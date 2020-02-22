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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 48.

22.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)48.500,00-8,4760,70
İş Bankası (C)6,47-7,440,94
İş Bankası (Kur.)505.000,0012,22140,48
İş Fin.Kir.3,64-15,94-4,21
İş Girişim4,38-17,6715,26
İş GMYO1,85-13,955,11
İş Y. Men. Değ.5,17-2,2714,89
İş Yat. Ort.2,59-3,0040,76
İşbir Holding540,00-10,0025,58
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,66-7,046,45
İttifak Holding3,00-7,12-19,35
İz Hayvancılık Tarım2,72-9,333,96
İzmir Demir Çelik10,49-4,6428,08
İzmir Fırça2,14-8,1518,89
Jantsa Jant Sanayi65,00-2,9911,49
Kafein Yazılım14,05-9,8826,12
Kapital Yat. Holding3,49-2,5144,21
Kaplamin6,13-2,7010,45
Kardemir (A)2,76-4,174,15
Kardemir (B)2,75-4,184,17
Kardemir (D)2,82-2,766,02
Karel Elektronik15,21-16,894,68
Karsan Otomotiv1,80-8,6313,92
Karsu Tekstil2,90-20,77-10,49
Karsusan Su Ürünleri San.9,654,322,77
Kartonsan427,50-7,599,64
Katmerciler Ekipman3,88-10,601,04
Kent Gıda223,00-7,8526,85
Kerevitaş Gıda3,63-4,7211,35
Kervansaray Yat. Holding0,46-6,12-16,36
Kiler GMYO3,85-1,031,58
Klimasan Klima20,88-2,25-5,43
Koç Holding19,64-1,55-3,35
Konfrut Gıda8,20-11,264,86
Konya Çimento254,00-6,45-6,38
Kordsa Teknik Tekstil14,80-3,2713,15
Koza Altın82,305,7211,14
Koza Madencilik12,5410,2925,02
Körfez GMYO2,70-12,0512,97
Kristal Kola1,86-13,8923,18
Kron Telekomünikasyon20,202,8558,81
Kuştur Kuşadası Turizm25,00-13,435,49
Kuyumcukent Gayrimenkul1,80-10,899,09
Kütahya Porselen9,571,5944,56
Lider Faktoring4,21-11,1814,71
Link Bilgisayar29,58-1,5362,98
Logo Yazılım73,409,5520,72
Lokman Hekim Sağlık6,8810,0819,03
Lüks Kadife10,32-12,6919,44
Makina Takım1,95-11,763,72
Mardin Çimento5,472,05-7,60
Marka Yatırım Holding1,50-3,2327,12
Marmaris Altınyunus85,70-0,1220,70
Marshall53,654,8912,85
Martı GMYO1,27-8,6325,74
Martı Otel1,04-9,5714,29
Mavi Giyim59,70-1,163,11
Mazhar Zorlu Holding14,00-10,2615,80
Mega Polietilen2,50-1,1913,64
Menderes Tekstil1,8918,1244,27
Mensa0,33-5,713,13
Merit Turizm19,50-15,360,31
Merko Gıda1,31-7,0924,76
Metal Gayrimenkul0,90-4,26-1,10
Metemtur Otelcilik1,82-10,782,25
Metro Holding1,34-6,94-2,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,17-5,2410,71
Metro Yatırım Ortaklığı5,99-3,23-26,23
Migros Ticaret24,24-5,750,08
Milpa3,025,2337,90
Mistral GMYO1,93-8,102,12
MLP Sağlık16,60-5,413,75
MMC San. ve Tic. Yat.0,98-2,97-14,04
Mondi Tire Kutsan6,90-17,3766,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,190,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,30-2,9659,59
Net Holding2,36-10,61-9,23
Netaş Telekom.14,39-9,5510,18
Niğbaş Niğde Beton5,536,35-10,81
Nuh Çimento10,62-5,35-10,61
Nurol GMYO3,98-7,2311,48
Odaş Elektrik2,12-1,4046,64
Olmuksan-IP4,01-7,8256,58
Orge Enerji Elektrik5,51-10,2611,09
Orma Orman Mahsulleri4,84-1,2275,36
Osmanlı Menkul7,26-7,8772,86
Ostim Endüstriyel Yat2,407,1442,86
Otokar159,20-3,860,13
Oyak Yat. Ort.2,24-9,31-3,86
Oylum Sınai Yatırımlar4,70-9,96-7,66
Özak GMYO3,16-5,9522,96
Özbal Çelik Boru2,01-15,9020,36
Özderici GMYO1,78-7,2913,38
Özerden Plastik2,40-8,055,26
Panora GMYO5,96-4,94-3,87
Papilon Savunma10,27-10,2332,52
Park Elek.Madencilik3,17-7,853,93
Parsan15,71-9,97-7,26
Pegasus68,60-1,72-20,60
Peker GMYO3,100,00-0,96
Penguen Gıda4,2716,35106,28
Pera GMYO1,05-11,7611,70
Pergamon Dış Ticaret8,32-18,433,74
Petkim3,99-3,864,72
Petrokent Turizm201,000,5056,91
Pınar Et ve Un9,61-8,744,80
Pınar Su2,82-6,3121,55
Pınar Süt12,98-9,552,45
Plastikkart9,59-3,523,45
Polisan Holding2,92-9,03-3,63
Politeknik Metal75,00-1,90-2,60
Prizma Press Matbaacılık5,570,7229,53
