Peker GMYO
|3,02
|-5,03
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,93
|1,58
|78,70
|Pera GMYO
|0,94
|-1,05
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,12
|2,92
|32,95
|Petkim
|3,62
|0,28
|-8,06
|Petrokent Turizm
|131,50
|-0,38
|91,41
|Pınar Et ve Un
|8,49
|-2,86
|91,35
|Pınar Su
|2,28
|3,64
|82,40
|Pınar Süt
|12,69
|-6,62
|104,12
|Plastikkart
|9,50
|2,70
|251,85
|Polisan Holding
|3,02
|0,67
|0,17
|Politeknik Metal
|74,00
|-1,33
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-3,94
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,20
|0,57
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|73,40
|19,16
|979,41
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|571,10
|2,15
|11,46
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,28
|2,76
|28,52
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,82
|0,03
|21,65
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,50
|3,46
|23,99
|QNB Finansbank
|26,00
|-4,83
|188,57
|Ral Yatırım Holding
|6,98
|-0,99
|279,35
|Ray Sigorta
|3,37
|-1,46
|142,45
|Reysaş GMYO
|4,01
|-3,37
|481,16
|Reysaş Lojistik
|3,28
|-2,09
|343,24
|Rhea Girişim
|1,16
|3,57
|75,76
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|-3,72
|-4,74
|Royal Halı
|1,18
|4,42
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,22
|-0,45
|36,75
|Sabancı Holding
|9,29
|-2,00
|28,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,09
|12,37
|34,82
|Salix Yatırım Holding
|6,42
|8,81
|66,75
|Sanel Mühendislik
|4,10
|-3,53
|88,07
|Sanifoam Sünger
|4,75
|21,17
|280,00
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-1,05
|278,52
|Saray Matbaacılık
|1,52
|-1,94
|52,00
|Sarkuysan
|4,68
|2,41
|48,91
|Sasa Polyester
|7,52
|1,62
|30,87
|Say Reklamcılık
|2,05
|-2,38
|118,09
|Sekuro Plastik
|4,73
|4,19
|59,80
|Selçuk Ecza Deposu
|6,00
|0,84
|120,71
|Selçuk Gıda
|2,07
|-10,78
|55,64
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-9,27
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|-6,71
|-21,54
|Servet GMYO
|6,49
|-2,70
|39,14
|Seyitler Kimya
|6,44
|3,70
|67,27
|Silverline Endüstri
|2,05
|1,99
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,82
|3,80
|121,62
|Smartiks Yazılım
|8,40
|20,17
|
|Soda Sanayii
|6,08
|3,58
|-10,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,21
|0,55
|65,99
|Söktaş
|2,27
|6,07
|78,74
|Sönmez Filament
|4,81
|0,42
|54,17
|Sönmez Pamuklu
|4,79
|-0,21
|53,53
|Sumaş Suni Tahta
|10,07
|-3,08
|50,40
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|1,11
|61,35
|Şekerbank
|1,19
|-2,46
|8,18
|Şişe Cam
|5,23
|4,60
|-4,60
|Şok Marketler
|10,23
|6,34
|-4,84
|T. Halk Bankası
|5,69
|-1,22
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,30
|1,22
|172,36
|T.S.K.B.
|1,09
|-5,22
|34,57
|T.Tuborg
|11,50
|7,98
|44,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,29
|2,49
|-34,98
|Tat Gıda
|5,94
|-4,50
|55,50
|TAV Havalimanları
|29,16
|6,97
|32,60
|Taze Kuru Gıda
|7,22
|-2,43
|6,18
|Tek-Art Turizm
|1,18
|7,27
|38,82
|Tekfen Holding
|18,25
|0,83
|-7,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,85
|11,59
|29,63
|Temapol Polimer Plastik
|4,98
|0,20
|62,75
|TGS Dış Ticaret
|4,59
|-3,77
|101,60
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|6,55
|72,00
|Torunlar GMYO
|2,57
|-2,28
|70,20
|Trabzon Liman
|10,39
|0,00
|51,05
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|0,39
|87,49
|Trakya Cam
|3,43
|1,78
|18,73
|Trend GMYO
|2,19
|2,82
|72,44
|TSKB GMYO
|1,34
|0,75
|63,41
|Tuğçelik
|3,93
|0,51
|84,51
|Tukaş
|10,95
|3,30
|559,64
|Turcas Petrol
|2,50
|0,00
|77,30
|Turkcell
|13,63
|-0,73
|16,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,26
|7,56
|39,11
|Tüpraş
|124,40
|2,73
|19,23
|Türk Hava Yolları
|13,76
|-0,43
|-14,59
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|-5,75
|80,87
|Türk Telekom
|7,15
|-0,42
|83,33
|Türk Traktör
|50,60
|-0,88
|44,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,36
|-1,35
|22,46
|Ufuk Yatırım
|2,62
|-3,68
|129,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|0,93
|89,47
|Ulusoy Elektrik
|25,18
|-0,79
|57,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,66
|-2,14
|75,96
|Umpaş Holding
|0,51
|6,25
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,66
|-5,14
|49,55
|Utopya Turizm
|4,66
|1,75
|13,66
|Uzertaş Boya
|3,02
|14,83
|403,33
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,92
|49,28
|Ünye Çimento
|4,89
|20,74
|46,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,45
|11,87
|72,05
|Vakıf GMYO
|2,36
|-3,67
|21,23
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|6,73
|56,58
|Vakıflar Bankası
|5,10
|-1,54
|30,77
|Vakko Tekstil
|4,52
|1,35
|73,29
|Vanet Gıda
|1,43
|-2,05
|10,00
|Verusa Holding
|17,08
|0,23
|3,10
|Verusaturk Girisim
|4,65
|3,33
|50,85
|Vestel
|13,35
|4,30
|140,54
|Vestel Beyaz Eşya
|20,82
|4,62
|113,16
|Viking Kağıt
|1,79
|7,83
|62,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,40
|-2,04
|39,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-0,82
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,72
|1,24
|105,02
|Yataş
|6,60
|2,80
|47,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|1,27
|69,15
|Yeni Gimat GMYO
|13,58
|0,00
|89,12
|Yeşil GMYO
|0,53
|1,92
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,54
|1,89
|107,69
|Yeşil Yatırım Holding
|11,06
|-1,43
|14,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,00
|1,05
|30,97
|Yonga Mobilya
|7,45
|0,68
|14,78
|Yükselen Çelik
|6,10
|0,66
|
|Yünsa
|10,09
|-9,34
|141,68
|Zorlu Enerji
|1,62
|4,52
|31,71