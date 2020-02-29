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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.

29.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:08Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)43.030,30-11,2842,58
İş Bankası (C)5,71-11,75-10,92
İş Bankası (Kur.)504.999,900,00140,48
İş Fin.Kir.3,13-14,01-17,63
İş Girişim3,78-13,70-0,53
İş GMYO1,63-11,89-7,39
İş Y. Men. Değ.4,74-8,325,33
İş Yat. Ort.2,47-4,6334,24
İşbir Holding566,604,9331,77
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,59-10,61-4,84
İttifak Holding2,43-19,00-34,68
İz Hayvancılık Tarım2,42-11,03-7,51
İzmir Demir Çelik10,20-2,7624,54
İzmir Fırça1,99-7,0110,56
Jantsa Jant Sanayi57,40-11,69-1,54
Kafein Yazılım12,95-7,8316,25
Kapital Yat. Holding3,30-5,4436,36
Kaplamin6,282,4513,15
Kardemir (A)2,55-7,61-3,77
Kardemir (B)2,56-6,91-3,03
Kardemir (D)2,60-7,80-2,26
Karel Elektronik13,50-11,24-7,09
Karsan Otomotiv1,67-7,225,70
Karsu Tekstil2,54-12,41-21,60
Karsusan Su Ürünleri San.10,003,636,50
Kartonsan380,00-11,11-2,54
Katmerciler Ekipman3,42-11,86-10,94
Kent Gıda218,90-1,8424,52
Kerevitaş Gıda3,37-7,163,37
Kervansaray Yat. Holding0,42-8,70-23,64
Kiler GMYO2,99-22,34-21,11
Klimasan Klima18,83-9,82-14,72
Koç Holding17,20-12,42-15,35
Konfrut Gıda7,40-9,76-5,37
Konya Çimento239,00-5,91-11,91
Kordsa Teknik Tekstil13,93-5,886,50
Koza Altın73,00-11,30-1,42
Koza Madencilik11,30-9,8912,66
Körfez GMYO2,23-17,41-6,69
Kristal Kola1,63-12,377,95
Kron Telekomünikasyon21,586,8369,65
Kuştur Kuşadası Turizm23,00-8,00-2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,56-13,33-5,45
Kütahya Porselen8,30-13,2725,38
Lider Faktoring3,62-14,01-1,36
Link Bilgisayar24,80-16,1636,64
Logo Yazılım75,803,2724,67
Lokman Hekim Sağlık6,37-7,4110,21
Lüks Kadife9,60-6,9811,11
Makina Takım1,76-9,74-6,38
Mardin Çimento5,12-6,40-13,51
Marka Yatırım Holding1,25-16,675,93
Marmaris Altınyunus78,45-8,4610,49
Marshall52,95-1,3011,38
Martı GMYO1,08-14,966,93
Martı Otel0,90-13,46-1,10
Mavi Giyim53,50-10,39-7,60
Mazhar Zorlu Holding14,805,7122,42
Mega Polietilen2,718,4023,18
Menderes Tekstil1,77-6,3535,11
Mensa0,3712,1215,62
Merit Turizm19,00-2,56-2,26
Merko Gıda1,16-11,4510,48
Metal Gayrimenkul0,85-5,56-6,59
Metemtur Otelcilik1,59-12,64-10,67
Metro Holding1,20-10,45-13,04
Metro Petrol ve Tesisleri1,90-12,44-3,06
Metro Yatırım Ortaklığı5,40-9,85-33,50
Migros Ticaret21,76-10,23-10,16
Milpa2,64-12,5820,55
Mistral GMYO1,65-14,51-12,70
MLP Sağlık14,89-10,30-6,94
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-13,27-25,44
Mondi Tire Kutsan6,03-12,6145,65
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,070,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,02-16,1633,81
Net Holding2,00-15,25-23,08
Netaş Telekom.12,94-10,08-0,92
Niğbaş Niğde Beton6,7021,168,06
Nuh Çimento9,41-11,39-20,79
Nurol GMYO3,50-12,06-1,96
Odaş Elektrik1,96-7,5535,57
Olmuksan-IP4,5012,2275,72
Orge Enerji Elektrik4,70-14,70-5,24
Orma Orman Mahsulleri4,30-11,1655,80
Osmanlı Menkul7,20-0,8371,43
Ostim Endüstriyel Yat2,07-13,7523,21
Otokar151,00-5,15-5,03
Oyak Yat. Ort.3,8873,2166,52
Oylum Sınai Yatırımlar3,036,24-1,90
Özak GMYO2,83-10,4410,12
Özbal Çelik Boru1,67-13,923,61
Özderici GMYO1,57-11,800,00
Özerden Plastik2,420,836,14
Panora GMYO5,63-5,54-9,19
Papilon Savunma9,13-11,1017,81
Park Elek.Madencilik2,92-7,89-4,26
Parsan14,01-10,82-17,30
Pegasus54,00-21,28-37,50
Peker GMYO2,79-10,00-10,86
Penguen Gıda4,392,81112,08
Pera GMYO0,95-9,521,06
Pergamon Dış Ticaret7,57-9,01-5,61
Petkim3,64-8,77-4,46
Petrokent Turizm186,40-7,2645,51
Pınar Et ve Un9,50-1,143,60
Pınar Su2,58-8,5111,21
Pınar Süt11,93-8,09-5,84
Plastikkart8,98-6,36-3,13
Polisan Holding2,57-11,99-15,18
Politeknik Metal68,00-9,33-11,69
Prizma Press Matbaacılık5,49-1,4427,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,800,274,96
QNB Finans Fin. Kir.134,00-6,033,80
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF599,201,974,66
QNB Finans Portföy Altın BYF28,900,2411,03
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF35,92-10,45-9,97
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,09-3,552,53
QNB Finansbank38,60-10,022,93
Ral Yatırım Holding7,96-2,9317,06
Ray Sigorta3,23-15,00-5,56
Reysaş GMYO7,65-21,7066,67
Reysaş Lojistik7,85-17,8979,22
Rhea Girişim1,95-1,0263,87
Rodrigo Tekstil1,80-4,26-0,55
Royal Halı2,00-3,3845,99
RTA Laboratuvarları2,03-7,31-12,50
Sabancı Holding8,51-11,08-10,80
Safkar Ege Soğutmacılık3,37-3,1654,59
Salix Yatırım Holding5,00-12,89-30,65
Sanel Mühendislik3,70-2,63-8,64
Sanifoam Sünger5,59-10,5611,80
Sanko Pazarlama6,40-6,98-17,31
Saray Matbaacılık2,44-7,9236,31
Sarkuysan5,03-8,714,14
Sasa Polyester8,72-11,2012,81
Say Reklamcılık3,22-11,7843,75
Sekuro Plastik4,75-8,65-11,38
Selçuk Ecza Deposu6,57-5,607,70
Selçuk Gıda1,47-12,50-14,53
Senkron Güvenlik2,37-15,96-13,19
Serve Film Prodüksiyon1,455,07-8,81
Servet GMYO10,65-16,4725,29
Seyitler Kimya9,0811,6933,73
Silverline Endüstri2,24-15,473,70
Sinpaş GMYO1,23-7,526,03
Smartiks Yazılım8,07-10,83-17,74
Soda Sanayii5,79-7,36-6,31
Sodaş Sodyum Sanayii14,47-0,2148,11
Söktaş2,83-11,846,79
Sönmez Filament5,16-17,445,74
Sönmez Pamuklu5,10-28,173,66
Sumaş Suni Tahta9,000,00-9,09
Şeker Fin. Kir.4,532,26-5,23
Şekerbank1,11-11,90-15,27
Şişe Cam4,83-6,94-8,35
Şok Marketler8,50-5,97-21,00
T. Halk Bankası5,98-12,701,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası36,24-9,85-16,88
T.S.K.B.1,10-13,39-9,09
T.Tuborg15,31-3,2828,66
Taç Tarım Ürünleri2,54-6,96-18,59
Tat Gıda6,30-9,870,16
TAV Havalimanları20,36-18,17-30,23
Taze Kuru Gıda6,47-5,82-10,64
Tek-Art Turizm1,30-16,673,17
Tekfen Holding14,85-12,90-23,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,09-22,1245,00
Temapol Polimer Plastik5,29-12,561,34
TGS Dış Ticaret5,36-9,9214,78
Tofaş Oto. Fab.26,560,15-1,12
Torunlar GMYO2,56-10,49-6,91
Trabzon Liman10,70-7,280,38
Trabzonspor Sportif5,95-1,65176,74
Trakya Cam3,34-8,49-4,57
Trend GMYO2,09-11,81-5,00
TSKB GMYO1,73-13,0729,10
Tuğçelik4,60-11,3716,46
Tukaş11,00-4,35-10,93
Turcas Petrol3,30-6,2523,60
Turkcell13,84-4,350,29
Tümosan Motor ve Traktör6,06-9,55-5,46
Tüpraş101,30-8,82-20,11
Türk Hava Yolları11,75-19,08-18,74
Türk Prysmian Kablo3,50-18,0334,62
Türk Telekom7,53-13,052,17
Türk Traktör59,30-3,427,04
Türker Proje Gayrimenkul45,50-3,608,33
Ufuk Yatırım3,79-15,7846,90
Ulaşlar Turizm Yat.1,99-17,43-6,13
Ulusoy Elektrik30,30-10,6213,91
Ulusoy Un Sanayi3,42-9,52-10,47
Umpaş Holding0,48-12,73-22,58
Uşak Seramik1,76-5,384,14
Utopya Turizm4,74-17,99-3,66
Uzertaş Boya2,07-1,43-6,76
Ülker Bisküvi20,48-8,57-8,41
Ünye Çimento4,28-12,65-20,45
Vakıf Fin. Kir.1,91-12,39-21,07
Vakıf GMYO2,38-11,52-3,64
Vakıf Yat. Ort.2,06-6,79-11,59
Vakıflar Bankası5,30-12,11-3,81
Vakko Tekstil5,25-11,9115,64
Vanet Gıda1,28-7,91-10,49
Verusa Holding19,80-6,876,68
Verusaturk Girisim4,04-22,61-25,05
Vestel14,00-14,6310,94
Vestel Beyaz Eşya20,50-11,64-5,09
Viking Kağıt2,62-15,2140,11
Yapı Kredi Koray GMYO2,49-14,432,89
Yapı ve Kredi Bank.2,29-12,93-7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,20-2,4414,83
Yataş7,62-8,963,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,92-6,3419,25
Yeni Gimat GMYO12,85-1,46-1,23
Yeşil GMYO0,63-13,70-1,56
Yeşil Yapı0,65-8,45-1,52
Yeşil Yatırım Holding12,45-15,4210,86
Yibitaş İnşaat Malzeme4.221,00-17,9243,33
Yonga Mobilya9,60-6,433,90
Yükselen Çelik8,46-9,4238,01
Yünsa11,36-11,1812,59
Zorlu Enerji1,33-13,64-18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:53:05