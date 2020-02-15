Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|31,17
|129,38
|İş Bankası (B)
|52.990,00
|10,40
|75,58
|İş Bankası (C)
|6,99
|-6,05
|9,05
|İş Bankası (Kur.)
|450.000,10
|16,42
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,33
|-1,59
|13,95
|İş Girişim
|5,32
|-2,92
|40,00
|İş GMYO
|2,15
|13,16
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|5,29
|1,93
|17,56
|İş Yat. Ort.
|2,67
|25,35
|45,11
|İşbir Holding
|600,00
|5,54
|39,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|-1,39
|14,52
|İttifak Holding
|3,23
|-5,83
|-13,17
|İz Hayvancılık Tarım
|3,00
|-3,85
|14,66
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|-0,99
|34,31
|İzmir Fırça
|2,33
|7,87
|29,44
|Jantsa Jant Sanayi
|67,00
|9,03
|14,92
|Kafein Yazılım
|15,59
|0,19
|39,95
|Kapital Yat. Holding
|3,58
|13,65
|47,93
|Kaplamin
|6,30
|10,14
|13,51
|Kardemir (A)
|2,88
|-0,35
|8,68
|Kardemir (B)
|2,87
|-0,69
|8,71
|Kardemir (D)
|2,90
|-1,02
|9,02
|Karel Elektronik
|18,30
|-1,51
|25,95
|Karsan Otomotiv
|1,97
|8,84
|24,68
|Karsu Tekstil
|3,66
|1,10
|12,96
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,25
|-14,43
|-1,49
|Kartonsan
|462,60
|-5,78
|18,65
|Katmerciler Ekipman
|4,34
|-0,69
|13,02
|Kent Gıda
|242,00
|11,01
|37,66
|Kerevitaş Gıda
|3,81
|1,06
|16,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-5,77
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,89
|-2,51
|2,64
|Klimasan Klima
|21,36
|-4,47
|-3,26
|Koç Holding
|19,95
|-1,24
|-1,82
|Konfrut Gıda
|9,24
|-1,07
|18,16
|Konya Çimento
|271,50
|-2,69
|0,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|5,96
|16,97
|Koza Altın
|77,85
|0,19
|5,13
|Koza Madencilik
|11,37
|3,36
|13,36
|Körfez GMYO
|3,07
|-1,92
|28,45
|Kristal Kola
|2,16
|3,35
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|19,64
|7,62
|54,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,88
|15,52
|21,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|-0,98
|22,42
|Kütahya Porselen
|9,42
|1,29
|42,30
|Lider Faktoring
|4,74
|-3,46
|29,16
|Link Bilgisayar
|30,04
|-9,79
|65,51
|Logo Yazılım
|67,00
|-4,22
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|6,25
|0,32
|8,13
|Lüks Kadife
|11,82
|-3,90
|36,81
|Makina Takım
|2,21
|0,91
|17,55
|Mardin Çimento
|5,36
|-4,11
|-9,46
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|-1,90
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|85,80
|-4,93
|20,85
|Marshall
|51,15
|6,65
|7,59
|Martı GMYO
|1,39
|-3,47
|37,62
|Martı Otel
|1,15
|-1,71
|26,37
|Mavi Giyim
|60,40
|0,33
|4,32
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|0,00
|29,03
|Mega Polietilen
|2,53
|0,40
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,60
|6,67
|22,14
|Mensa
|0,35
|-10,26
|9,37
|Merit Turizm
|23,04
|-4,00
|18,52
|Merko Gıda
|1,41
|11,90
|34,29
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|-5,05
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|2,00
|14,61
|Metro Holding
|1,44
|0,00
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|-0,43
|16,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,19
|10,54
|-23,77
|Migros Ticaret
|25,72
|-3,53
|6,19
|Milpa
|2,87
|0,70
|31,05
|Mistral GMYO
|2,10
|-4,55
|11,11
|MLP Sağlık
|17,55
|-5,65
|9,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|-1,94
|-11,40
|Mondi Tire Kutsan
|8,35
|-2,22
|101,69
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,13
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,92
|11,57
|64,47
|Net Holding
|2,64
|7,32
|1,54
|Netaş Telekom.
