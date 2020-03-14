Yatırımcı rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.
14.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:18
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.322,30
|-25,25
|3,78
|İş Bankası (C)
|5,49
|-8,35
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|282.000,00
|-27,69
|34,29
|İş Fin.Kir.
|2,27
|-28,16
|-40,26
|İş Girişim
|2,85
|-29,98
|-25,00
|İş GMYO
|1,37
|-18,93
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|-14,78
|-12,89
|İş Yat. Ort.
|2,28
|-22,71
|23,91
|İşbir Holding
|472,40
|-18,52
|9,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-35,48
|-35,48
|İttifak Holding
|1,89
|-32,50
|-49,19
|İz Hayvancılık Tarım
|1,84
|-28,68
|-29,68
|İzmir Demir Çelik
|8,53
|-16,78
|4,15
|İzmir Fırça
|1,70
|-22,37
|-5,56
|Jantsa Jant Sanayi
|49,00
|-10,58
|-15,95
|Kafein Yazılım
|8,81
|-35,22
|-20,92
|Kapital Yat. Holding
|2,88
|-13,25
|19,01
|Kaplamin
|4,66
|-25,08
|-16,04
|Kardemir (A)
|2,04
|-20,93
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,04
|-21,24
|-22,73
|Kardemir (D)
|2,06
|-23,13
|-22,56
|Karel Elektronik
|11,45
|-18,51
|-21,20
|Karsan Otomotiv
|1,39
|-24,86
|-12,03
|Karsu Tekstil
|1,66
|-35,16
|-48,77
|Kartonsan
|298,90
|-20,59
|-23,34
|Katmerciler Ekipman
|2,28
|-34,67
|-40,63
|Kent Gıda
|157,50
|-28,57
|-10,41
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|-15,36
|-10,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-29,79
|-40,00
|Kiler GMYO
|1,92
|-31,91
|-49,34
|Klimasan Klima
|16,81
|-2,83
|-23,87
|Koç Holding
|15,78
|-9,31
|-22,34
|Konfrut Gıda
|5,86
|-16,41
|-25,06
|Konya Çimento
|188,40
|-21,50
|-30,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|-17,06
|-18,58
|Koza Altın
|61,00
|-18,67
|-17,62
|Koza Madencilik
|9,23
|-17,59
|-7,98
|Körfez GMYO
|1,50
|-35,06
|-37,24
|Kristal Kola
|1,18
|-31,40
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|13,86
|-29,00
|8,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,68
|-24,40
|-4,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|-33,75
|-35,76
|Kütahya Porselen
|6,00
|-28,99
|-9,37
|Lider Faktoring
|2,70
|-30,23
|-26,43
|Link Bilgisayar
|16,65
|-34,40
|-8,26
|Logo Yazılım
|56,25
|-29,69
|-7,48
|Lokman Hekim Sağlık
|6,46
|-6,38
|11,76
|Lüks Kadife
|6,55
|-34,50
|-24,19
|Makina Takım
|1,23
|-30,90
|-34,57
|Mardin Çimento
|5,19
|-2,63
|-12,33
|Marka Yatırım Holding
|0,85
|-35,11
|-27,97
|Marmaris Altınyunus
|70,20
|-10,00
|-1,13
|Marshall
|34,16
|-32,42
|-28,14
|Martı GMYO
|0,72
|-40,98
|-28,71
|Martı Otel
|0,58
|-38,95
|-36,26
|Mavi Giyim
|42,00
|-22,37
|-27,46
|Mazhar Zorlu Holding
|12,53
|-9,86
|3,64
|Mega Polietilen
|1,75
|-29,72
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,11
|-35,47
|-15,27
|Mensa
|0,25
|-24,24
|-21,88
|Merit Turizm
|13,54
|-26,53
|-30,35
|Merko Gıda
|0,98
|-15,52
|-6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-15,48
|-21,98
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|-16,77
|-24,72
|Metro Holding
|1,01
|-25,19
|-26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,24
|-37,37
|-36,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,66
|-24,35
|-42,61
|Migros Ticaret
|19,98
|-12,83
|-17,51
|Milpa
|2,01
|-27,44
|-8,22
|Mistral GMYO
|1,54
|-12,50
|-18,52
|MLP Sağlık
|13,41
|-25,67
|-16,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|-9,28
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|4,33
|-34,89
|4,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|0,13
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,39
|-31,33
|5,27
|Net Holding
|1,51
|-23,74
|-41,92
|Netaş Telekom.
