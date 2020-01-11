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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 200.250,00 13,46 20,76 İş Bankası (B) 35.

11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.250,0013,4620,76
İş Bankası (B)35.549,9010,2317,79
İş Bankası (C)6,655,393,74
İş Bankası (Kur.)228.228,002,358,68
İş Fin.Kir.3,990,765,00
İş Girişim3,691,93-2,89
İş GMYO1,823,413,41
İş Y. Men. Değ.4,562,471,33
İş Yat. Ort.1,834,57-0,54
İşbir Holding437,502,941,74
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,697,8111,29
İttifak Holding3,59-1,64-3,49
İz Hayvancılık Tarım4,150,97-2,12
İzmir Demir Çelik9,292,6513,43
İzmir Fırça1,74-0,57-3,33
Jantsa Jant Sanayi60,454,223,69
Kafein Yazılım11,242,650,90
Kapital Yat. Holding2,39-4,40-1,24
Kaplamin5,404,85-2,70
Kardemir (A)2,804,095,66
Kardemir (B)2,815,246,44
Kardemir (D)2,845,586,77
Karel Elektronik14,954,692,89
Karsan Otomotiv1,510,67-4,43
Karsu Tekstil2,990,34-7,72
Karsusan Su Ürünleri San.9,00-3,23-4,15
Kartonsan427,0010,429,52
Katmerciler Ekipman3,730,00-2,86
Kent Gıda208,0012,4918,32
Kerevitaş Gıda3,140,00-3,68
Kervansaray Yat. Holding0,553,770,00
Kiler GMYO3,661,67-3,43
Klimasan Klima18,07-9,10-18,16
Koç Holding20,541,181,08
Konfrut Gıda7,783,73-0,51
Konya Çimento281,409,583,72
Kordsa Teknik Tekstil13,002,28-0,61
Koza Altın77,601,704,79
Koza Madencilik10,34-2,183,09
Körfez GMYO2,3410,38-2,09
Kristal Kola1,561,303,31
Kron Telekomünikasyon12,883,211,26
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-2,041,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,54-1,91-6,67
Kütahya Porselen7,5311,3913,75
Lider Faktoring3,56-0,84-3,00
Link Bilgisayar17,240,94-5,01
Logo Yazılım57,30-3,45-5,76
Lokman Hekim Sağlık5,691,61-1,56
Lüks Kadife8,655,490,12
Makina Takım1,861,64-1,06
Mardin Çimento5,41-2,70-8,61
Marka Yatırım Holding1,173,54-0,85
Marmaris Altınyunus83,6013,7417,75
Marshall48,806,322,65
Martı GMYO1,3124,7629,70
Martı Otel1,0213,3312,09
Mavi Giyim56,451,71-2,50
Mazhar Zorlu Holding16,4431,7335,98
Mega Polietilen2,191,39-0,45
Menderes Tekstil1,295,74-1,53
Mensa0,346,256,25
Merit Turizm23,8217,5722,53
Merko Gıda1,030,00-1,90
Metal Gayrimenkul0,901,12-1,10
Metemtur Otelcilik1,742,35-2,25
Metro Holding1,340,00-2,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,21-3,0712,76
Metro Yatırım Ortaklığı5,40-15,36-33,50
Migros Ticaret24,462,860,99
Milpa2,090,00-4,57
Mistral GMYO1,80-1,10-4,76
MLP Sağlık15,912,18-0,56
MMC San. ve Tic. Yat.1,09-6,03-4,39
Mondi Tire Kutsan5,9633,9343,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,000,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,756,690,24
Net Holding2,564,49-1,54
Netaş Telekom.13,16-0,830,77
Niğbaş Niğde Beton5,27-4,18-15,00
Nuh Çimento11,755,29-1,09
Nurol GMYO3,665,782,52
Odaş Elektrik2,4317,9615,71
Olmuksan-IP6,373,751,43
Orge Enerji Elektrik5,083,462,42
Orma Orman Mahsulleri2,716,27-1,81
Osmanlı Menkul4,3511,543,57
Ostim Endüstriyel Yat1,696,960,60
Otokar160,30-1,480,82
Oyak Yat. Ort.2,280,44-2,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,052,85-0,79
Özak GMYO2,683,474,28
Özbal Çelik Boru1,685,660,60
Özderici GMYO1,48-0,67-5,73
Özerden Plastik2,7615,0021,05
Panora GMYO6,10-2,71-1,61
Papilon Savunma8,136,004,90
Park Elek.Madencilik3,041,33-0,33
Parsan17,523,003,42
Pegasus78,10-6,02-9,61
Peker GMYO3,195,631,92
Penguen Gıda2,012,03-2,90
Pera GMYO0,954,401,06
Pergamon Dış Ticaret8,061,640,50
Petkim3,913,172,62
Petrokent Turizm123,90-2,21-3,28
Pınar Et ve Un9,242,100,76
Pınar Su2,304,55-0,86
Pınar Süt12,702,750,24
Plastikkart9,411,841,51