|15,91
|6,21
|21,82
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|-7,14
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,22
|-3,44
|-5,56
|Nurol GMYO
|4,29
|-2,72
|20,17
|Odaş Elektrik
|2,15
|-3,59
|48,72
|Olmuksan-IP
|4,35
|-0,68
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|1,49
|23,79
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|-8,41
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,88
|1,03
|87,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|0,90
|33,33
|Otokar
|165,60
|4,88
|4,15
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|-5,09
|2,55
|Özak GMYO
|3,36
|0,90
|30,74
|Özbal Çelik Boru
|2,39
|3,46
|43,11
|Özderici GMYO
|1,92
|0,00
|22,29
|Özerden Plastik
|2,61
|-3,33
|14,47
|Panora GMYO
|6,27
|-1,26
|1,13
|Papilon Savunma
|11,44
|4,28
|47,61
|Park Elek.Madencilik
|3,44
|-3,37
|12,79
|Parsan
|17,45
|-3,22
|3,01
|Pegasus
|69,80
|1,31
|-19,21
|Peker GMYO
|3,10
|0,32
|-0,96
|Penguen Gıda
|3,67
|1,66
|77,29
|Pera GMYO
|1,19
|-1,65
|26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|10,20
|0,39
|27,18
|Petkim
|4,15
|0,97
|8,92
|Petrokent Turizm
|200,00
|-3,85
|56,13
|Pınar Et ve Un
|10,53
|-0,19
|14,83
|Pınar Su
|3,01
|-1,63
|29,74
|Pınar Süt
|14,35
|1,70
|13,26
|Plastikkart
|9,94
|4,19
|7,23
|Polisan Holding
|3,21
|-3,89
|5,94
|Politeknik Metal
|76,45
|-3,23
|-0,71
|Prizma Press Matbaacılık
|5,53
|7,38
|28,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,23
|4,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|154,00
|6,94
|19,29
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|582,00
|0,26
|1,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,52
|0,92
|5,72
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|41,12
|-1,23
|3,06
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,66
|0,27
|0,62
|QNB Finansbank
|52,85
|6,77
|40,93
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|11,77
|10,29
|Ray Sigorta
|4,60
|-3,77
|34,50
|Reysaş GMYO
|9,99
|-3,38
|117,65
|Reysaş Lojistik
|9,75
|-2,30
|122,60
|Rhea Girişim
|2,12
|23,26
|78,15
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,51
|8,29
|Royal Halı
|2,16
|4,35
|57,66
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|-3,27
|2,16
|Sabancı Holding
|9,98
|-1,67
|4,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,12
|2,30
|43,12
|Salix Yatırım Holding
|5,90
|-15,71
|-18,17
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,00
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,01
|1,01
|20,20
|Sanko Pazarlama
|7,58
|-5,60
|-2,07
|Saray Matbaacılık
|3,06
|4,44
|70,95
|Sarkuysan
|5,88
|-2,00
|21,74
|Sasa Polyester
|10,21
|10,74
|32,08
|Say Reklamcılık
|4,10
|50,18
|83,04
|Sekuro Plastik
|5,84
|3,36
|8,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,51
|-1,83
|23,11
|Selçuk Gıda
|1,72
|-3,37
|0,00
|Senkron Güvenlik
|2,95
|-2,64
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|-0,69
|-9,43
|Servet GMYO
|13,70
|7,45
|61,18
|Seyitler Kimya
|7,30
|1,11
|7,51
|Silverline Endüstri
|3,00
|-5,96
|38,89
|Sinpaş GMYO
|1,25
|-4,58
|7,76
|Smartiks Yazılım
|10,41
|-2,71
|6,12
|Soda Sanayii
|6,29
|-3,23
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,91
|1,53
|42,37
|Söktaş
|3,90
|-2,99
|47,17
|Sönmez Filament
|7,83
|10,13
|60,45
|Sönmez Pamuklu
|8,81
|22,87
|79,07
|Sumaş Suni Tahta
|10,80
|0,93
|9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|-0,81
|2,09
|Şekerbank
|1,32
|-5,71
|0,76
|Şişe Cam
|5,47
|-1,08
|3,80
|Şok Marketler
|9,78
|-5,32
|-9,11
|T. Halk Bankası
|7,35
|3,09
|24,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,10
|-3,28
|-1,15
|T.S.K.B.