|8,89
|-36,27
|-31,93
|Niğbaş Niğde Beton
|6,49
|1,41
|4,68
|Nuh Çimento
|9,27
|-11,55
|-21,97
|Nurol GMYO
|2,57
|-27,20
|-28,01
|Odaş Elektrik
|1,38
|-33,33
|-4,55
|Olmuksan-IP
|3,19
|-26,67
|24,56
|Orge Enerji Elektrik
|3,70
|-23,40
|-25,40
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|-9,78
|50,36
|Osmanlı Menkul
|5,26
|-20,18
|25,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|-39,91
|-20,24
|Otokar
|125,50
|-16,11
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|4,25
|-45,30
|82,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,40
|-16,67
|-22,30
|Özak GMYO
|2,46
|-19,08
|-4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|-35,35
|-13,76
|Özderici GMYO
|1,09
|-38,42
|-30,57
|Özerden Plastik
|1,77
|-21,68
|-22,37
|Panora GMYO
|5,00
|-16,25
|-19,35
|Papilon Savunma
|7,06
|-27,52
|-8,90
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|-15,67
|-17,05
|Parsan
|13,10
|-9,53
|-22,67
|Pegasus
|39,04
|-18,80
|-54,81
|Peker GMYO
|1,99
|-28,42
|-36,42
|Penguen Gıda
|2,88
|-30,60
|39,13
|Pera GMYO
|0,67
|-33,00
|-28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|6,87
|-18,21
|-14,34
|Petkim
|3,14
|-11,30
|-17,59
|Petrokent Turizm
|114,50
|-36,28
|-10,62
|Pınar Et ve Un
|8,28
|-10,97
|-9,71
|Pınar Su
|2,46
|-6,82
|6,03
|Pınar Süt
|9,91
|-17,00
|-21,78
|Plastikkart
|7,24
|-21,65
|-21,90
|Polisan Holding
|1,86
|-27,63
|-38,61
|Politeknik Metal
|66,80
|-9,12
|-12,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|-22,66
|-3,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,50
|0,06
|4,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|-10,89
|4,57
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|605,60
|3,36
|5,78
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,25
|-3,91
|8,53
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,63
|-10,61
|-15,71
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,23
|-10,09
|-10,17
|QNB Finansbank
|37,56
|-27,77
|0,16
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|-8,57
|17,65
|Ray Sigorta
|2,46
|-27,00
|-28,07
|Reysaş GMYO
|4,69
|-40,03
|2,18
|Reysaş Lojistik
|5,01
|-40,29
|14,38
|Rhea Girişim
|1,40
|-29,65
|17,65
|Rodrigo Tekstil
|1,49
|-19,46
|-17,68
|Royal Halı
|1,73
|-17,22
|26,28
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|24,09
|17,67
|Sabancı Holding
|8,78
|-5,18
|-7,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,52
|-37,00
|15,60
|Salix Yatırım Holding
|3,92
|-19,84
|-45,63
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-7,46
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,61
|-20,52
|-7,80
|Sanko Pazarlama
|4,83
|-29,80
|-37,60
|Saray Matbaacılık
|1,21
|-39,20
|-32,40
|Sarkuysan
|4,54
|-15,46
|-6,00
|Sasa Polyester
|6,45
|-23,21
|-16,56
|Say Reklamcılık
|2,23
|-32,01
|-0,45
|Sekuro Plastik
|2,98
|-38,68
|-44,40
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|14,84
|20,49
|Selçuk Gıda
|1,46
|-3,31
|-15,12
|Senkron Güvenlik
|1,79
|-28,40
|-34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|1,52
|-13,14
|-4,40
|Servet GMYO
|10,04
|-10,76
|18,12
|Seyitler Kimya
|9,19
|-2,96
|35,35
|Silverline Endüstri
|1,47
|-33,48
|-31,94
|Sinpaş GMYO
|0,96
|-21,95
|-17,24
|Smartiks Yazılım
|5,40
|-36,92
|-44,95
|Soda Sanayii
|5,00
|-13,79
|-19,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,90
|-12,90
|32,04
|Söktaş
|2,13
|-29,24
|-19,62
|Sönmez Filament
|3,87
|-31,87
|-20,70
|Sönmez Pamuklu
|3,75
|-34,21
|-23,78
|Sumaş Suni Tahta
|7,95
|-16,32
|-19,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|-5,92
|-13,60
|Şekerbank
|0,96
|-16,52
|-26,72
|Şişe Cam
|4,03
|-16,56
|-23,53
|Şok Marketler
|7,75
|-11,12
|-27,97
|T. Halk Bankası
|5,31
|-12,52
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,12
|-24,62
|-37,80
|T.S.K.B.
|0,95
|-15,93
|-21,49
|T.Tuborg
|13,69
|-8,73
|15,04
|Taç Tarım Ürünleri
|2,02
|-22,31
|-35,26
|Tat Gıda
|5,70
|-12,17
|-9,38
|TAV Havalimanları
|17,09
|-11,17
|-41,43
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|-18,05
|-24,72
|Tek-Art Turizm
|0,82
|-39,71
|-34,92
|Tekfen Holding
|12,90
|-15,41
|-33,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,73
|-29,87
|36,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,60
|-29,82
|-31,03
|TGS Dış Ticaret
|2,90
|-46,40
|-37,90
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|-17,37
|-19,96
|Torunlar GMYO
|1,99
|-27,37
|-27,64
|Trabzon Liman
|8,62
|-23,65
|-19,14
|Trabzonspor Sportif
|3,32
|-46,96
|54,42
|Trakya Cam
|2,80
|-14,37
|-20,00
|Trend GMYO
|1,48
|-29,52
|-32,73
|TSKB GMYO
|1,17
|-34,64
|-12,69
|Tuğçelik
|3,13
|-42,67
|-20,76
|Tukaş
|10,09
|-19,09
|-18,30
|Turcas Petrol
|1,93
|-40,62
|-27,72
|Turkcell
|12,75
|-12,49
|-7,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,18
|-29,39
|-34,79
|Tüpraş
|85,00
|-10,29
|-32,97
|Türk Hava Yolları
|9,14
|-17,95
|-36,79
|Türk Prysmian Kablo
|2,31
|-34,19
|-11,15
|Türk Telekom
|6,30
|-19,23
|-14,52
|Türk Traktör
|48,50
|-17,80
|-12,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,00
|-9,91
|-4,76
|Ufuk Yatırım
|2,81
|-33,10
|8,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,32
|-36,54
|-37,74
|Ulusoy Elektrik
|31,10
|-4,31
|16,92
|Ulusoy Un Sanayi
|3,21
|-17,05
|-15,97
|Umpaş Holding
|0,39
|-26,42
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,16
|-32,16
|-31,36
|Utopya Turizm
|3,43
|-31,81
|-30,28
|Uzertaş Boya
|2,22
|6,22
|0,00
|Ülker Bisküvi
|20,04
|-12,87
|-10,38
|Ünye Çimento
|3,82
|-16,04
|-29,00
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|-33,18
|-41,74
|Vakıf GMYO
|1,83
|-26,51
|-25,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|-33,92
|-35,62
|Vakıflar Bankası
|4,91
|-11,37
|-10,89
|Vakko Tekstil
|3,90
|-35,32
|-14,10
|Vanet Gıda
|1,07
|-17,05
|-25,17
|Verusa Holding
|15,79
|-17,46
|-14,92
|Verusaturk Girisim
|3,34
|-18,14
|-38,03
|Vestel
|9,90
|-25,11
|-21,55
|Vestel Beyaz Eşya
|16,41
|-21,71
|-24,03
|Viking Kağıt
|3,57
|22,68
|90,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,84
|-36,55
|-23,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|-9,05
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,07
|-18,63
|-3,19
|Yataş
|5,64
|-23,78
|-23,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,29
|-35,82
|-19,88
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|-6,17
|-7,69
|Yeşil GMYO
|0,44
|-35,29
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,40
|-40,30
|-39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|9,51
|-32,36
|-15,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.953,60
|-11,35
|34,25
|Yonga Mobilya
|10,53
|7,45
|13,96
|Yükselen Çelik
|6,00
|-28,57
|-2,12
|Yünsa
|7,67
|-33,88
|-23,98
|Zorlu Enerji
|1,09
|-22,14
|-33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi
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