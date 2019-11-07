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Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı

ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

07.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:38 Yatırımcıların risk iştahı ticari gelişmeler etkisiyle arttı

ABD ve Çin arasında gerçekleşen olumlu ticaret anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri karşılıklı olarak kaldırmayı kabul ettiğini açıklamış ve tarifeleri sadece karşılıklı olarak "eş zamanlı ve orantılı şekilde" iptal etme koşuluyla kaldıracağını belirtirken bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini "yapıcı" kılmak amacıyla, Washington'la "yakın iletişim" halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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