Yatırımcı rehberi (9)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 48.500,00 -8,47 60,70 İş Bankası (C) 6,47 -7,44 0,94 İş Bankası (Kur.) 505.000,00 12,22 140,48 İş Fin.Kir. 3,64 -15,94 -4,21 İş Girişim 4,38 -17,67 15,26 İş GMYO 1,85 -13,95 5,11 İş Y. Men. Değ. 5,17 -2,27 14,89 İş Yat. Ort. 2,59 -3,00 40,76 İşbir Holding 540,00 -10,00 25,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,66 -7,04 6,45 İttifak Holding 3,00 -7,12 -19,35 İz Hayvancılık Tarım 2,72 -9,33 3,96 İzmir Demir Çelik 10,49 -4,64 28,08 İzmir Fırça 2,14 -8,15 18,89 Jantsa Jant Sanayi 65,00 -2,99 11,49 Kafein Yazılım 14,05 -9,88 26,12 Kapital Yat. Holding 3,49 -2,51 44,21 Kaplamin 6,13 -2,70 10,45 Kardemir (A) 2,76 -4,17 4,15 Kardemir (B) 2,75 -4,18 4,17 Kardemir (D) 2,82 -2,76 6,02 Karel Elektronik 15,21 -16,89 4,68 Karsan Otomotiv 1,80 -8,63 13,92 Karsu Tekstil 2,90 -20,77 -10,49 Karsusan Su Ürünleri San. 9,65 4,32 2,77 Kartonsan 427,50 -7,59 9,64 Katmerciler Ekipman 3,88 -10,60 1,04 Kent Gıda 223,00 -7,85 26,85 Kerevitaş Gıda 3,63 -4,72 11,35 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -6,12 -16,36 Kiler GMYO 3,85 -1,03 1,58 Klimasan Klima 20,88 -2,25 -5,43 Koç Holding 19,64 -1,55 -3,35 Konfrut Gıda 8,20 -11,26 4,86 Konya Çimento 254,00 -6,45 -6,38 Kordsa Teknik Tekstil 14,80 -3,27 13,15 Koza Altın 82,30 5,72 11,14 Koza Madencilik 12,54 10,29 25,02 Körfez GMYO 2,70 -12,05 12,97 Kristal Kola 1,86 -13,89 23,18 Kron Telekomünikasyon 20,20 2,85 58,81 Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 -13,43 5,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,80 -10,89 9,09 Kütahya Porselen 9,57 1,59 44,56 Lider Faktoring 4,21 -11,18 14,71 Link Bilgisayar 29,58 -1,53 62,98 Logo Yazılım 73,40 9,55 20,72 Lokman Hekim Sağlık 6,88 10,08 19,03 Lüks Kadife 10,32 -12,69 19,44 Makina Takım 1,95 -11,76 3,72 Mardin Çimento 5,47 2,05 -7,60 Marka Yatırım Holding 1,50 -3,23 27,12 Marmaris Altınyunus 85,70 -0,12 20,70 Marshall 53,65 4,89 12,85 Martı GMYO 1,27 -8,63 25,74 Martı Otel 1,04 -9,57 14,29 Mavi Giyim 59,70 -1,16 3,11 Mazhar Zorlu Holding 14,00 -10,26 15,80 Mega Polietilen 2,50 -1,19 13,64 Menderes Tekstil 1,89 18,12 44,27 Mensa 0,33 -5,71 3,13 Merit Turizm 19,50 -15,36 0,31 Merko Gıda 1,31 -7,09 24,76 Metal Gayrimenkul 0,90 -4,26 -1,10 Metemtur Otelcilik 1,82 -10,78 2,25 Metro Holding 1,34 -6,94 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 -5,24 10,71 Metro Yatırım Ortaklığı 5,99 -3,23 -26,23 Migros Ticaret 24,24 -5,75 0,08 Milpa 3,02 5,23 37,90 Mistral GMYO 1,93 -8,10 2,12 MLP Sağlık 16,60 -5,41 3,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 -2,97 -14,04 Mondi Tire Kutsan 6,90 -17,37 66,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,19 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,30 -2,96 59,59 Net Holding 2,36 -10,61 -9,23 Netaş Telekom. 14,39 -9,55 10,18 Niğbaş Niğde Beton 5,53 6,35 -10,81 Nuh Çimento 10,62 -5,35 -10,61 Nurol GMYO 3,98 -7,23 11,48 Odaş Elektrik 2,12 -1,40 46,64 Olmuksan-IP 4,01 -7,82 56,58 Orge Enerji Elektrik 5,51 -10,26 11,09 Orma Orman Mahsulleri 4,84 -1,22 75,36 Osmanlı Menkul 7,26 -7,87 72,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,40 7,14 42,86 Otokar 159,20 -3,86 0,13 Oyak Yat. Ort. 2,24 -9,31 -3,86 Oylum Sınai Yatırımlar 4,70 -9,96 -7,66 Özak GMYO 3,16 -5,95 22,96 Özbal Çelik Boru 2,01 -15,90 20,36 Özderici GMYO 1,78 -7,29 13,38 Özerden Plastik 2,40 -8,05 5,26 Panora GMYO 5,96 -4,94 -3,87 Papilon Savunma 10,27 -10,23 32,52 Park Elek.Madencilik 3,17 -7,85 3,93 Parsan 15,71 -9,97 -7,26 Pegasus 68,60 -1,72 -20,60 Peker GMYO 3,10 0,00 -0,96 Penguen Gıda 4,27 16,35 106,28 Pera GMYO 1,05 -11,76 11,70 Pergamon Dış Ticaret 8,32 -18,43 3,74 Petkim 3,99 -3,86 4,72 Petrokent Turizm 201,00 0,50 56,91 Pınar Et ve Un 9,61 -8,74 4,80 Pınar Su 2,82 -6,31 21,55 Pınar Süt 12,98 -9,55 2,45 Plastikkart 9,59 -3,52 3,45 Polisan Holding 2,92 -9,03 -3,63 Politeknik Metal 75,00 -1,90 -2,60 Prizma Press Matbaacılık 5,57 0,72 29,53 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,70 0,21 4,68 QNB Finans Fin. Kir. 142,60 -7,40 10,46 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 587,60 0,96 2,64 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,83 4,76 10,76 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 40,11 -2,46 0,53 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,94 5,65 6,31 QNB Finansbank 42,90 -18,83 14,40 Ral Yatırım Holding 8,20 9,33 20,59 Ray Sigorta 3,80 -17,39 11,11 Reysaş GMYO 9,77 -2,20 112,85 Reysaş Lojistik 9,56 -1,95 118,26 Rhea Girişim 1,97 -7,08 65,55 Rodrigo Tekstil 1,88 -4,08 3,87 Royal Halı 2,07 -4,17 51,09 RTA Laboratuvarları 2,19 -7,59 -5,60 Sabancı Holding 9,57 -4,11 0,31 Safkar Ege Soğutmacılık 3,48 11,54 59,63 Salix Yatırım Holding 5,74 -2,71 -20,39 Sanel Mühendislik 3,80 -2,56 -6,17 Sanifoam Sünger 6,25 3,99 25,00 Sanko Pazarlama 6,88 -9,23 -11,11 Saray Matbaacılık 2,65 -13,40 48,04 Sarkuysan 5,51 -6,29 14,08 Sasa Polyester 9,82 -3,82 27,04 Say Reklamcılık 3,65 -10,98 62,95 Sekuro Plastik 5,20 -10,96 -2,99 Selçuk Ecza Deposu 6,96 -7,32 14,10 Selçuk Gıda 1,68 -2,33 -2,33 Senkron Güvenlik 2,82 -4,41 3,30 Serve Film Prodüksiyon 1,38 -4,17 -13,21 Servet GMYO 12,75 -6,93 50,00 Seyitler Kimya 8,13 11,37 19,73 Silverline Endüstri 2,65 -11,67 22,69 Sinpaş GMYO 1,33 6,40 14,66 Smartiks Yazılım 9,05 -13,06 -7,75 Soda Sanayii 6,25 -0,64 1,13 Sodaş Sodyum Sanayii 14,50 4,24 48,41 Söktaş 3,21 -17,69 21,13 Sönmez Filament 6,25 -20,18 28,07 Sönmez Pamuklu 7,10 -19,41 44,31 Sumaş Suni Tahta 9,00 -16,67 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,43 -9,22 -7,32 Şekerbank 1,26 -4,55 -3,82 Şişe Cam 5,19 -5,12 -1,52 Şok Marketler 9,04 -7,57 -15,99 T. Halk Bankası 6,85 -6,80 15,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -6,73 -7,80 T.S.K.B. 1,27 -6,62 4,96 T.Tuborg 15,83 -1,74 33,03 Taç Tarım Ürünleri 2,73 -6,51 -12,50 Tat Gıda 6,99 -7,42 11,13 TAV Havalimanları 24,88 -5,40 -14,74 Taze Kuru Gıda 6,87 -6,15 -5,11 Tek-Art Turizm 1,56 0,65 23,81 Tekfen Holding 17,05 -10,03 -11,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,82 -19,05 86,19 Temapol Polimer Plastik 6,05 -10,64 15,90 TGS Dış Ticaret 5,95 -4,49 27,41 Tofaş Oto. Fab. 26,52 -4,12 -1,27 Torunlar GMYO 2,86 -8,92 4,00 Trabzon Liman 11,54 -17,98 8,26 Trabzonspor Sportif 6,05 29,83 181,40 Trakya Cam 3,65 -3,95 4,29 Trend GMYO 2,37 -14,13 7,73 TSKB GMYO 1,99 -2,93 48,51 Tuğçelik 5,19 -5,64 31,39 Tukaş 11,50 -9,31 -6,88 Turcas Petrol 3,52 -1,95 31,84 Turkcell 14,47 0,07 4,86 Tümosan Motor ve Traktör 6,70 -6,42 4,52 Tüpraş 111,10 1,00 -12,38 Türk Hava Yolları 14,52 -2,48 0,41 Türk Prysmian Kablo 4,27 -4,69 64,23 Türk Telekom 8,66 4,97 17,50 Türk Traktör 61,40 2,33 10,83 Türker Proje Gayrimenkul 47,20 4,84 12,38 Ufuk Yatırım 4,50 -8,54 74,42 Ulaşlar Turizm Yat. 2,41 -4,74 13,68 Ulusoy Elektrik 33,90 2,67 27,44 Ulusoy Un Sanayi 3,78 -12,09 -1,05 Umpaş Holding 0,55 -5,17 -11,29 Uşak Seramik 1,86 -2,62 10,06 Utopya Turizm 5,78 -14,75 17,48 Uzertaş Boya 2,10 0,48 -5,41 Ülker Bisküvi 22,40 -4,52 0,18 Ünye Çimento 4,90 -6,49 -8,92 Vakıf Fin. Kir. 2,18 -8,02 -9,92 Vakıf GMYO 2,69 -2,89 8,91 Vakıf Yat. Ort. 2,21 -6,36 -5,15 Vakıflar Bankası 6,03 -7,94 9,44 Vakko Tekstil 5,96 -0,50 31,28 Vanet Gıda 1,39 -2,80 -2,80 Verusa Holding 21,26 -2,66 14,55 Verusaturk Girisim 5,22 -34,26 -3,15 Vestel 16,40 -3,02 29,95 Vestel Beyaz Eşya 23,20 -2,19 7,41 Viking Kağıt 3,09 -28,97 65,24 Yapı Kredi Koray GMYO 2,91 -6,43 20,25 Yapı ve Kredi Bank. 2,63 -8,36 6,05 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,38 -10,22 17,70 Yataş 8,37 -7,00 14,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,05 -5,96 27,33 Yeni Gimat GMYO 13,04 -0,76 0,23 Yeşil GMYO 0,73 4,29 14,06 Yeşil Yapı 0,71 -2,74 7,58 Yeşil Yatırım Holding 14,72 7,52 31,08 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.142,50 38,99 74,62 Yonga Mobilya 10,26 17,93 11,04 Yükselen Çelik 9,34 -6,97 52,37 Yünsa 12,79 -10,56 26,76 Zorlu Enerji 1,54 -9,94 -5,52

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)