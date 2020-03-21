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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.

21.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.599,007,2711,33
İş Bankası (C)4,94-10,02-22,93
İş Bankası (Kur.)269.000,00-4,6128,10
İş Fin.Kir.3,0433,92-20,00
İş Girişim3,1911,93-16,05
İş GMYO1,29-5,84-26,70
İş Y. Men. Değ.3,920,00-12,89
İş Yat. Ort.2,7621,0550,00
İşbir Holding412,50-12,68-4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,37-7,50-40,32
İttifak Holding1,55-17,99-58,33
İz Hayvancılık Tarım1,74-5,43-33,50
İzmir Demir Çelik8,600,825,01
İzmir Fırça1,22-28,24-32,22
Jantsa Jant Sanayi41,30-15,71-29,16
Kafein Yazılım8,69-1,36-21,99
Kapital Yat. Holding2,50-13,193,31
Kaplamin3,90-16,31-29,73
Kardemir (A)1,94-4,90-26,79
Kardemir (B)1,89-7,35-28,41
Kardemir (D)1,91-7,28-28,20
Karel Elektronik11,14-2,71-23,33
Karsan Otomotiv1,23-11,51-22,15
Karsu Tekstil1,45-12,65-55,25
Kartonsan287,00-3,98-26,39
Katmerciler Ekipman2,16-5,26-43,75
Kent Gıda137,00-13,02-22,07
Kerevitaş Gıda2,34-19,86-28,22
Kervansaray Yat. Holding0,30-9,09-45,45
Kiler GMYO1,84-4,17-51,45
Klimasan Klima10,55-37,24-52,22
Koç Holding13,26-15,97-34,74
Konfrut Gıda5,02-14,33-35,81
Konya Çimento160,20-14,97-40,95
Kordsa Teknik Tekstil8,70-18,31-33,49
Koza Altın51,60-15,41-30,32
Koza Madencilik7,83-15,17-21,93
Körfez GMYO1,40-6,67-41,42
Kristal Kola0,97-17,80-35,76
Kron Telekomünikasyon12,97-6,421,97
Kuştur Kuşadası Turizm22,941,15-3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,070,94-35,15
Kütahya Porselen5,09-15,17-23,11
Lider Faktoring2,68-0,74-26,98
Link Bilgisayar15,92-4,38-12,29
Logo Yazılım48,86-13,14-19,64
Lokman Hekim Sağlık4,67-27,71-19,20
Lüks Kadife4,87-25,65-43,63
Makina Takım1,03-16,26-45,21
Mardin Çimento5,240,96-11,49
Marka Yatırım Holding0,75-11,76-36,44
Marmaris Altınyunus51,20-27,07-27,89
Marshall38,7213,35-18,55
Martı GMYO0,63-12,50-37,62
Martı Otel0,54-6,90-40,66
Mavi Giyim32,00-23,81-44,73
Mazhar Zorlu Holding10,19-18,68-15,72
Mega Polietilen1,33-24,00-39,55
Menderes Tekstil0,92-17,12-29,77
Mensa0,21-16,00-34,38
Merit Turizm12,54-7,39-35,49
Merko Gıda0,72-26,53-31,43
Metal Gayrimenkul0,60-15,49-34,07
Metemtur Otelcilik1,22-8,96-31,46
Metro Holding0,83-17,82-39,86
Metro Petrol ve Tesisleri1,01-18,55-48,47
Metro Yatırım Ortaklığı5,2512,66-35,34
Migros Ticaret20,301,60-16,18
Milpa1,76-12,44-19,63
Mistral GMYO1,30-15,58-31,22
MLP Sağlık11,14-16,93-30,37
MMC San. ve Tic. Yat.0,891,14-21,93
Mondi Tire Kutsan3,24-25,17-21,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,200,131,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret10,02-25,17-21,23
Net Holding1,24-17,88-52,31
Netaş Telekom.8,42-5,29-35,53
Niğbaş Niğde Beton6,00-7,55-3,23
Nuh Çimento9,19-0,86-22,64
Nurol GMYO2,27-11,67-36,41
Odaş Elektrik1,22-11,59-15,61
Olmuksan-IP3,05-4,3919,10
Orge Enerji Elektrik3,20-13,51-35,48
Orma Orman Mahsulleri3,19-23,1315,58
Osmanlı Menkul5,10-3,0421,43
Ostim Endüstriyel Yat1,13-15,67-32,74
Otokar110,80-11,71-30,31
Oyak Yat. Ort.3,76-11,5361,37
Oylum Sınai Yatırımlar1,67-30,42-45,93
Özak GMYO2,27-7,72-11,67
Özbal Çelik Boru1,09-21,58-32,38
Özderici GMYO0,91-16,51-42,04
Özerden Plastik1,55-12,43-32,02
Panora GMYO4,72-5,60-23,87
Papilon Savunma7,303,40-5,81
Park Elek.Madencilik2,27-10,28-25,57
Parsan11,40-12,98-32,70
Pegasus26,16-32,99-69,72
Peker GMYO2,4422,61-22,04
Penguen Gıda1,91-33,68-7,73
Pera GMYO0,58-13,43-38,30
Pergamon Dış Ticaret6,66-3,06-16,96
Petkim2,99-4,78-21,52
Petrokent Turizm103,00-10,04-19,59
Pınar Et ve Un8,15-1,57-11,12
Pınar Su1,79-27,24-22,84
Pınar Süt8,37-15,54-33,94
Plastikkart5,90-18,51-36,35
Polisan Holding1,69-9,14-44,22
Politeknik Metal61,00-8,68-19,81
Prizma Press Matbaacılık3,70-10,41-13,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,600,275,04
QNB Finans Fin. Kir.131,60-2,521,94
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF628,003,709,69
QNB Finans Portföy Altın BYF28,10-0,537,95
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF31,14-7,40-21,95
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,19-10,08-19,23
QNB Finansbank34,50-8,15-8,00
Ral Yatırım Holding7,90-1,2516,18
Ray Sigorta2,17-11,79-36,55
Reysaş GMYO4,01-14,50-12,64
Reysaş Lojistik4,26-14,97-2,74
Rhea Girişim1,09-22,14-8,40
Rodrigo Tekstil1,27-14,77-29,83
Royal Halı1,60-7,5116,79
RTA Laboratuvarları4,3860,4488,79
Sabancı Holding7,53-14,24-21,07
Safkar Ege Soğutmacılık2,05-18,65-5,96
Salix Yatırım Holding5,0027,55-30,65
Sanel Mühendislik3,49-3,06-13,83
Sanifoam Sünger4,24-8,03-15,20
Sanko Pazarlama3,85-20,29-50,26
Saray Matbaacılık0,98-19,01-45,25
Sarkuysan4,20-7,49-13,04
Sasa Polyester5,21-19,22-32,60
Say Reklamcılık1,90-14,80-15,18
Sekuro Plastik2,69-9,73-49,81
Selçuk Ecza Deposu6,30-14,293,28
Selçuk Gıda1,25-14,38-27,33
Senkron Güvenlik1,44-19,55-47,25
Serve Film Prodüksiyon1,49-1,97-6,29
Servet GMYO7,30-27,29-14,12
Seyitler Kimya8,26-10,1221,65
Silverline Endüstri1,31-10,88-39,35
Sinpaş GMYO0,91-5,21-21,55
Smartiks Yazılım5,09-5,74-48,11
Soda Sanayii4,69-6,20-24,11
Sodaş Sodyum Sanayii11,50-10,8517,71
Söktaş1,87-12,21-29,43
Sönmez Filament3,24-16,28-33,61
Sönmez Pamuklu3,21-14,40-34,76
Sumaş Suni Tahta7,85-1,26-20,71
Şeker Fin. Kir.4,232,42-11,51
Şekerbank0,83-13,54-36,64
Şişe Cam3,89-3,47-26,19
Şok Marketler7,66-1,16-28,81
T. Halk Bankası5,03-5,27-14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,14-10,99-44,63
T.S.K.B.0,93-2,11-23,14
T.Tuborg12,60-7,965,88
Taç Tarım Ürünleri1,67-17,33-46,47
Tat Gıda4,82-15,44-23,37
TAV Havalimanları15,18-11,18-47,98
Taze Kuru Gıda5,30-2,75-26,80
Tek-Art Turizm0,71-13,41-43,65
Tekfen Holding12,04-6,67-37,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,93-31,41-6,43
Temapol Polimer Plastik2,95-18,06-43,49
TGS Dış Ticaret2,44-15,86-47,75
Tofaş Oto. Fab.17,50-18,60-34,85
Torunlar GMYO1,77-11,06-35,64
Trabzon Liman7,68-10,90-27,95
Trabzonspor Sportif1,98-40,36-7,91
Trakya Cam2,56-8,57-26,86
Trend GMYO1,23-16,89-44,09
TSKB GMYO1,13-3,42-15,67
Tuğçelik2,52-19,49-36,20
Tukaş8,80-12,78-28,74
Turcas Petrol1,70-11,92-36,33
Turkcell12,901,18-6,52
Tümosan Motor ve Traktör3,87-7,42-39,63
Tüpraş68,75-19,12-45,78
Türk Hava Yolları7,98-12,69-44,81
Türk Prysmian Kablo2,09-9,52-19,62
Türk Telekom6,07-3,65-17,64
Türk Traktör40,40-12,78-23,64
Türker Proje Gayrimenkul30,00-25,00-28,57
Ufuk Yatırım2,30-18,15-10,85
Ulaşlar Turizm Yat.1,04-21,21-50,94
Ulusoy Elektrik27,96-10,105,11
Ulusoy Un Sanayi3,488,41-8,90
Umpaş Holding0,35-10,26-43,55
Uşak Seramik1,01-12,93-40,24
Utopya Turizm2,75-19,83-44,11
Uzertaş Boya1,60-27,93-27,93
Ülker Bisküvi19,06-4,89-14,76
Ünye Çimento3,60-5,76-33,09
Vakıf Fin. Kir.1,6214,89-33,06
Vakıf GMYO1,851,09-25,10
Vakıf Yat. Ort.1,596,00-31,76
Vakıflar Bankası4,61-6,11-16,33
Vakko Tekstil2,97-23,85-34,58
Vanet Gıda0,95-11,21-33,57
Verusa Holding13,50-14,50-27,26
Verusaturk Girisim3,16-5,39-41,37
Vestel9,53-3,74-24,48
Vestel Beyaz Eşya13,95-14,99-35,42
Viking Kağıt2,97-16,8158,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,79-2,72-26,03
Yapı ve Kredi Bank.1,88-14,93-24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,16-14,99-17,70
Yataş5,10-9,57-30,52
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,01-21,71-37,27
Yeni Gimat GMYO11,50-4,25-11,61
Yeşil GMYO0,38-13,64-40,63
Yeşil Yapı0,36-10,00-45,45
Yeşil Yatırım Holding7,35-22,71-34,55
Yibitaş İnşaat Malzeme4.048,002,3937,45
Yonga Mobilya9,00-14,53-2,60
Yükselen Çelik5,14-14,33-16,15
Yünsa6,13-20,08-39,25
Zorlu Enerji1,01-7,34-38,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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