Polisan Holding3,072,331,32
Politeknik Metal72,50-3,97-5,84
Prizma Press Matbaacılık4,965,5315,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,80-0,014,96
QNB Finans Fin. Kir.140,000,728,44
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF564,40-1,79-1,41
QNB Finans Portföy Altın BYF26,31-1,131,08
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF41,504,404,01
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,830,041,38
QNB Finansbank42,3424,6012,91
Ral Yatırım Holding7,033,533,38
Ray Sigorta3,28-0,61-4,09
Reysaş GMYO5,2619,0014,60
Reysaş Lojistik5,7426,4331,05
Rhea Girişim1,183,51-0,84
Rodrigo Tekstil1,77-1,67-2,21
Royal Halı1,406,872,19
RTA Laboratuvarları2,296,02-1,29
Sabancı Holding10,286,757,76
Safkar Ege Soğutmacılık2,111,44-3,21
Salix Yatırım Holding7,90-1,259,57
Sanel Mühendislik4,052,790,00
Sanifoam Sünger5,855,2217,00
Sanko Pazarlama7,534,29-2,71
Saray Matbaacılık1,729,55-3,91
Sarkuysan4,762,59-1,45
Sasa Polyester7,770,390,52
Say Reklamcılık2,215,74-1,34
Sekuro Plastik5,292,92-1,31
Selçuk Ecza Deposu6,144,070,66
Selçuk Gıda1,69-2,31-1,74
Senkron Güvenlik2,660,76-2,56
Serve Film Prodüksiyon1,52-3,18-4,40
Servet GMYO12,7038,6549,41
Seyitler Kimya6,800,150,15
Silverline Endüstri2,2110,502,31
Sinpaş GMYO1,4629,2025,86
Smartiks Yazılım9,667,33-1,53
Soda Sanayii6,322,762,27
Sodaş Sodyum Sanayii9,511,60-2,66
Söktaş2,898,249,06
Sönmez Filament5,186,376,15
Sönmez Pamuklu5,589,6313,41
Sumaş Suni Tahta9,111,22-7,98
Şeker Fin. Kir.4,866,351,67
Şekerbank1,365,433,82
Şişe Cam5,310,760,76
Şok Marketler10,573,02-1,77
T. Halk Bankası6,477,489,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,644,942,39
T.S.K.B.1,214,310,00
T.Tuborg13,4810,9513,28
Taç Tarım Ürünleri3,071,99-1,60
Tat Gıda6,833,808,59
TAV Havalimanları29,401,520,75
Taze Kuru Gıda6,795,76-6,22
Tek-Art Turizm1,4317,2113,49
Tekfen Holding19,986,163,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,053,0620,24
Temapol Polimer Plastik5,132,60-1,72
TGS Dış Ticaret4,9512,766,00
Tofaş Oto. Fab.27,022,350,60
Torunlar GMYO2,681,52-2,55
Trabzon Liman10,463,56-1,88
Trabzonspor Sportif2,347,348,84
Trakya Cam3,470,00-0,86
Trend GMYO2,3612,387,27
TSKB GMYO1,331,53-0,75
Tuğçelik3,842,40-2,78
Tukaş11,96-1,73-3,16
Turcas Petrol2,946,5210,11
Turkcell14,494,555,00
Tümosan Motor ve Traktör6,955,958,42
Tüpraş125,40-0,16-1,10
Türk Hava Yolları14,400,98-0,41
Türk Prysmian Kablo2,636,051,15
Türk Telekom7,847,846,38
Türk Traktör59,008,666,50
Türker Proje Gayrimenkul40,06-1,48-4,62
Ufuk Yatırım2,50-2,34-3,10
Ulaşlar Turizm Yat.2,133,400,47
Ulusoy Elektrik25,60-1,23-3,76
Ulusoy Un Sanayi3,781,89-1,05
Umpaş Holding0,67-9,468,06
Uşak Seramik1,681,82-0,59
Utopya Turizm4,913,37-0,20
Uzertaş Boya2,237,730,45
Ülker Bisküvi24,9410,1611,54
Ünye Çimento5,16-1,34-4,09
Vakıf Fin. Kir.2,22-2,20-8,26
Vakıf GMYO2,340,43-5,26
Vakıf Yat. Ort.2,271,34-2,58
Vakıflar Bankası5,9811,368,53
Vakko Tekstil4,571,780,66
Vanet Gıda1,400,00-2,10
Verusa Holding19,262,183,77
Verusaturk Girisim5,623,124,27
Vestel14,156,6312,12
Vestel Beyaz Eşya25,5611,1318,33
Viking Kağıt3,6855,9396,79
Yapı Kredi Koray GMYO2,433,400,41
Yapı ve Kredi Bank.2,6910,708,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,7613,047,81
Yataş8,047,779,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,596,71-1,24
Yeni Gimat GMYO13,192,491,38
Yeşil GMYO0,643,230,00
Yeşil Yapı0,663,130,00
Yeşil Yatırım Holding10,90-0,46-2,94
Yibitaş İnşaat Malzeme3.305,003,3812,22
Yonga Mobilya8,44-6,22-8,66
Yükselen Çelik6,291,292,61
Yünsa11,099,059,91
Zorlu Enerji1,633,160,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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