|1,36
|-2,16
|12,40
|T.Tuborg
|16,11
|0,81
|35,38
|Taç Tarım Ürünleri
|2,92
|-12,31
|-6,41
|Tat Gıda
|7,55
|-3,82
|20,03
|TAV Havalimanları
|26,30
|-3,52
|-9,87
|Taze Kuru Gıda
|7,32
|-1,21
|1,10
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-6,63
|23,02
|Tekfen Holding
|18,95
|-0,99
|-1,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,66
|3,87
|130,00
|Temapol Polimer Plastik
|6,77
|8,67
|29,69
|TGS Dış Ticaret
|6,23
|-1,89
|33,40
|Tofaş Oto. Fab.
|27,66
|4,46
|2,98
|Torunlar GMYO
|3,14
|3,97
|14,18
|Trabzon Liman
|14,07
|20,15
|31,99
|Trabzonspor Sportif
|4,66
|47,00
|116,74
|Trakya Cam
|3,80
|-3,55
|8,57
|Trend GMYO
|2,76
|-0,36
|25,45
|TSKB GMYO
|2,05
|3,02
|52,99
|Tuğçelik
|5,50
|10,00
|39,24
|Tukaş
|12,68
|-22,82
|2,67
|Turcas Petrol
|3,59
|6,53
|34,46
|Turkcell
|14,46
|0,42
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,16
|-0,56
|11,70
|Tüpraş
|110,00
|-2,57
|-13,25
|Türk Hava Yolları
|14,89
|2,90
|2,97
|Türk Prysmian Kablo
|4,48
|1,82
|72,31
|Türk Telekom
|8,25
|5,10
|11,94
|Türk Traktör
|60,00
|-4,08
|8,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,02
|1,44
|7,19
|Ufuk Yatırım
|4,92
|2,50
|90,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,53
|-1,94
|19,34
|Ulusoy Elektrik
|33,02
|-3,17
|24,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,30
|5,39
|12,57
|Umpaş Holding
|0,58
|-4,92
|-6,45
|Uşak Seramik
|1,91
|3,24
|13,02
|Utopya Turizm
|6,78
|7,62
|37,80
|Uzertaş Boya
|2,09
|-7,52
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,46
|-1,92
|4,92
|Ünye Çimento
|5,24
|0,00
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,37
|-3,27
|-2,07
|Vakıf GMYO
|2,77
|0,36
|12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-3,67
|1,29
|Vakıflar Bankası
|6,55
|-0,76
|18,87
|Vakko Tekstil
|5,99
|2,57
|31,94
|Vanet Gıda
|1,43
|-2,05
|0,00
|Verusa Holding
|21,84
|2,06
|17,67
|Verusaturk Girisim
|7,94
|8,62
|47,31
|Vestel
|16,91
|7,23
|33,99
|Vestel Beyaz Eşya
|23,72
|-9,05
|9,81
|Viking Kağıt
|4,35
|12,40
|132,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,11
|3,32
|28,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,87
|-7,72
|15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,22
|-0,24
|31,10
|Yataş
|9,00
|-2,60
|22,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,18
|-5,22
|35,40
|Yeni Gimat GMYO
|13,14
|4,53
|1,00
|Yeşil GMYO
|0,70
|0,00
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|-2,67
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,69
|20,83
|21,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.700,00
|0,42
|25,64
|Yonga Mobilya
|8,70
|0,00
|-5,84
|Yükselen Çelik
|10,04
|23,04
|63,78
|Yünsa
|14,30
|-0,90
|41,72
|Zorlu Enerji
|1,71
|1,18
|4,91