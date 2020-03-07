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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.

07.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:30Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)41.900,00-2,6338,83
İş Bankası (C)5,994,90-6,55
İş Bankası (Kur.)390.000,00-22,7785,72
İş Fin.Kir.3,160,96-16,84
İş Girişim4,077,677,11
İş GMYO1,693,68-3,98
İş Y. Men. Değ.4,60-2,952,22
İş Yat. Ort.2,9519,4360,33
İşbir Holding579,802,3334,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,625,080,00
İttifak Holding2,8015,23-24,73
İz Hayvancılık Tarım2,586,61-1,39
İzmir Demir Çelik10,250,4925,15
İzmir Fırça2,1910,0521,67
Jantsa Jant Sanayi54,80-4,53-6,00
Kafein Yazılım13,605,0222,08
Kapital Yat. Holding3,320,6137,19
Kaplamin6,22-0,9612,07
Kardemir (A)2,581,18-2,64
Kardemir (B)2,591,17-1,89
Kardemir (D)2,683,080,75
Karel Elektronik14,054,07-3,30
Karsan Otomotiv1,8510,7817,09
Karsu Tekstil2,560,79-20,99
Kartonsan376,40-0,95-3,46
Katmerciler Ekipman3,492,05-9,11
Kent Gıda220,500,7325,43
Kerevitaş Gıda3,452,375,83
Kervansaray Yat. Holding0,4711,90-14,55
Kiler GMYO2,82-5,69-25,59
Klimasan Klima17,30-8,13-21,65
Koç Holding17,401,16-14,37
Konfrut Gıda7,01-5,27-10,36
Konya Çimento240,000,42-11,54
Kordsa Teknik Tekstil12,84-7,82-1,83
Koza Altın75,002,741,28
Koza Madencilik11,20-0,8811,67
Körfez GMYO2,313,59-3,35
Kristal Kola1,725,5213,91
Kron Telekomünikasyon19,52-9,5553,46
Kuştur Kuşadası Turizm30,0030,4326,58
Kuyumcukent Gayrimenkul1,602,56-3,03
Kütahya Porselen8,451,8127,64
Lider Faktoring3,876,915,45
Link Bilgisayar25,382,3439,83
Logo Yazılım80,005,5431,58
Lokman Hekim Sağlık6,908,3219,38
Lüks Kadife10,004,1715,74
Makina Takım1,781,14-5,32
Mardin Çimento5,334,10-9,97
Marka Yatırım Holding1,314,8011,02
Marmaris Altınyunus78,00-0,579,86
Marshall50,55-4,536,33
Martı GMYO1,2212,9620,79
Martı Otel0,955,564,40
Mavi Giyim54,101,12-6,56
Mazhar Zorlu Holding13,90-6,0814,97
Mega Polietilen2,49-8,1213,18
Menderes Tekstil1,72-2,8231,30
Mensa0,33-10,813,13
Merit Turizm18,43-3,00-5,20
Merko Gıda1,160,0010,48
Metal Gayrimenkul0,84-1,18-7,69
Metemtur Otelcilik1,611,26-9,55
Metro Holding1,3512,50-2,17
Metro Petrol ve Tesisleri1,984,211,02
Metro Yatırım Ortaklığı6,1614,07-24,14
Migros Ticaret22,925,33-5,37
Milpa2,774,9226,48
Mistral GMYO1,766,67-6,88
MLP Sağlık18,0421,1612,75
MMC San. ve Tic. Yat.0,9714,12-14,91
Mondi Tire Kutsan6,6510,2860,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,400,131,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,5014,5753,30
Net Holding1,98-1,00-23,85
Netaş Telekom.13,957,816,81
Niğbaş Niğde Beton6,40-4,483,23
Nuh Çimento10,4811,37-11,78
Nurol GMYO3,530,86-1,12
Odaş Elektrik2,075,6143,18
Olmuksan-IP4,35-3,3369,86
Orge Enerji Elektrik4,832,77-2,62
Orma Orman Mahsulleri4,606,9866,67
Osmanlı Menkul6,59-8,4756,90
Ostim Endüstriyel Yat2,237,7332,74
Otokar149,60-0,93-5,91
Oyak Yat. Ort.7,77100,26233,48
Oylum Sınai Yatırımlar2,88-4,95-6,76
Özak GMYO3,047,4218,29
Özbal Çelik Boru2,1528,7433,39
Özderici GMYO1,7712,7412,74
Özerden Plastik2,26-6,61-0,88
Panora GMYO5,976,04-3,71
Papilon Savunma9,746,6825,68
Park Elek.Madencilik3,002,74-1,64
Parsan14,483,35-14,52
Pegasus48,08-10,96-44,35
Peker GMYO2,78-0,36-11,18
Penguen Gıda4,15-5,47100,48
Pera GMYO1,005,266,38
Pergamon Dış Ticaret8,4010,964,74
Petkim3,54-2,75-7,09
Petrokent Turizm179,70-3,5940,28
Pınar Et ve Un9,30-2,111,42
Pınar Su2,642,3313,79
Pınar Süt11,940,08-5,76
Plastikkart9,242,90-0,32
Polisan Holding2,570,00-15,18
Politeknik Metal73,509,41-3,38
