Yatırımcı rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.
28.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:22
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.200,00
|1,79
|13,32
|İş Bankası (C)
|4,69
|-5,06
|-26,83
|İş Bankası (Kur.)
|304.381,50
|13,15
|44,94
|İş Fin.Kir.
|2,69
|-11,51
|-29,21
|İş Girişim
|3,10
|-2,82
|-18,42
|İş GMYO
|1,21
|-6,20
|-31,25
|İş Y. Men. Değ.
|3,89
|10,90
|-3,40
|İş Yat. Ort.
|2,03
|-16,01
|25,98
|İşbir Holding
|425,00
|3,03
|-1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|5,41
|-37,10
|İttifak Holding
|1,77
|14,19
|-52,42
|İz Hayvancılık Tarım
|1,75
|0,57
|-33,12
|İzmir Demir Çelik
|8,30
|-3,49
|1,34
|İzmir Fırça
|1,39
|13,93
|-22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|50,80
|23,00
|-12,86
|Kafein Yazılım
|12,70
|46,14
|14,00
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|-10,40
|-7,44
|Kaplamin
|4,92
|26,15
|-11,35
|Kardemir (A)
|1,90
|-2,06
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,89
|0,00
|-28,41
|Kardemir (D)
|1,88
|-1,57
|-29,32
|Karel Elektronik
|12,87
|15,53
|-11,42
|Karsan Otomotiv
|1,23
|0,00
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,71
|17,93
|-47,22
|Kartonsan
|317,50
|10,63
|-18,57
|Katmerciler Ekipman
|2,25
|4,17
|-41,41
|Kent Gıda
|158,00
|15,33
|-10,13
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|23,93
|-11,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-6,67
|-49,09
|Kiler GMYO
|1,92
|4,35
|-49,34
|Klimasan Klima
|12,37
|17,25
|-43,98
|Koç Holding
|13,46
|1,51
|-33,76
|Konfrut Gıda
|6,00
|19,52
|-23,27
|Konya Çimento
|176,00
|9,86
|-35,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,92
|5,46
|-29,85
|Koza Altın
|61,90
|19,96
|-16,41
|Koza Madencilik
|8,89
|13,54
|-11,37
|Körfez GMYO
|1,62
|15,71
|-32,22
|Kristal Kola
|1,18
|21,65
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|15,66
|20,74
|23,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,32
|6,02
|2,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|4,67
|-32,12
|Kütahya Porselen
|6,06
|19,06
|-8,46
|Lider Faktoring
|2,69
|0,37
|-26,70
|Link Bilgisayar
|20,56
|29,15
|13,28
|Logo Yazılım
|59,70
|22,19
|-1,81
|Lokman Hekim Sağlık
|6,63
|41,97
|14,71
|Lüks Kadife
|6,06
|24,44
|-29,86
|Makina Takım
|1,14
|10,68
|-39,36
|Mardin Çimento
|4,90
|-6,49
|-17,23
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|6,67
|-32,20
|Marmaris Altınyunus
|49,48
|-3,36
|-30,31
|Marshall
|44,54
|15,03
|-6,31
|Martı GMYO
|0,69
|9,52
|-31,68
|Martı Otel
|0,55
|1,85
|-39,56
|Mavi Giyim
|36,64
|14,50
|-36,72
|Mazhar Zorlu Holding
|11,70
|14,82
|-3,23
|Mega Polietilen
|1,38
|3,76
|-37,27
|Menderes Tekstil
|1,05
|14,13
|-19,85
|Mensa
|0,23
|9,52
|-28,13
|Merit Turizm
|13,00
|3,67
|-33,13
|Merko Gıda
|1,11
|54,17
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,65
|8,33
|-28,57
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|4,10
|-28,65
|Metro Holding
|0,89
|7,23
|-35,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,07
|5,94
|-45,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,27
|-18,67
|-47,41
|Migros Ticaret
|22,62
|11,43
|-6,61
|Milpa
|1,82
|3,41
|-16,89
|Mistral GMYO
|1,47
|13,08
|-22,22
|MLP Sağlık
|13,77
|23,61
|-13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|0,00
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|5,20
|60,49
|25,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|0,13
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,19
|51,60
|19,42
|Net Holding
|1,32
|6,45
|-49,23
|Netaş Telekom.
|10,00
|18,76
|-23,43
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|-1,67
|-4,84
|Nuh Çimento
|9,00
|-2,07
|-24,24
|Nurol GMYO
|2,51
|10,57
|-29,69
|Odaş Elektrik
|1,27
|4,10
|-12,15
|Olmuksan-IP
|4,10
|34,43
|60,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,61
|12,81
|-27,22
|Orma Orman Mahsulleri
|3,51
|10,03
|27,17
|Osmanlı Menkul
|6,50
|27,45
|54,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|33,63
|-10,12
|Otokar
|104,00
|1,50
|-29,27
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|49,20
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,60
|55,69
|-15,83
|Özak GMYO
|2,11
|-7,05
|-17,90
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|13,76
|-23,07
|Özderici GMYO
|0,99
|8,79
|-36,94
|Özerden Plastik
|2,18
|40,65
|-4,39
|Panora GMYO
|4,08
|-4,81
|-27,53
|Papilon Savunma
|7,98
|9,32
|2,97
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|14,54
|-14,75
|Parsan
|11,62
|1,93
|-31,40
|Pegasus
|34,54
|32,03
|-60,02
|Peker GMYO
|2,24
|-8,20
|-28,43
|Penguen Gıda
|3,06
|60,21
|47,83
|Pera GMYO
|0,62
|6,90
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,63
|-0,45
|-17,33
|Petkim
|3,01
|0,67
|-21,00
|Petrokent Turizm
|105,60
|2,52
|-17,56
|Pınar Et ve Un
|9,69
|18,90
|5,67
|Pınar Su
|2,72
|51,96
|17,24
|Pınar Süt
|11,12
|32,86
|-12,23
|Plastikkart
|7,73
|31,02
|-16,61
|Polisan Holding
|1,89
|11,83
|-37,62
|Politeknik Metal
|60,00
|-1,64
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,34
|17,30
|0,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|-0,02
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|-6,53
|-4,73
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|619,80
|-1,31
|8,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,04
|6,90
|15,41
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|30,77
|-1,19
|-22,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,89
|9,35
|-11,68
|QNB Finansbank
|35,02
|1,51
|-6,61
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|4,30
|21,18
|Ray Sigorta
|2,41
|11,06
|-29,53
|Reysaş GMYO
|5,86
|46,13
|27,67
|Reysaş Lojistik
|6,33
|48,59
|44,52
|Rhea Girişim
|1,72
|57,80
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|0,00
|-29,83
|Royal Halı
|1,65
|3,12
|20,44
|RTA Laboratuvarları
|5,76
|31,51
|148,28
|Sabancı Holding
|7,51
|-0,27
|-21,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|11,22
|4,59
|Salix Yatırım Holding
|4,97
|-0,60
|-31,07
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-1,72
|-15,31
|Sanifoam Sünger
|4,59
|8,25
|-8,20
|Sanko Pazarlama
|5,19
|34,81
|-32,95
|Saray Matbaacılık
|1,34
|36,73
|-25,14
|Sarkuysan
|4,80
|14,29
|-0,62
|Sasa Polyester
|7,26
|39,35
|-6,08
|Say Reklamcılık
|2,27
|19,47
|1,34
|Sekuro Plastik
|4,26
|58,36
|-20,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|29,52
|33,77
|Selçuk Gıda
|1,38
|10,40
|-19,77
|Senkron Güvenlik
|1,83
|27,08
|-32,97
|Serve Film Prodüksiyon
|1,38
|-7,38
|-13,21
|Servet GMYO
|9,78
|33,97
|15,06
|Seyitler Kimya
|9,55
|15,62
|40,65
|Silverline Endüstri
|1,58
|20,61
|-26,85
|Sinpaş GMYO
|0,88
|-3,30
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|8,09
|58,94
|-17,53
|Soda Sanayii
|4,80
|2,35
|-22,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,60
|26,96
|49,44
|Söktaş
|2,11
|12,83
|-20,38
|Sönmez Filament
|4,20
|29,63
|-13,93
|Sönmez Pamuklu
|4,02
|25,23
|-18,29
|Sumaş Suni Tahta
|8,29
|5,61
|-16,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|9,93
|-2,72
|Şekerbank
|0,85
|2,41
|-35,11
|Şişe Cam
|3,95
|1,54
|-25,05
|Şok Marketler
|8,80
|14,88
|-18,22
|T. Halk Bankası
|4,90
|-2,58
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,10
|8,12
|-40,14
|T.S.K.B.
|0,91
|-2,15
|-24,79
|T.Tuborg
|12,75
|1,19
|7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,64
|20,98
|-7,29
|TAV Havalimanları
|16,47
|16,55
|-39,37
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|2,83
|-24,72
|Tek-Art Turizm
|0,77
|8,45
|-38,89
|Tekfen Holding
|12,31
|2,24
|-36,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,65
|43,77
|34,52
|Temapol Polimer Plastik
|4,30
|45,76
|-17,62
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|27,05
|-33,62
|Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|8,68
|-29,19
|Torunlar GMYO
|1,79
|1,13
|-34,91
|Trabzon Liman
|8,12
|5,73
|-23,83
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|30,81
|20,47
|Trakya Cam
|2,64
|3,13
|-24,57
|Trend GMYO
|1,73
|40,65
|-21,36
|TSKB GMYO
|1,35
|19,47
|0,75
|Tuğçelik
|3,30
|30,95
|-16,46
|Tukaş
|8,69
|-1,25
|-29,64
|Turcas Petrol
|1,82
|7,06
|-31,84
|Turkcell
|12,52
|-2,95
|-9,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,14
|6,98
|-35,41
|Tüpraş
|76,00
|10,55
|-40,06
|Türk Hava Yolları
|8,86
|11,03
|-38,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,85
|36,36
|9,62
|Türk Telekom
|6,56
|8,07
|-10,99
|Türk Traktör
|39,56
|-2,08
|-25,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,22
|-5,93
|-32,81
|Ufuk Yatırım
|2,40
|4,35
|-6,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,28
|23,08
|-39,62
|Ulusoy Elektrik
|28,38
|1,50
|6,69
|Ulusoy Un Sanayi
|4,13
|18,68
|8,12
|Umpaş Holding
|0,39
|11,43
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,08
|6,93
|-36,09
|Utopya Turizm
|3,04
|10,55
|-38,21
|Uzertaş Boya
|2,56
|60,00
|15,32
|Ülker Bisküvi
|19,30
|1,26
|-13,69
|Ünye Çimento
|3,63
|0,83
|-32,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,57
|-3,09
|-35,12
|Vakıf GMYO
|1,83
|-1,08
|-25,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,55
|-2,52
|-33,48
|Vakıflar Bankası
|4,49
|-2,60
|-18,51
|Vakko Tekstil
|3,98
|34,01
|-12,33
|Vanet Gıda
|1,02
|7,37
|-28,67
|Verusa Holding
|13,75
|1,85
|-25,92
|Verusaturk Girisim
|3,35
|6,01
|-37,85
|Vestel
|10,10
|5,98
|-19,97
|Vestel Beyaz Eşya
|15,54
|11,40
|-28,06
|Viking Kağıt
|4,32
|45,45
|131,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,12
|18,44
|-12,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|0,00
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,64
|9,30
|-10,05
|Yataş
|5,22
|2,35
|-28,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,44
|42,57
|-10,56
|Yeni Gimat GMYO
|12,62
|9,74
|-3,00
|Yeşil GMYO
|0,37
|-2,63
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,36
|0,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|8,02
|9,12
|-28,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.900,00
|21,05
|66,38
|Yonga Mobilya
|9,10
|1,11
|-1,52
|Yükselen Çelik
|5,43
|5,64
|-11,42
|Yünsa
|8,52
|38,99
|-15,56
|Zorlu Enerji
|1,03
|1,98
|-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi