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Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

20.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:54
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'de yayımlanan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştirildiği belirtilen kararında şöyle denildi:

"Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar."

?Yatırımcı Tazmin Merkezi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

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