Prizma Press Matbaacılık5,34-2,7324,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,80-0,264,69
QNB Finans Fin. Kir.151,5013,0617,35
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF585,90-2,222,34
QNB Finans Portföy Altın BYF29,401,7312,95
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF37,624,73-5,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,50-2,56-0,09
QNB Finansbank52,0034,7238,67
Ral Yatırım Holding8,759,9228,68
Ray Sigorta3,374,33-1,46
Reysaş GMYO7,822,2270,37
Reysaş Lojistik8,396,8891,55
Rhea Girişim1,992,0567,23
Rodrigo Tekstil1,852,782,21
Royal Halı2,094,5052,55
RTA Laboratuvarları2,208,37-5,17
Sabancı Holding9,268,81-2,94
Safkar Ege Soğutmacılık4,0018,6983,49
Salix Yatırım Holding4,89-2,20-32,18
Sanel Mühendislik3,895,14-3,95
Sanifoam Sünger5,803,7616,00
Sanko Pazarlama6,887,50-11,11
Saray Matbaacılık1,99-18,4411,17
Sarkuysan5,376,7611,18
Sasa Polyester8,40-3,678,67
Say Reklamcılık3,281,8646,43
Sekuro Plastik4,862,32-9,33
Selçuk Ecza Deposu6,40-2,594,92
Selçuk Gıda1,512,72-12,21
Senkron Güvenlik2,505,49-8,42
Serve Film Prodüksiyon1,7520,6910,06
Servet GMYO11,255,6332,35
Seyitler Kimya9,474,3039,47
Silverline Endüstri2,21-1,342,31
Sinpaş GMYO1,230,006,03
Smartiks Yazılım8,566,07-12,74
Soda Sanayii5,800,17-6,15
Sodaş Sodyum Sanayii14,812,3551,59
Söktaş3,016,3613,58
Sönmez Filament5,6810,0816,39
Sönmez Pamuklu5,7011,7615,85
Sumaş Suni Tahta9,505,56-4,04
Şeker Fin. Kir.4,39-3,09-8,16
Şekerbank1,153,60-12,21
Şişe Cam4,830,00-8,35
Şok Marketler8,722,59-18,96
T. Halk Bankası6,071,512,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,98-0,72-17,48
T.S.K.B.1,132,73-6,61
T.Tuborg15,00-2,0226,05
Taç Tarım Ürünleri2,602,36-16,67
Tat Gıda6,493,023,18
TAV Havalimanları19,24-5,50-34,06
Taze Kuru Gıda6,652,78-8,15
Tek-Art Turizm1,364,627,94
Tekfen Holding15,252,69-21,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,1734,1594,52
Temapol Polimer Plastik5,13-3,02-1,72
TGS Dış Ticaret5,410,9315,85
Tofaş Oto. Fab.26,02-2,03-3,13
Torunlar GMYO2,747,03-0,36
Trabzon Liman11,295,515,91
Trabzonspor Sportif6,265,21191,16
Trakya Cam3,27-2,10-6,57
Trend GMYO2,100,48-4,55
TSKB GMYO1,793,4733,58
Tuğçelik5,4618,7038,23
Tukaş12,4713,360,97
Turcas Petrol3,25-1,5221,72
Turkcell14,575,275,58
Tümosan Motor ve Traktör5,92-2,31-7,64
Tüpraş94,75-6,47-25,28
Türk Hava Yolları11,14-5,19-22,96
Türk Prysmian Kablo3,510,2935,00
Türk Telekom7,803,595,83
Türk Traktör59,00-0,516,50
Türker Proje Gayrimenkul44,40-2,425,71
Ufuk Yatırım4,2010,8262,79
Ulaşlar Turizm Yat.2,084,52-1,89
Ulusoy Elektrik32,507,2622,18
Ulusoy Un Sanayi3,8713,161,31
Umpaş Holding0,5310,42-14,52
Uşak Seramik1,71-2,841,18
Utopya Turizm5,036,122,24
Uzertaş Boya2,090,97-5,86
Ülker Bisküvi23,0012,302,86
Ünye Çimento4,556,31-15,43
Vakıf Fin. Kir.2,1110,47-12,81
Vakıf GMYO2,494,620,81
Vakıf Yat. Ort.2,2710,19-2,58
Vakıflar Bankası5,544,530,54
Vakko Tekstil6,0314,8632,82
Vanet Gıda1,290,78-9,79
Verusa Holding19,13-3,383,07
Verusaturk Girisim4,080,99-24,30
Vestel13,22-5,574,75
Vestel Beyaz Eşya20,962,24-2,96
Viking Kağıt2,9111,0755,61
Yapı Kredi Koray GMYO2,9016,4719,83
Yapı ve Kredi Bank.2,436,11-2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,463,6118,98
Yataş7,40-2,890,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,014,6924,84
Yeni Gimat GMYO12,80-0,39-1,61
Yeşil GMYO0,687,946,25
Yeşil Yapı0,673,081,52
Yeşil Yatırım Holding14,0612,9325,20
Yibitaş İnşaat Malzeme4.460,005,6651,44
Yonga Mobilya9,802,086,06
Yükselen Çelik8,40-0,7137,03
Yünsa11,602,1114,97
Zorlu Enerji1,405,26-14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:43