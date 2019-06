"Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak , "Bütün sıkıntılara rağmen iyi yönetilirse ekonomiyi ilk 10'un içerisine sokmak mümkün. Kötü yönetilirse de çok büyük sıkıntılara girebiliriz. Bir an önce güveni sağlayacak önlemleri almaya ihtiyaç var." dedi.İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifini CHP Ekonomi Masası üyeleriyle ziyaret eden Öztrak, Türkiye 'nin üretimden koptuğu için sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlattı.Hükümetin ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisi uyguladığını, bu strateji nedeniyle üretimin yerini ithalat, gelir ve kazancın yerini de borcun aldığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:"Borcu bulamadığınız, ithalatı yapamadığınız zaman ekonomi çökmektedir. Nitekim Türk ekonomisi geçen yılın ikinci 3 ayından başlayarak üretimin sürekli bir önceki döneme göre sürekli daraldığı bir süreci yaşamıştır. 31 Mart seçimleri nedeniyle iktidarın yapmış olduğu harcamaların bu yılın ilk 3 ayında yoğunlaşması sonucunda müthiş kamu talebi özel talebi de körüklemiş ve sanki ekonomi dipten yukarıya doğru dönmüş gibi gözükmüştür. Ama bugün geldiğimiz noktada bu geri dönmenin saman alevi gibi olduğu ortaya çıkmıştır."Mayıs ayında tüketici güveninin de son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediğini bildiren Öztrak, çeşitli göstergelerin ekonominin mayıs ayından itibaren çok sıkıntılı bir dönem gireceğini ortaya koyduğunu dile getirdi.Mevcut durumun en önemli nedenlerinin ekonominin ve ülkenin iyi yönetilmemesi olduğun, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Türk ekonomisinde gerilemenin başladığını dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:"Bence birinci sıkıntı şu; Türkiye'de demokrasinin kalitesi düşüyor, hukuk devleti kan kaybediyor, yatırımcının ileriye dönük güveni kalmıyor. Yatırımcı şundan emin değil; 'Ben geleyim buraya paramı yatırayım, ileride devletle aramda bir sıkıntı çıktığı zaman mahkemeler kimi tutacak?' Bu ülkede devlet bir kararname ile milletin elinden arsasını, arazisini, fabrikasını alıyor. Mahkeme kararı olmadan. Bu operasyonları beyin cerrahı titizliği ile yapmanız lazım. Yatırımcı ceylan gibidir. Bir dereden su içmesi için çok zaman geçmesi gerekir. Emin olacak oradan başına bir şey gelmeyeceğine. Bir kere su içti mi devam eder ama bir kere kaçırdın mı o dereye bir daha gelmez. Onun için şu anda Türkiye'de güven endeksleri dipte sürünüyor."Türkiye'nin yeniden üretim ekonomisine dönmesi gerektiğini vurgulayan Öztrak, 2014'ten bu yana her 7,5 ayda bir seçim yapılmasına hiçbir ekonominin dayanamayacağını, 31 Mart sonrası herkesin beklentisinin 4 yıllık bir restorasyon dönemi olduğunu kaydetti.Öztrak, seçimlerin yenilenmesinin yatırımcıya izah edilemeyeceğini, çünkü seçimle gelenin seçimle gitmediği bir ekonomiye kimsenin güven duymayacağını iddia eden Faik Öztrak, şöyle konuştu:"Bu iktidar yatırımcının ürkekleştiği dönemde iş yapmadığı için ne olduğunu da pek kavrayamıyor. 'Ben eskiden yaptığım gibi bir şeyler yapıyorum ama niye gelmiyor bunlar?' diyor. 'Niye gelmiyor?' sorusunu sorduğu andan itibaren de devam ediyor, 'Dışarıdan bana saldırıyorlar onun için gelmiyorlar.' Halbuki öyle bir şey yok. Ürkekleşen yatırımcı Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor. Biz dünyanın hiçbir yerinde muhalefetin söylemediği kadar da çözüm söylüyoruz. Hiç umutsuz olmaya gerek yok. Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriydi, hala da öyle olmaya devam ediyor. Bütün bu sıkıntılara rağmen iyi yönetilirse ekonomiyi ilk 10 içerisine sokmak mümkün. Kötü yönetilirse de çok büyük sıkıntılara girebiliriz. Bir an önce güveni sağlayacak önlemleri almaya ihtiyaç var."Ziyarete ESKOOP Başkanı Yusuf Akgün'ün yanı sıra CHP milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu Özgür Karabat ve Çetin Osman Budak da katıldı.