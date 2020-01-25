Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 0,00 29,65 İş Bankası (B) 44.

25.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:08Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,000,0029,65
İş Bankası (B)44.000,0012,8245,79
İş Bankası (C)7,330,9614,35
İş Bankası (Kur.)298.990,009,5142,38
İş Fin.Kir.4,40-0,4515,79
İş Girişim5,72-3,5450,53
İş GMYO1,820,003,41
İş Y. Men. Değ.4,850,217,78
İş Yat. Ort.1,980,517,61
İşbir Holding499,005,0516,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-1,4112,90
İttifak Holding3,50-2,51-5,91
İz Hayvancılık Tarım2,76-1,085,48
İzmir Demir Çelik9,23-0,2212,70
İzmir Fırça1,76-1,12-2,22
Jantsa Jant Sanayi62,650,327,46
Kafein Yazılım14,6519,9831,51
Kapital Yat. Holding3,103,3328,10
Kaplamin5,38-0,37-3,06
Kardemir (A)2,981,0212,45
Kardemir (B)2,970,6812,50
Kardemir (D)3,021,6813,53
Karel Elektronik18,973,1530,56
Karsan Otomotiv1,64-0,613,80
Karsu Tekstil3,08-1,28-4,94
Karsusan Su Ürünleri San.8,25-5,39-12,14
Kartonsan480,000,1523,11
Katmerciler Ekipman4,16-1,658,33
Kent Gıda200,80-2,9514,22
Kerevitaş Gıda3,39-0,293,99
Kervansaray Yat. Holding0,49-2,00-10,91
Kiler GMYO3,771,07-0,53
Klimasan Klima18,983,10-14,04
Koç Holding20,86-0,952,66
Konfrut Gıda8,35-0,606,78
Konya Çimento301,203,2911,02
Kordsa Teknik Tekstil14,290,219,25
Koza Altın80,150,068,24
Koza Madencilik10,74-0,747,08
Körfez GMYO2,8610,8519,67
Kristal Kola1,85-2,6322,52
Kron Telekomünikasyon20,242,3859,12
Kuştur Kuşadası Turizm24,38-0,082,87
Kuyumcukent Gayrimenkul1,928,4716,36
Kütahya Porselen8,420,0027,19
Lider Faktoring4,77-0,8329,97
Link Bilgisayar21,286,0817,25
Logo Yazılım65,001,966,91
Lokman Hekim Sağlık5,830,520,87
Lüks Kadife9,24-2,336,94
Makina Takım2,161,8914,89
Mardin Çimento5,60-1,75-5,41
Marka Yatırım Holding1,4612,3123,73
Marmaris Altınyunus98,40-1,3538,59
Marshall50,650,906,54
Martı GMYO1,396,9237,62
Martı Otel1,152,6826,37
Mavi Giyim60,500,834,49
Mazhar Zorlu Holding15,00-6,2524,07
Mega Polietilen2,310,005,00
Menderes Tekstil1,390,726,11
Mensa0,40-4,7625,00
Merit Turizm23,50-4,5520,88
Merko Gıda1,18-0,8412,38
Metal Gayrimenkul1,10-9,8420,88
Metemtur Otelcilik1,870,005,06
Metro Holding1,500,008,70
Metro Petrol ve Tesisleri2,483,3326,53
Metro Yatırım Ortaklığı5,35-5,31-34,11
Migros Ticaret25,18-1,253,96
Milpa2,8913,3331,96
Mistral GMYO2,132,4012,70
MLP Sağlık17,62-2,1710,13
MMC San. ve Tic. Yat.1,040,97-8,77
Mondi Tire Kutsan8,818,63112,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.076,000,130,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret21,6010,6069,81
Net Holding2,570,39-1,15
Netaş Telekom.15,135,0715,85
Niğbaş Niğde Beton4,85-3,00-21,77
Nuh Çimento11,45-0,87-3,62
Nurol GMYO4,262,4019,33
Odaş Elektrik2,03-0,9840,42
Olmuksan-IP6,96-0,1410,83
Orge Enerji Elektrik5,77-0,3516,33
Orma Orman Mahsulleri5,109,9184,78
Osmanlı Menkul6,639,7757,86
Ostim Endüstriyel Yat2,050,4922,02
Otokar167,001,335,03
Oyak Yat. Ort.2,48-0,806,44
Oylum Sınai Yatırımlar5,130,200,79
Özak GMYO3,170,6323,35
Özbal Çelik Boru2,3010,0537,72
Özderici GMYO2,0819,5432,48
Özerden Plastik2,670,0017,11
Panora GMYO6,202,990,00
Papilon Savunma9,930,0028,13
Park Elek.Madencilik3,540,2816,07
Parsan18,450,938,91
Pegasus73,500,62-14,93
Peker GMYO3,11-4,01-0,64
Penguen Gıda3,161,2852,66
Pera GMYO1,17-4,8824,47
Pergamon Dış Ticaret9,89-0,7023,32
Petkim4,070,746,82
Petrokent Turizm173,906,6935,75
Pınar Et ve Un10,150,5010,69
Pınar Su2,641,9313,79
Pınar Süt14,200,5012,08
Plastikkart9,75-0,515,18
Polisan Holding3,331,839,90
Politeknik Metal73,250,34-4,87
Prizma Press Matbaacılık5,010,2016,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.150,000,053,81
QNB Finans Fin. Kir.146,90-14,9913,79
QNB Finansbank54,95-14,9446,53
Ral Yatırım Holding6,400,00-5,88
Ray Sigorta4,172,2121,93
Reysaş GMYO10,0411,56118,74
Reysaş Lojistik12,7413,95190,87
Rhea Girişim1,375,3815,13
Rodrigo Tekstil1,92-0,526,08
Royal Halı1,680,6022,63
RTA Laboratuvarları2,37-0,422,16
Sabancı Holding10,27-1,257,65
Safkar Ege Soğutmacılık2,20-0,900,92
Salix Yatırım Holding9,152,8126,91
Sanel Mühendislik4,030,00-0,49
Sanifoam Sünger5,67-2,4113,40
Sanko Pazarlama7,51-1,83-2,97
Saray Matbaacılık2,5114,6140,22
Sarkuysan5,680,1817,60
Sasa Polyester8,11-2,414,92
Say Reklamcılık2,390,006,70
Sekuro Plastik5,39-0,370,56
Selçuk Ecza Deposu6,857,8712,30
Selçuk Gıda1,72-1,150,00
Senkron Güvenlik3,100,0013,55
Serve Film Prodüksiyon1,430,00-10,06
Servet GMYO12,65-0,3948,82
Seyitler Kimya7,22-0,556,33
Silverline Endüstri3,303,4552,78
Sinpaş GMYO1,51-1,9530,17
Smartiks Yazılım11,894,2121,20
Soda Sanayii6,650,917,61
Sodaş Sodyum Sanayii11,204,1914,64
Söktaş3,253,8322,64
Sönmez Filament6,282,7828,69
Sönmez Pamuklu6,380,9529,67
Sumaş Suni Tahta10,153,572,53
Şeker Fin. Kir.5,042,025,44
Şekerbank1,41-2,087,63
Şişe Cam5,18-1,15-1,71
Şok Marketler11,402,805,95
T. Halk Bankası7,010,2918,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,30-0,883,90
T.S.K.B.1,303,177,44
T.Tuborg15,230,9327,98
Taç Tarım Ürünleri2,98-0,67-4,49
Tat Gıda7,711,7222,58
TAV Havalimanları28,60-1,38-1,99
Taze Kuru Gıda6,88-1,01-4,97
Tek-Art Turizm1,38-2,139,52
Tekfen Holding19,90-0,353,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,1110,13140,71
Temapol Polimer Plastik6,414,2322,80
TGS Dış Ticaret6,20-0,9632,76
Tofaş Oto. Fab.27,82-1,003,57
Torunlar GMYO3,092,6612,36
Trabzon Liman12,15-1,5413,98
Trabzonspor Sportif3,00-0,9939,53
Trakya Cam3,45-0,29-1,43
Trend GMYO2,700,0022,73
TSKB GMYO1,492,7611,19
Tuğçelik4,340,469,87
Tukaş15,558,1425,91
Turcas Petrol3,302,1723,60
Turkcell14,41-2,114,42
Tümosan Motor ve Traktör7,140,0011,39
Tüpraş119,60-0,91-5,68
Türk Hava Yolları14,542,110,55
Türk Prysmian Kablo4,257,3263,46
Türk Telekom8,051,139,23
Türk Traktör58,500,095,60
Türker Proje Gayrimenkul44,041,904,86
Ufuk Yatırım3,759,0145,35
Ulaşlar Turizm Yat.2,400,4213,21
Ulusoy Elektrik34,227,7528,65
Ulusoy Un Sanayi4,24-5,7810,99
Umpaş Holding0,648,473,23
Uşak Seramik1,79-0,565,92
Utopya Turizm5,76-0,1717,07
Uzertaş Boya2,05-0,97-7,66
Ülker Bisküvi25,00-1,4211,81
Ünye Çimento5,423,630,74
Vakıf Fin. Kir.2,400,00-0,83
Vakıf GMYO2,886,2716,60
Vakıf Yat. Ort.2,431,674,29
Vakıflar Bankası6,741,5122,32
Vakko Tekstil6,041,1733,04
Vanet Gıda1,43-0,690,00
Verusa Holding20,500,2910,45
Verusaturk Girisim6,280,9616,51
Vestel14,19-0,7712,44
Vestel Beyaz Eşya26,963,9324,81
Viking Kağıt3,505,1187,17
Yapı Kredi Koray GMYO2,864,7618,18
Yapı ve Kredi Bank.3,070,6623,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,26-1,8915,79
Yataş9,004,1722,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,344,0045,34
Yeni Gimat GMYO12,90-0,31-0,85
Yeşil GMYO0,661,543,13
Yeşil Yapı0,700,006,06
Yeşil Yatırım Holding10,570,67-5,88
Yibitaş İnşaat Malzeme3.549,404,7720,52
Yonga Mobilya8,261,47-10,61
Yükselen Çelik8,000,3830,51
Yünsa16,3115,7661,65
Zorlu Enerji1,690,003,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:46  İnovasyon öncüsü 6 bin öğretmen Türkiye'yi dijital geleceğe taşıyacak
11:28  Kara sınır kapılarından geçen yıl 27,6 milyon yolcu, 7,6 milyon araç geçti
11:23  ABD Fars Haber Ajansını kara listeye aldı
11:23  ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
11:17  Sedat Kılınç: "Şu an düşük faizle kredi çekenler, 10 yıl sonra yüzde 300 karda olacaklar"
25.1.2020 11:53:05