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Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.

11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.600,0011,4314,64
İş Bankası (C)5,0911,38-20,59
İş Bankası (Kur.)374.000,0020,6578,10
İş Fin.Kir.3,1511,31-17,11
İş Girişim4,2326,2711,32
İş GMYO1,459,85-17,61
İş Y. Men. Değ.4,229,614,80
İş Yat. Ort.2,206,2836,53
İşbir Holding440,006,002,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,5525,00-11,29
İttifak Holding2,230,00-40,05
İz Hayvancılık Tarım3,0435,1116,19
İzmir Demir Çelik9,606,6717,22
İzmir Fırça1,589,72-12,22
Jantsa Jant Sanayi47,263,19-11,15
Kafein Yazılım13,7019,1322,98
Kapital Yat. Holding2,290,44-5,37
Kaplamin5,189,05-6,67
Kardemir (A)2,076,15-21,89
Kardemir (B)2,055,67-22,35
Kardemir (D)2,085,05-21,80
Karel Elektronik14,139,70-2,75
Karsan Otomotiv1,385,34-12,66
Karsu Tekstil2,300,88-29,01
Kartonsan351,908,78-9,75
Katmerciler Ekipman2,9014,17-24,48
Kent Gıda193,506,0910,07
Kerevitaş Gıda3,345,362,45
Kervansaray Yat. Holding0,3822,58-30,91
Kiler GMYO2,3915,46-36,94
Klimasan Klima15,0413,00-31,88
Koç Holding15,2012,76-24,03
Konfrut Gıda7,214,34-7,80
Konya Çimento205,6013,53-24,22
Kordsa Teknik Tekstil10,069,71-20,89
Koza Altın66,0010,83-10,87
Koza Madencilik10,9319,728,97
Körfez GMYO2,1516,22-10,04
Kristal Kola1,4418,03-4,64
Kron Telekomünikasyon18,1617,5442,77
Kuştur Kuşadası Turizm25,8218,778,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,4314,40-13,33
Kütahya Porselen6,9910,955,59
Lider Faktoring3,2718,48-10,90
Link Bilgisayar26,6027,7646,56
Logo Yazılım66,5013,489,38
Lokman Hekim Sağlık5,621,26-2,77
Lüks Kadife7,3910,30-14,47
Makina Takım1,3912,10-26,06
Mardin Çimento5,070,80-14,36
Marka Yatırım Holding1,1920,200,85
Marmaris Altınyunus63,15-3,07-11,06
Marshall46,6011,27-1,98
Martı GMYO0,9520,25-5,94
Martı Otel0,8645,76-5,49
Mavi Giyim39,3215,72-32,09
Mazhar Zorlu Holding12,3513,822,15
Mega Polietilen1,72-1,71-21,82
Menderes Tekstil1,3414,532,29
Mensa0,283,70-12,50
Merit Turizm16,3826,00-15,74
Merko Gıda1,104,764,76
Metal Gayrimenkul0,9327,402,20
Metemtur Otelcilik1,6723,70-6,18
Metro Holding1,0511,70-23,91
Metro Petrol ve Tesisleri1,487,25-24,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,914,30-64,16
Migros Ticaret24,021,44-0,83
Milpa2,2613,573,20
Mistral GMYO1,714,91-9,52
MLP Sağlık13,301,92-16,87
MMC San. ve Tic. Yat.0,82-6,82-28,07
Mondi Tire Kutsan6,923,2867,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.090,000,001,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,642,9130,82
Net Holding1,7830,88-31,54
Netaş Telekom.11,3511,38-13,09
Niğbaş Niğde Beton6,7016,528,06
Nuh Çimento9,453,39-13,97
Nurol GMYO2,9614,73-17,09
Odaş Elektrik1,435,15-1,09
Olmuksan-IP3,943,6853,85
Orge Enerji Elektrik4,355,33-12,30
Orma Orman Mahsulleri3,5510,9428,62
Osmanlı Menkul7,3415,4174,76
Ostim Endüstriyel Yat1,7718,005,36
Otokar118,3012,03-19,55
Oyak Yat. Ort.5,3019,91127,47
Oylum Sınai Yatırımlar2,873,24-7,08
Özak GMYO2,392,58-7,00
Özbal Çelik Boru1,4611,45-9,42
Özderici GMYO1,3825,45-12,10
Özerden Plastik2,35-1,263,07
Panora GMYO4,538,63-19,54
Papilon Savunma9,7618,5925,94
Park Elek.Madencilik3,1015,671,64
Parsan13,5114,49-20,25
Pegasus50,9553,00-41,03
Peker GMYO3,0429,91-2,88
Penguen Gıda3,546,3171,01
Pera GMYO0,8115,71-13,83
Pergamon Dış Ticaret8,0112,50-0,12
Petkim3,430,59-9,97
Petrokent Turizm132,1014,673,12
Pınar Et ve Un11,2012,5622,14
Pınar Su2,953,1527,16
Pınar Süt11,732,45-7,42
Plastikkart8,967,69-3,34
Polisan Holding2,1511,86-28,75
Politeknik Metal67,006,35-11,93
Prizma Press Matbaacılık4,83-6,4012,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.172,800,285,87
