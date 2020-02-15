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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 31,17 129,38 İş Bankası (B) 52.

15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,0031,17129,38
İş Bankası (B)52.990,0010,4075,58
İş Bankası (C)6,99-6,059,05
İş Bankası (Kur.)450.000,1016,42114,29
İş Fin.Kir.4,33-1,5913,95
İş Girişim5,32-2,9240,00
İş GMYO2,1513,1622,16
İş Y. Men. Değ.5,291,9317,56
İş Yat. Ort.2,6725,3545,11
İşbir Holding600,005,5439,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,71-1,3914,52
İttifak Holding3,23-5,83-13,17
İz Hayvancılık Tarım3,00-3,8514,66
İzmir Demir Çelik11,00-0,9934,31
İzmir Fırça2,337,8729,44
Jantsa Jant Sanayi67,009,0314,92
Kafein Yazılım15,590,1939,95
Kapital Yat. Holding3,5813,6547,93
Kaplamin6,3010,1413,51
Kardemir (A)2,88-0,358,68
Kardemir (B)2,87-0,698,71
Kardemir (D)2,90-1,029,02
Karel Elektronik18,30-1,5125,95
Karsan Otomotiv1,978,8424,68
Karsu Tekstil3,661,1012,96
Karsusan Su Ürünleri San.9,25-14,43-1,49
Kartonsan462,60-5,7818,65
Katmerciler Ekipman4,34-0,6913,02
Kent Gıda242,0011,0137,66
Kerevitaş Gıda3,811,0616,87
Kervansaray Yat. Holding0,49-5,77-10,91
Kiler GMYO3,89-2,512,64
Klimasan Klima21,36-4,47-3,26
Koç Holding19,95-1,24-1,82
Konfrut Gıda9,24-1,0718,16
Konya Çimento271,50-2,690,07
Kordsa Teknik Tekstil15,305,9616,97
Koza Altın77,850,195,13
Koza Madencilik11,373,3613,36
Körfez GMYO3,07-1,9228,45
Kristal Kola2,163,3543,05
Kron Telekomünikasyon19,647,6254,40
Kuştur Kuşadası Turizm28,8815,5221,86
Kuyumcukent Gayrimenkul2,02-0,9822,42
Kütahya Porselen9,421,2942,30
Lider Faktoring4,74-3,4629,16
Link Bilgisayar30,04-9,7965,51
Logo Yazılım67,00-4,2210,20
Lokman Hekim Sağlık6,250,328,13
Lüks Kadife11,82-3,9036,81
Makina Takım2,210,9117,55
Mardin Çimento5,36-4,11-9,46
Marka Yatırım Holding1,55-1,9031,36
Marmaris Altınyunus85,80-4,9320,85
Marshall51,156,657,59
Martı GMYO1,39-3,4737,62
Martı Otel1,15-1,7126,37
Mavi Giyim60,400,334,32
Mazhar Zorlu Holding15,600,0029,03
Mega Polietilen2,530,4015,00
Menderes Tekstil1,606,6722,14
Mensa0,35-10,269,37
Merit Turizm23,04-4,0018,52
Merko Gıda1,4111,9034,29
Metal Gayrimenkul0,94-5,053,30
Metemtur Otelcilik2,042,0014,61
Metro Holding1,440,004,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,29-0,4316,84
Metro Yatırım Ortaklığı6,1910,54-23,77
Migros Ticaret25,72-3,536,19
Milpa2,870,7031,05
Mistral GMYO2,10-4,5511,11
MLP Sağlık17,55-5,659,69
MMC San. ve Tic. Yat.1,01-1,94-11,40
Mondi Tire Kutsan8,35-2,22101,69
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,130,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,9211,5764,47
Net Holding2,647,321,54
Netaş Telekom.15,916,2121,82
Niğbaş Niğde Beton5,20-7,14-16,13
Nuh Çimento11,22-3,44-5,56
Nurol GMYO4,29-2,7220,17
Odaş Elektrik2,15-3,5948,72
Olmuksan-IP4,35-0,6869,86
Orge Enerji Elektrik6,141,4923,79
Orma Orman Mahsulleri4,90-8,4177,54
Osmanlı Menkul7,881,0387,62
Ostim Endüstriyel Yat2,240,9033,33
Otokar165,604,884,15
Oyak Yat. Ort.2,47-0,406,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,22-5,092,55
Özak GMYO3,360,9030,74
Özbal Çelik Boru2,393,4643,11
Özderici GMYO1,920,0022,29
Özerden Plastik2,61-3,3314,47
Panora GMYO6,27-1,261,13
Papilon Savunma11,444,2847,61
Park Elek.Madencilik3,44-3,3712,79
Parsan17,45-3,223,01
Pegasus69,801,31-19,21
Peker GMYO3,100,32-0,96
Penguen Gıda3,671,6677,29
Pera GMYO1,19-1,6526,60
Pergamon Dış Ticaret10,200,3927,18
Petkim4,150,978,92
Petrokent Turizm200,00-3,8556,13
Pınar Et ve Un10,53-0,1914,83
Pınar Su3,01-1,6329,74
Pınar Süt14,351,7013,26
Plastikkart9,944,197,23
Polisan Holding3,21-3,895,94
Politeknik Metal76,45-3,23-0,71
