Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.050,00-9,212,88
İş Bankası (C)4,57-2,56-28,71
İş Bankası (Kur.)310.000,101,8547,62
İş Fin.Kir.2,835,20-25,53
İş Girişim3,358,06-11,84
İş GMYO1,329,09-25,00
İş Y. Men. Değ.3,85-1,03-4,39
İş Yat. Ort.2,071,9728,47
İşbir Holding415,10-2,33-3,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,4412,82-29,03
İttifak Holding2,2325,99-40,05
İz Hayvancılık Tarım2,2528,57-14,01
İzmir Demir Çelik9,008,439,89
İzmir Fırça1,443,60-20,00
Jantsa Jant Sanayi45,80-1,18-13,89
Kafein Yazılım11,50-9,453,23
Kapital Yat. Holding2,281,79-5,79
Kaplamin4,75-3,46-14,41
Kardemir (A)1,952,63-26,42
Kardemir (B)1,942,65-26,52
Kardemir (D)1,985,32-25,56
Karel Elektronik12,880,08-11,36
Karsan Otomotiv1,316,50-17,09
Karsu Tekstil2,2833,33-29,63
Kartonsan323,501,89-17,03
Katmerciler Ekipman2,5412,89-33,85
Kent Gıda182,4015,443,75
Kerevitaş Gıda3,179,31-2,76
Kervansaray Yat. Holding0,3110,71-43,64
Kiler GMYO2,077,81-45,38
Klimasan Klima13,317,60-39,72
Koç Holding13,691,71-32,63
Konfrut Gıda6,9115,17-11,64
Konya Çimento181,102,90-33,25
Kordsa Teknik Tekstil9,172,80-27,89
Koza Altın59,55-3,80-19,58
Koza Madencilik9,132,70-8,97
Körfez GMYO1,8514,20-22,59
Kristal Kola1,223,39-19,21
Kron Telekomünikasyon15,45-1,3421,46
Kuştur Kuşadası Turizm21,74-10,61-8,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,2511,61-24,24
Kütahya Porselen6,303,96-4,83
Lider Faktoring2,762,60-24,80
Link Bilgisayar20,821,2614,71
Logo Yazılım58,60-1,84-3,62
Lokman Hekim Sağlık5,55-16,29-3,98
Lüks Kadife6,7010,56-22,45
Makina Takım1,248,77-34,04
Mardin Çimento5,032,65-15,03
Marka Yatırım Holding0,9923,75-16,10
Marmaris Altınyunus65,1531,67-8,24
Marshall41,88-5,97-11,91
Martı GMYO0,7914,49-21,78
Martı Otel0,597,27-35,16
Mavi Giyim33,98-7,26-41,31
Mazhar Zorlu Holding10,85-7,26-10,26
Mega Polietilen1,7526,81-20,45
Menderes Tekstil1,1711,43-10,69
Mensa0,2717,39-15,62
Merit Turizm13,000,00-33,13
Merko Gıda1,05-5,410,00
Metal Gayrimenkul0,7312,31-19,78
Metemtur Otelcilik1,356,30-24,16
Metro Holding0,945,62-31,88
Metro Petrol ve Tesisleri1,3828,97-29,59
Metro Yatırım Ortaklığı2,79-34,66-65,64
Migros Ticaret23,684,69-2,23
Milpa1,999,34-9,13
Mistral GMYO1,6310,88-13,76
MLP Sağlık13,05-5,23-18,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,88-1,12-22,81
Mondi Tire Kutsan6,7028,8561,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,000,131,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,176,4527,12
Net Holding1,363,03-47,69
Netaş Telekom.10,191,90-21,98
Niğbaş Niğde Beton5,75-2,54-7,26
Nuh Çimento9,149,83-16,79
Nurol GMYO2,582,79-27,73
Odaş Elektrik1,367,09-5,93
Olmuksan-IP3,80-7,3248,38
Orge Enerji Elektrik4,1314,40-16,73
Orma Orman Mahsulleri3,20-8,8315,94
Osmanlı Menkul6,36-2,1551,43
Ostim Endüstriyel Yat1,50-0,66-10,71
Otokar105,601,54-28,18
Oyak Yat. Ort.4,42-21,2189,70
Oylum Sınai Yatırımlar2,786,92-10,00
Özak GMYO2,3310,43-9,34
Özbal Çelik Boru1,315,65-18,73
Özderici GMYO1,1011,11-29,94
Özerden Plastik2,389,174,39
Panora GMYO4,172,21-25,94
Papilon Savunma8,233,136,19
Park Elek.Madencilik2,683,08-12,13
Parsan11,801,55-30,34
Pegasus33,30-3,59-61,46
Peker GMYO2,344,46-25,24
Penguen Gıda3,338,8260,87
Pera GMYO0,7012,90-25,53
Pergamon Dış Ticaret7,127,39-11,22
Petkim3,4113,29-10,50
Petrokent Turizm115,209,09-10,07
Pınar Et ve Un9,952,688,51
Pınar Su2,865,1523,28
Pınar Süt11,452,97-9,63
Plastikkart8,327,63-10,25
Polisan Holding1,932,12-36,30
Politeknik Metal63,005,00-17,18
Prizma Press Matbaacılık5,1618,8920,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.169,500,525,57
QNB Finans Fin. Kir.102,90-16,34-20,29
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF644,604,0012,59
