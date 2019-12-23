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Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak

KİPTAŞ, portföyünde bulunan 12 arsa ve 36 işyerini halka açık gerçekleştireceği müzayede ile satışa arz ediyor.

23.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:03 Yatırımcılar 12 arsa, 36 işyeri için bayrak kaldıracak
KİPTAŞ, portföyünde bulunan 12 arsa ve 36 işyerini halka açık gerçekleştireceği müzayede ile satışa arz ediyor.

Tamamı 'da yer alan hemen teslim avantajına sahip 36 işyeri ile 12 arsa halka açık müzayede yöntemiyle satışa çıkıyor. KİPTAŞ'ın düzenlediği İkinci Gayrimenkul Müzayedesi 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te yatırımcıları ağırlayacak.

KİPTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre müzayede, KİPTAŞ'ın 'de bulunan Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Kiptas.istanbulinternet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak açık artırmaya katılımcılar online olarak teklif verebilecek.

İstanbul'un farklı ilçelerinde yatırım değeri oldukça yüksek işyerlerinin bir kısmı hazır kiracılı, bir kısmı ise teslime hazır işyerlerinden oluşuyor. Müzayedede 8'i Başakşehir, 3'ü Tuzla ve biri de Silivri'de olmak üzere 12 arsa satışa çıkacak. 36 iş yeri ise Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece, Maltepe, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunuyor. Açık artırma şartnamesine göre; açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde şartnamede yer alan hesap numarasına talip oldukları her gayrimenkul için ayrı ayrı geçici katılım teminatı ödeyecekler.

Katılımcılar muhammen bedeli 999 bin 999 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 20 bin TL, 1 milyon TL'den 9 milyon 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar için 50 bin TL teminat yatıracaklar. - İSTANBUL

Merkezefendi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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