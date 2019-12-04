Haberler » Güncel » Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı - Haber

Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı

Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.

04.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:53
Afyonkarahisar ve 'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yürütülen müzakerelere Afyonkarahisar için tek, Antalya'daki farklı yerler için 3, 2 ve 1 firma katıldı.
Alpaslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, Turizmi Teşvik Yasası ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği gereği kamu arazilerinin turizm yatırımcılarına 49 yıllığına tahsis edildiğini söyledi.
Kamu taşınmazına turistik tesis inşa etmek için başvuran yatırımcılardan altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Alpaslan, 2004'ten beri bu işlemin müzakere yöntemiyle yapıldığını bildirdi.
Toplanan katkı bedellerinin arıtma ve çöp toplama tesisleri yapılması ile bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için kullanıldığını vurgulayan Alpaslan, "Bu kaynakları turizmin geliştirilmesine yönelik değerlendirmekteyiz." dedi.
Alpaslan, müzakerenin ülkeye, yatırımcılara ve Türk turizmine hayırlı olmasını temenni etti.
Müzakereye Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin lira, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon lira müzakere bedeli ödedi.
Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 2 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı.
Söz konusu arazileri Hazineden 49 yıllığına kiralayan firmalar, müzakere bedellerini de Kültür ve Turizm Bakanlığına bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için ödeyecek.
Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı

Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10 İmamoğlu'ndan Kartal'a deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak - Haber
15:09 Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:09 Edirne'de kar yağışı (2) - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
15:06 Posof beyaz örtüsüne büründü - Haber
15:05 Başkan Oprukçu özel bireylerle bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
12:38 CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı
12:10 Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:16:15