Prizma Press Matbaacılık5,537,3828,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.157,300,234,47
QNB Finans Fin. Kir.154,006,9419,29
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF582,000,261,66
QNB Finans Portföy Altın BYF27,520,925,72
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF41,12-1,233,06
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,660,270,62
QNB Finansbank52,856,7740,93
Ral Yatırım Holding7,5011,7710,29
Ray Sigorta4,60-3,7734,50
Reysaş GMYO9,99-3,38117,65
Reysaş Lojistik9,75-2,30122,60
Rhea Girişim2,1223,2678,15
Rodrigo Tekstil1,960,518,29
Royal Halı2,164,3557,66
RTA Laboratuvarları2,37-3,272,16
Sabancı Holding9,98-1,674,61
Safkar Ege Soğutmacılık3,122,3043,12
Salix Yatırım Holding5,90-15,71-18,17
Sanel Mühendislik3,900,00-3,70
Sanifoam Sünger6,011,0120,20
Sanko Pazarlama7,58-5,60-2,07
Saray Matbaacılık3,064,4470,95
Sarkuysan5,88-2,0021,74
Sasa Polyester10,2110,7432,08
Say Reklamcılık4,1050,1883,04
Sekuro Plastik5,843,368,96
Selçuk Ecza Deposu7,51-1,8323,11
Selçuk Gıda1,72-3,370,00
Senkron Güvenlik2,95-2,648,06
Serve Film Prodüksiyon1,44-0,69-9,43
Servet GMYO13,707,4561,18
Seyitler Kimya7,301,117,51
Silverline Endüstri3,00-5,9638,89
Sinpaş GMYO1,25-4,587,76
Smartiks Yazılım10,41-2,716,12
Soda Sanayii6,29-3,231,78
Sodaş Sodyum Sanayii13,911,5342,37
Söktaş3,90-2,9947,17
Sönmez Filament7,8310,1360,45
Sönmez Pamuklu8,8122,8779,07
Sumaş Suni Tahta10,800,939,09
Şeker Fin. Kir.4,88-0,812,09
Şekerbank1,32-5,710,76
Şişe Cam5,47-1,083,80
Şok Marketler9,78-5,32-9,11
T. Halk Bankası7,353,0924,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,10-3,28-1,15
T.S.K.B.1,36-2,1612,40
T.Tuborg16,110,8135,38
Taç Tarım Ürünleri2,92-12,31-6,41
Tat Gıda7,55-3,8220,03
TAV Havalimanları26,30-3,52-9,87
Taze Kuru Gıda7,32-1,211,10
Tek-Art Turizm1,55-6,6323,02
Tekfen Holding18,95-0,99-1,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,663,87130,00
Temapol Polimer Plastik6,778,6729,69
TGS Dış Ticaret6,23-1,8933,40
Tofaş Oto. Fab.27,664,462,98
Torunlar GMYO3,143,9714,18
Trabzon Liman14,0720,1531,99
Trabzonspor Sportif4,6647,00116,74
Trakya Cam3,80-3,558,57
Trend GMYO2,76-0,3625,45
TSKB GMYO2,053,0252,99
Tuğçelik5,5010,0039,24
Tukaş12,68-22,822,67
Turcas Petrol3,596,5334,46
Turkcell14,460,424,78
Tümosan Motor ve Traktör7,16-0,5611,70
Tüpraş110,00-2,57-13,25
Türk Hava Yolları14,892,902,97
Türk Prysmian Kablo4,481,8272,31
Türk Telekom8,255,1011,94
Türk Traktör60,00-4,088,30
Türker Proje Gayrimenkul45,021,447,19
Ufuk Yatırım4,922,5090,70
Ulaşlar Turizm Yat.2,53-1,9419,34
Ulusoy Elektrik33,02-3,1724,14
Ulusoy Un Sanayi4,305,3912,57
Umpaş Holding0,58-4,92-6,45
Uşak Seramik1,913,2413,02
Utopya Turizm6,787,6237,80
Uzertaş Boya2,09-7,52-5,86
Ülker Bisküvi23,46-1,924,92
Ünye Çimento5,240,00-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,37-3,27-2,07
Vakıf GMYO2,770,3612,15
Vakıf Yat. Ort.2,36-3,671,29
Vakıflar Bankası6,55-0,7618,87
Vakko Tekstil5,992,5731,94
Vanet Gıda1,43-2,050,00
Verusa Holding21,842,0617,67
Verusaturk Girisim7,948,6247,31
Vestel16,917,2333,99
Vestel Beyaz Eşya23,72-9,059,81
Viking Kağıt4,3512,40132,62
Yapı Kredi Koray GMYO3,113,3228,51
Yapı ve Kredi Bank.2,87-7,7215,73
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,22-0,2431,10
Yataş9,00-2,6022,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,18-5,2235,40
Yeni Gimat GMYO13,144,531,00
Yeşil GMYO0,700,009,37
Yeşil Yapı0,73-2,6710,61
Yeşil Yatırım Holding13,6920,8321,91
Yibitaş İnşaat Malzeme3.700,000,4225,64
Yonga Mobilya8,700,00-5,84
Yükselen Çelik10,0423,0463,78
Yünsa14,30-0,9041,72
Zorlu Enerji1,711,184,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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