QNB Finans Portföy Altın BYF31,003,2019,09
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF30,920,49-22,51
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,734,22-7,95
QNB Finansbank36,504,23-2,67
Ral Yatırım Holding8,00-2,9117,65
Ray Sigorta3,0124,90-11,99
Reysaş GMYO6,073,5832,24
Reysaş Lojistik6,614,4250,91
Rhea Girişim1,720,0044,54
Rodrigo Tekstil1,367,09-24,86
Royal Halı1,61-2,4217,52
RTA Laboratuvarları4,16-27,7879,31
Sabancı Holding7,392,94-18,97
Safkar Ege Soğutmacılık2,5712,7217,89
Salix Yatırım Holding4,67-6,04-35,23
Sanel Mühendislik4,2423,624,69
Sanifoam Sünger5,3616,787,20
Sanko Pazarlama5,17-0,39-33,20
Saray Matbaacılık1,5314,18-14,53
Sarkuysan4,891,871,24
Sasa Polyester8,4215,988,93
Say Reklamcılık2,426,618,04
Sekuro Plastik4,25-0,23-20,71
Selçuk Ecza Deposu7,12-12,7516,72
Selçuk Gıda1,5411,59-10,47
Senkron Güvenlik1,967,10-28,21
Serve Film Prodüksiyon1,7627,5410,69
Servet GMYO10,214,4020,12
Seyitler Kimya10,014,8247,42
Silverline Endüstri1,9825,32-8,33
Sinpaş GMYO1,0114,77-12,93
Smartiks Yazılım7,80-3,58-20,49
Soda Sanayii5,238,96-15,37
Sodaş Sodyum Sanayii14,700,6850,46
Söktaş2,4817,54-6,42
Sönmez Filament4,220,48-13,52
Sönmez Pamuklu4,173,73-15,24
Sumaş Suni Tahta8,401,33-15,15
Şeker Fin. Kir.4,680,65-2,09
Şekerbank0,883,53-32,82
Şişe Cam4,185,82-20,68
Şok Marketler9,507,95-11,71
T. Halk Bankası4,940,82-16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,12-3,75-42,39
T.S.K.B.0,910,00-24,79
T.Tuborg12,870,948,15
Taç Tarım Ürünleri2,3842,51-23,72
Tat Gıda6,016,56-1,21
TAV Havalimanları16,12-2,13-40,66
Taze Kuru Gıda5,989,72-17,40
Tek-Art Turizm0,8712,99-30,95
Tekfen Holding13,499,59-30,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,812,8338,33
Temapol Polimer Plastik4,699,07-10,15
TGS Dış Ticaret3,02-2,58-35,33
Tofaş Oto. Fab.16,761,58-28,08
Torunlar GMYO2,0112,29-26,91
Trabzon Liman8,575,54-19,61
Trabzonspor Sportif2,8510,0432,56
Trakya Cam2,9913,26-14,57
Trend GMYO2,7056,0722,73
TSKB GMYO1,5111,8512,69
Tuğçelik3,598,79-9,11
Tukaş8,52-1,96-31,01
Turcas Petrol2,4232,97-9,36
Turkcell12,50-0,16-9,42
Tümosan Motor ve Traktör4,549,66-29,17
Tüpraş84,8011,58-33,12
Türk Hava Yolları8,930,79-38,24
Türk Prysmian Kablo2,994,9115,00
Türk Telekom6,49-1,07-11,94
Türk Traktör42,006,17-20,62
Türker Proje Gayrimenkul29,203,47-30,48
Ufuk Yatırım2,9924,5815,89
Ulaşlar Turizm Yat.1,6226,56-23,58
Ulusoy Elektrik28,02-1,275,34
Ulusoy Un Sanayi4,334,8413,35
Umpaş Holding0,4412,82-29,03
Uşak Seramik1,2011,11-28,99
Utopya Turizm3,7523,36-23,78
Uzertaş Boya2,736,6422,97
Ülker Bisküvi20,405,70-8,77
Ünye Çimento3,845,79-28,62
Vakıf Fin. Kir.1,676,37-30,99
Vakıf GMYO1,988,20-19,84
Vakıf Yat. Ort.1,699,03-27,47
Vakıflar Bankası4,46-0,67-19,06
Vakko Tekstil3,86-3,02-14,98
Vanet Gıda1,2421,57-13,29
Verusa Holding14,827,78-20,15
Verusaturk Girisim3,669,25-32,10
Vestel10,200,99-19,18
Vestel Beyaz Eşya15,600,39-27,78
Viking Kağıt3,70-14,3597,86
Yapı Kredi Koray GMYO2,09-1,42-13,64
Yapı ve Kredi Bank.1,82-3,19-26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,1744,8630,30
Yataş5,535,94-24,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,536,25-4,97
Yeni Gimat GMYO12,851,82-1,23
Yeşil GMYO0,4316,22-32,81
Yeşil Yapı0,4011,11-39,39
Yeşil Yatırım Holding8,424,99-25,02
Yibitaş İnşaat Malzeme4.795,90-2,1262,85
Yonga Mobilya9,251,650,11
Yükselen Çelik5,827,18-5,06
Yünsa8,47-0,59-16,06
Zorlu Enerji1,095,83-33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (9) - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:09: Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme - Ekonomi 13:06: Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı - Ekonomi 12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber