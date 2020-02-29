Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.030,30
|-11,28
|42,58
|İş Bankası (C)
|5,71
|-11,75
|-10,92
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|0,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,13
|-14,01
|-17,63
|İş Girişim
|3,78
|-13,70
|-0,53
|İş GMYO
|1,63
|-11,89
|-7,39
|İş Y. Men. Değ.
|4,74
|-8,32
|5,33
|İş Yat. Ort.
|2,47
|-4,63
|34,24
|İşbir Holding
|566,60
|4,93
|31,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|-10,61
|-4,84
|İttifak Holding
|2,43
|-19,00
|-34,68
|İz Hayvancılık Tarım
|2,42
|-11,03
|-7,51
|İzmir Demir Çelik
|10,20
|-2,76
|24,54
|İzmir Fırça
|1,99
|-7,01
|10,56
|Jantsa Jant Sanayi
|57,40
|-11,69
|-1,54
|Kafein Yazılım
|12,95
|-7,83
|16,25
|Kapital Yat. Holding
|3,30
|-5,44
|36,36
|Kaplamin
|6,28
|2,45
|13,15
|Kardemir (A)
|2,55
|-7,61
|-3,77
|Kardemir (B)
|2,56
|-6,91
|-3,03
|Kardemir (D)
|2,60
|-7,80
|-2,26
|Karel Elektronik
|13,50
|-11,24
|-7,09
|Karsan Otomotiv
|1,67
|-7,22
|5,70
|Karsu Tekstil
|2,54
|-12,41
|-21,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,00
|3,63
|6,50
|Kartonsan
|380,00
|-11,11
|-2,54
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|-11,86
|-10,94
|Kent Gıda
|218,90
|-1,84
|24,52
|Kerevitaş Gıda
|3,37
|-7,16
|3,37
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|-8,70
|-23,64
|Kiler GMYO
|2,99
|-22,34
|-21,11
|Klimasan Klima
|18,83
|-9,82
|-14,72
|Koç Holding
|17,20
|-12,42
|-15,35
|Konfrut Gıda
|7,40
|-9,76
|-5,37
|Konya Çimento
|239,00
|-5,91
|-11,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,93
|-5,88
|6,50
|Koza Altın
|73,00
|-11,30
|-1,42
|Koza Madencilik
|11,30
|-9,89
|12,66
|Körfez GMYO
|2,23
|-17,41
|-6,69
|Kristal Kola
|1,63
|-12,37
|7,95
|Kron Telekomünikasyon
|21,58
|6,83
|69,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|-8,00
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-13,33
|-5,45
|Kütahya Porselen
|8,30
|-13,27
|25,38
|Lider Faktoring
|3,62
|-14,01
|-1,36
|Link Bilgisayar
|24,80
|-16,16
|36,64
|Logo Yazılım
|75,80
|3,27
|24,67
|Lokman Hekim Sağlık
|6,37
|-7,41
|10,21
|Lüks Kadife
|9,60
|-6,98
|11,11
|Makina Takım
|1,76
|-9,74
|-6,38
|Mardin Çimento
|5,12
|-6,40
|-13,51
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|-16,67
|5,93
|Marmaris Altınyunus
|78,45
|-8,46
|10,49
|Marshall
|52,95
|-1,30
|11,38
|Martı GMYO
|1,08
|-14,96
|6,93
|Martı Otel
|0,90
|-13,46
|-1,10
|Mavi Giyim
|53,50
|-10,39
|-7,60
|Mazhar Zorlu Holding
|14,80
|5,71
|22,42
|Mega Polietilen
|2,71
|8,40
|23,18
|Menderes Tekstil
|1,77
|-6,35
|35,11
|Mensa
|0,37
|12,12
|15,62
|Merit Turizm
|19,00
|-2,56
|-2,26
|Merko Gıda
|1,16
|-11,45
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-5,56
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|-12,64
|-10,67
|Metro Holding
|1,20
|-10,45
|-13,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|-12,44
|-3,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,40
|-9,85
|-33,50
|Migros Ticaret
|21,76
|-10,23
|-10,16
|Milpa
|2,64
|-12,58
|20,55
|Mistral GMYO
|1,65
|-14,51
|-12,70
|MLP Sağlık
|14,89
|-10,30
|-6,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-13,27
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|6,03
|-12,61
|45,65
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,07
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,02
|-16,16
|33,81
|Net Holding
|2,00
|-15,25
|-23,08
|Netaş Telekom.
|12,94
|-10,08
|-0,92
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|21,16
|8,06
|Nuh Çimento
|9,41
|-11,39
|-20,79
|Nurol GMYO
|3,50
|-12,06
|-1,96
|Odaş Elektrik
|1,96
|-7,55
|35,57
|Olmuksan-IP
|4,50
|12,22
|75,72
|Orge Enerji Elektrik
|4,70
|-14,70
|-5,24
|Orma Orman Mahsulleri
|4,30
|-11,16
|55,80
|Osmanlı Menkul
|7,20
|-0,83
|71,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|-13,75
|23,21
|Otokar
|151,00
|-5,15
|-5,03
|Oyak Yat. Ort.
|3,88
|73,21
|66,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|6,24
|-1,90
|Özak GMYO
|2,83
|-10,44
|10,12
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|-13,92
|3,61
|Özderici GMYO
|1,57
|-11,80
|0,00
|Özerden Plastik
|2,42
|0,83
|6,14
|Panora GMYO
|5,63
|-5,54
|-9,19
|Papilon Savunma
|9,13
|-11,10
|17,81
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|-7,89
|-4,26
|Parsan
|14,01
|-10,82
|-17,30
|Pegasus
|54,00
|-21,28
|-37,50
|Peker GMYO
|2,79
|-10,00
|-10,86
|Penguen Gıda
|4,39
|2,81
|112,08
|Pera GMYO
|0,95
|-9,52
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|7,57
|-9,01
|-5,61
|Petkim
|3,64
|-8,77
|-4,46
|Petrokent Turizm
|186,40
|-7,26
|45,51
|Pınar Et ve Un
|9,50
|-1,14
|3,60
|Pınar Su
|2,58
|-8,51
|11,21
|Pınar Süt
|11,93
|-8,09
|-5,84
|Plastikkart
|8,98
|-6,36
|-3,13
|Polisan Holding
|2,57
|-11,99
|-15,18
|Politeknik Metal
|68,00
|-9,33
|-11,69
|Prizma Press Matbaacılık
|5,49
|-1,44
|27,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,80
|0,27
|4,96
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,00
|-6,03
|3,80
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|599,20
|1,97
|4,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,90
|0,24
|11,03
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,92
|-10,45
|-9,97
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,09
|-3,55
|2,53
|QNB Finansbank
|38,60
|-10,02
|2,93
|Ral Yatırım Holding
|7,96
|-2,93
|17,06
|Ray Sigorta
|3,23
|-15,00
|-5,56
|Reysaş GMYO
|7,65
|-21,70
|66,67
|Reysaş Lojistik
|7,85
|-17,89
|79,22
|Rhea Girişim
|1,95
|-1,02
|63,87
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-4,26
|-0,55
|Royal Halı
|2,00
|-3,38
|45,99
|RTA Laboratuvarları
|2,03
|-7,31
|-12,50
|Sabancı Holding
|8,51
|-11,08
|-10,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,37
|-3,16
|54,59
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|-12,89
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-2,63
|-8,64
|Sanifoam Sünger
|5,59
|-10,56
|11,80
|Sanko Pazarlama
|6,40
|-6,98
|-17,31
|Saray Matbaacılık
|2,44
|-7,92
|36,31
|Sarkuysan
|5,03
|-8,71
|4,14
|Sasa Polyester
|8,72
|-11,20
|12,81
|Say Reklamcılık
|3,22
|-11,78
|43,75
|Sekuro Plastik
|4,75
|-8,65
|-11,38
|Selçuk Ecza Deposu
|6,57
|-5,60
|7,70
|Selçuk Gıda
|1,47
|-12,50
|-14,53
|Senkron Güvenlik
|2,37
|-15,96
|-13,19
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|5,07
|-8,81
|Servet GMYO
|10,65
|-16,47
|25,29
|Seyitler Kimya
|9,08
|11,69
|33,73
|Silverline Endüstri
|2,24
|-15,47
|3,70
|Sinpaş GMYO
|1,23
|-7,52
|6,03
|Smartiks Yazılım
|8,07
|-10,83
|-17,74
|Soda Sanayii
|5,79
|-7,36
|-6,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,47
|-0,21
|48,11
|Söktaş
|2,83
|-11,84
|6,79
|Sönmez Filament
|5,16
|-17,44
|5,74
|Sönmez Pamuklu
|5,10
|-28,17
|3,66
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|0,00
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,53
|2,26
|-5,23
|Şekerbank
|1,11
|-11,90
|-15,27
|Şişe Cam
|4,83
|-6,94
|-8,35
|Şok Marketler
|8,50
|-5,97
|-21,00
|T. Halk Bankası
|5,98
|-12,70
|1,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|36,24
|-9,85
|-16,88
|T.S.K.B.
|1,10
|-13,39
|-9,09
|T.Tuborg
|15,31
|-3,28
|28,66
|Taç Tarım Ürünleri
|2,54
|-6,96
|-18,59
|Tat Gıda
|6,30
|-9,87
|0,16
|TAV Havalimanları
|20,36
|-18,17
|-30,23
|Taze Kuru Gıda
|6,47
|-5,82
|-10,64
|Tek-Art Turizm
|1,30
|-16,67
|3,17
|Tekfen Holding
|14,85
|-12,90
|-23,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|-22,12
|45,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,29
|-12,56
|1,34
|TGS Dış Ticaret
|5,36
|-9,92
|14,78
|Tofaş Oto. Fab.
|26,56
|0,15
|-1,12
|Torunlar GMYO
|2,56
|-10,49
|-6,91
|Trabzon Liman
|10,70
|-7,28
|0,38
|Trabzonspor Sportif
|5,95
|-1,65
|176,74
|Trakya Cam
|3,34
|-8,49
|-4,57
|Trend GMYO
|2,09
|-11,81
|-5,00
|TSKB GMYO
|1,73
|-13,07
|29,10
|Tuğçelik
|4,60
|-11,37
|16,46
|Tukaş
|11,00
|-4,35
|-10,93
|Turcas Petrol
|3,30
|-6,25
|23,60
|Turkcell
|13,84
|-4,35
|0,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,06
|-9,55
|-5,46
|Tüpraş
|101,30
|-8,82
|-20,11
|Türk Hava Yolları
|11,75
|-19,08
|-18,74
|Türk Prysmian Kablo
|3,50
|-18,03
|34,62
|Türk Telekom
|7,53
|-13,05
|2,17
|Türk Traktör
|59,30
|-3,42
|7,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,50
|-3,60
|8,33
|Ufuk Yatırım
|3,79
|-15,78
|46,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,99
|-17,43
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|30,30
|-10,62
|13,91
|Ulusoy Un Sanayi
|3,42
|-9,52
|-10,47
|Umpaş Holding
|0,48
|-12,73
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,76
|-5,38
|4,14
|Utopya Turizm
|4,74
|-17,99
|-3,66
|Uzertaş Boya
|2,07
|-1,43
|-6,76
|Ülker Bisküvi
|20,48
|-8,57
|-8,41
|Ünye Çimento
|4,28
|-12,65
|-20,45
|Vakıf Fin. Kir.
|1,91
|-12,39
|-21,07
|Vakıf GMYO
|2,38
|-11,52
|-3,64
|Vakıf Yat. Ort.
|2,06
|-6,79
|-11,59
|Vakıflar Bankası
|5,30
|-12,11
|-3,81
|Vakko Tekstil
|5,25
|-11,91
|15,64
|Vanet Gıda
|1,28
|-7,91
|-10,49
|Verusa Holding
|19,80
|-6,87
|6,68
|Verusaturk Girisim
|4,04
|-22,61
|-25,05
|Vestel
|14,00
|-14,63
|10,94
|Vestel Beyaz Eşya
|20,50
|-11,64
|-5,09
|Viking Kağıt
|2,62
|-15,21
|40,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,49
|-14,43
|2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|-12,93
|-7,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,20
|-2,44
|14,83
|Yataş
|7,62
|-8,96
|3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|-6,34
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|-1,46
|-1,23
|Yeşil GMYO
|0,63
|-13,70
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,65
|-8,45
|-1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|12,45
|-15,42
|10,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.221,00
|-17,92
|43,33
|Yonga Mobilya
|9,60
|-6,43
|3,90
|Yükselen Çelik
|8,46
|-9,42
|38,01
|Yünsa
|11,36
|-11,18
|12,59
|Zorlu Enerji
|1,33
|-13,64
|-18,40