QNB Finans Fin. Kir.110,006,90-14,79
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF641,10-0,5411,98
QNB Finans Portföy Altın BYF32,203,8723,70
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF33,357,86-16,42
QNB Finans Portföy Gümüş BYF24,1716,597,33
QNB Finansbank42,5016,4413,33
Ral Yatırım Holding6,96-13,002,35
Ray Sigorta4,2541,2024,27
Reysaş GMYO6,649,3944,66
Reysaş Lojistik7,3210,7467,12
Rhea Girişim1,730,5845,38
Rodrigo Tekstil1,445,88-20,44
Royal Halı1,8514,9135,04
RTA Laboratuvarları6,5156,49180,60
Sabancı Holding7,673,79-15,90
Safkar Ege Soğutmacılık2,653,1121,56
Salix Yatırım Holding5,037,71-30,24
Sanel Mühendislik4,8013,2118,52
Sanifoam Sünger5,9611,1919,20
Sanko Pazarlama5,608,32-27,65
Saray Matbaacılık1,7514,38-2,23
Sarkuysan5,043,074,35
Sasa Polyester8,895,5815,01
Say Reklamcılık2,607,4416,07
Sekuro Plastik4,23-0,47-21,08
Selçuk Ecza Deposu7,180,8417,70
Selçuk Gıda1,9023,3810,47
Senkron Güvenlik2,149,18-21,61
Serve Film Prodüksiyon2,1924,4337,74
Servet GMYO10,603,8224,71
Seyitler Kimya10,454,4053,90
Silverline Endüstri2,1910,611,39
Sinpaş GMYO1,1917,822,59
Smartiks Yazılım8,9715,00-8,56
Soda Sanayii5,352,29-13,43
Sodaş Sodyum Sanayii17,4818,9178,92
Söktaş2,7912,505,28
Sönmez Filament4,6710,66-4,30
Sönmez Pamuklu4,7112,95-4,27
Sumaş Suni Tahta8,15-2,98-17,68
Şeker Fin. Kir.4,60-1,71-3,77
Şekerbank0,946,82-28,24
Şişe Cam4,6110,29-12,52
Şok Marketler9,06-4,63-15,80
T. Halk Bankası5,307,29-10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,4060,83-7,34
T.S.K.B.0,976,59-19,83
T.Tuborg13,323,5011,93
Taç Tarım Ürünleri3,3339,926,73
Tat Gıda6,172,661,42
TAV Havalimanları18,3613,90-32,41
Taze Kuru Gıda6,356,19-12,29
Tek-Art Turizm1,1431,03-9,52
Tekfen Holding13,872,82-28,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,5112,0555,00
Temapol Polimer Plastik4,741,07-9,20
TGS Dış Ticaret4,1035,76-12,21
Tofaş Oto. Fab.18,8012,17-19,32
Torunlar GMYO2,2813,43-17,09
Trabzon Liman9,389,45-12,01
Trabzonspor Sportif4,3050,88100,00
Trakya Cam3,134,68-10,57
Trend GMYO2,48-8,1512,73
TSKB GMYO1,520,6613,43
Tuğçelik3,867,52-2,28
Tukaş11,2031,46-9,31
Turcas Petrol2,628,26-1,87
Turkcell13,064,48-5,36
Tümosan Motor ve Traktör5,1012,33-20,44
Tüpraş92,909,55-26,74
Türk Hava Yolları9,809,74-32,23
Türk Prysmian Kablo3,4615,7233,08
Türk Telekom7,048,47-4,48
Türk Traktör48,0014,29-9,28
Türker Proje Gayrimenkul32,5611,51-22,48
Ufuk Yatırım3,207,0224,03
Ulaşlar Turizm Yat.1,683,70-20,75
Ulusoy Elektrik30,207,7813,53
Ulusoy Un Sanayi4,9514,3229,58
Umpaş Holding0,452,27-27,42
Uşak Seramik1,3815,00-18,34
Utopya Turizm4,4318,13-9,96
Uzertaş Boya2,65-2,9319,37
Ülker Bisküvi21,083,33-5,72
Ünye Çimento3,952,86-26,58
Vakıf Fin. Kir.1,8812,57-22,31
Vakıf GMYO2,1810,10-11,74
Vakıf Yat. Ort.1,8710,65-19,74
Vakıflar Bankası4,684,93-15,06
Vakko Tekstil4,198,55-7,71
Vanet Gıda1,19-4,03-16,78
Verusa Holding18,2723,28-1,56
Verusaturk Girisim4,1713,93-22,63
Vestel11,007,84-12,84
Vestel Beyaz Eşya18,1816,54-15,83
Viking Kağıt3,710,2798,40
Yapı Kredi Koray GMYO2,4316,270,41
Yapı ve Kredi Bank.2,0613,19-16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,04-1,5928,23
Yataş6,1210,67-16,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,7916,9911,18
Yeni Gimat GMYO11,850,22-1,01
Yeşil GMYO0,466,98-28,13
Yeşil Yapı0,4717,50-28,79
Yeşil Yatırım Holding9,6014,01-14,51
Yibitaş İnşaat Malzeme5.218,208,8177,19
Yonga Mobilya8,86-4,22-4,11
Yükselen Çelik6,8317,3511,42
Yünsa9,7214,76-3,67
Zorlu Enerji1,188,26-27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi
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