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,700,214,68
QNB Finans Fin. Kir.142,60-7,4010,46
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF587,600,962,64
QNB Finans Portföy Altın BYF28,834,7610,76
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF40,11-2,460,53
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,945,656,31
QNB Finansbank42,90-18,8314,40
Ral Yatırım Holding8,209,3320,59
Ray Sigorta3,80-17,3911,11
Reysaş GMYO9,77-2,20112,85
Reysaş Lojistik9,56-1,95118,26
Rhea Girişim1,97-7,0865,55
Rodrigo Tekstil1,88-4,083,87
Royal Halı2,07-4,1751,09
RTA Laboratuvarları2,19-7,59-5,60
Sabancı Holding9,57-4,110,31
Safkar Ege Soğutmacılık3,4811,5459,63
Salix Yatırım Holding5,74-2,71-20,39
Sanel Mühendislik3,80-2,56-6,17
Sanifoam Sünger6,253,9925,00
Sanko Pazarlama6,88-9,23-11,11
Saray Matbaacılık2,65-13,4048,04
Sarkuysan5,51-6,2914,08
Sasa Polyester9,82-3,8227,04
Say Reklamcılık3,65-10,9862,95
Sekuro Plastik5,20-10,96-2,99
Selçuk Ecza Deposu6,96-7,3214,10
Selçuk Gıda1,68-2,33-2,33
Senkron Güvenlik2,82-4,413,30
Serve Film Prodüksiyon1,38-4,17-13,21
Servet GMYO12,75-6,9350,00
Seyitler Kimya8,1311,3719,73
Silverline Endüstri2,65-11,6722,69
Sinpaş GMYO1,336,4014,66
Smartiks Yazılım9,05-13,06-7,75
Soda Sanayii6,25-0,641,13
Sodaş Sodyum Sanayii14,504,2448,41
Söktaş3,21-17,6921,13
Sönmez Filament6,25-20,1828,07
Sönmez Pamuklu7,10-19,4144,31
Sumaş Suni Tahta9,00-16,67-9,09
Şeker Fin. Kir.4,43-9,22-7,32
Şekerbank1,26-4,55-3,82
Şişe Cam5,19-5,12-1,52
Şok Marketler9,04-7,57-15,99
T. Halk Bankası6,85-6,8015,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,20-6,73-7,80
T.S.K.B.1,27-6,624,96
T.Tuborg15,83-1,7433,03
Taç Tarım Ürünleri2,73-6,51-12,50
Tat Gıda6,99-7,4211,13
TAV Havalimanları24,88-5,40-14,74
Taze Kuru Gıda6,87-6,15-5,11
Tek-Art Turizm1,560,6523,81
Tekfen Holding17,05-10,03-11,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,82-19,0586,19
Temapol Polimer Plastik6,05-10,6415,90
TGS Dış Ticaret5,95-4,4927,41
Tofaş Oto. Fab.26,52-4,12-1,27
Torunlar GMYO2,86-8,924,00
Trabzon Liman11,54-17,988,26
Trabzonspor Sportif6,0529,83181,40
Trakya Cam3,65-3,954,29
Trend GMYO2,37-14,137,73
TSKB GMYO1,99-2,9348,51
Tuğçelik5,19-5,6431,39
Tukaş11,50-9,31-6,88
Turcas Petrol3,52-1,9531,84
Turkcell14,470,074,86
Tümosan Motor ve Traktör6,70-6,424,52
Tüpraş111,101,00-12,38
Türk Hava Yolları14,52-2,480,41
Türk Prysmian Kablo4,27-4,6964,23
Türk Telekom8,664,9717,50
Türk Traktör61,402,3310,83
Türker Proje Gayrimenkul47,204,8412,38
Ufuk Yatırım4,50-8,5474,42
Ulaşlar Turizm Yat.2,41-4,7413,68
Ulusoy Elektrik33,902,6727,44
Ulusoy Un Sanayi3,78-12,09-1,05
Umpaş Holding0,55-5,17-11,29
Uşak Seramik1,86-2,6210,06
Utopya Turizm5,78-14,7517,48
Uzertaş Boya2,100,48-5,41
Ülker Bisküvi22,40-4,520,18
Ünye Çimento4,90-6,49-8,92
Vakıf Fin. Kir.2,18-8,02-9,92
Vakıf GMYO2,69-2,898,91
Vakıf Yat. Ort.2,21-6,36-5,15
Vakıflar Bankası6,03-7,949,44
Vakko Tekstil5,96-0,5031,28
Vanet Gıda1,39-2,80-2,80
Verusa Holding21,26-2,6614,55
Verusaturk Girisim5,22-34,26-3,15
Vestel16,40-3,0229,95
Vestel Beyaz Eşya23,20-2,197,41
Viking Kağıt3,09-28,9765,24
Yapı Kredi Koray GMYO2,91-6,4320,25
Yapı ve Kredi Bank.2,63-8,366,05
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,38-10,2217,70
Yataş8,37-7,0014,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,05-5,9627,33
Yeni Gimat GMYO13,04-0,760,23
Yeşil GMYO0,734,2914,06
Yeşil Yapı0,71-2,747,58
Yeşil Yatırım Holding14,727,5231,08
Yibitaş İnşaat Malzeme5.142,5038,9974,62
Yonga Mobilya10,2617,9311,04
Yükselen Çelik9,34-6,9752,37
Yünsa12,79-10,5626,76
Zorlu Enerji1,54-9,94-5,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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