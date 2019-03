Yatırımın Hem Kendi, Hem Anlamı Büyük

Kaynak: İHA

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın 2014 seçim vaatleri arasında yer alan otopark ve pazar alanı projesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu'ya kazandırılacak Yenidoğan Pazar Alanı ve Kapalı Otopark projesinin temeli atıldı.Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, Kestel'in ardından Gürsu'ya da modern bir Pazar alanı ve kapalı otopark kazandırıyor. Yenidoğan Mahallesi'nde 3070 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje yaklaşık 10 milyon liralık maliyetiyle Gürsu ölçeğinde önemli bir yatırım olurken, bu projenin aynı zamanda manevi olarak da büyük bir değeri var. 2015 yılında makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Gürsu eski Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın 2014 seçim vaatleri arasında yer alan ve gerçekleşmeyen son proje olan Pazar Alanı ve Kapalı Otopark Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Her iki anlamda da Gürsu için büyük önem taşıyan projenin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve mahalle halkı katıldı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmaya, merhum başkan Cüneyt Yıldız'ı rahmetle anarak başladı. Kendisinin üçüncü dönem başkanlığında, Yıldız'ın birinci dönemini yaşadığını ve seçimlerden 1 yıl sonra yaşamını yitirdiğini hatırlatan Aktaş, "Benden 5 yaş küçüktü. Kendisini çok sevmiştik. Rabbimden ona şehit hükmünde muamele etmesini diliyorum. O'nun taahhüt ettiği bir işi gerçekleştirmek benim için büyük bir onur ve büyük bir kıvanç" dedi."Gürsu'nun geleceğini planlıyoruz"Gürsu'nun artık 100 bin nüfusu zorlayan, hızla büyüyen bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Gürsu'nun 100 bin 150 bin nüfuslu geleceğini planladıklarını söyledi. Bu planlama kapsamında Gürsu'dan başlayıp, Çalı'ya uzanacak ve tamamı yer altında olacak 28.8 kilometrelik metro hattının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, "Artık Gürsu'dan metroya binen vatandaşımız, Çalı'ya, Terminale, Şehir Hastanesi'ne, Hızlı Tren istasyonuna rahatlıkla ulaşabilecek. Bunun yanında doğu bölgesine hitap edecek doğu gasilhanesi ve doğu terminali bölge insanımıza hizmet verecek. Elektrik, su aboneliği noktasındaki sorunlar aşıldı. Şuanda bölgenin en önemli sorunu olan doğalgaz için de çalışmalarımız sürüyor. Hiç şüpheniz olmasın bu sorun da en kısa zamanda çözülecek. Ancak hizmetlerin kesintisiz bir şekilde gelmesi için bizim hem Gürsu'da hem Büyükşehir'de hem de Ankara'da güçlü olmamız gerek. Gürsu her zaman bize destek veren bir ilçe oldu bu desteği 31 Mart'ta da özellikle bekliyoruz" diye konuştu.Temeli atılan proje hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, 600 gün olan işin bitim süresinin de 400 güne indirilmesi talimatını verdi. Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak proje, bodrum, zemin ve çatı katından oluşuyor. Bodrum Kapalı Otopark, Çatı Katı Açık Otopark Alanı, Zemin Katı ise Pazar Alanı olarak işlevlendirilecek projede 185 araç kapasitesi bulunurken, vatandaşlar için de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunuyor.Büyükşehir Gürsu'yu yalnız bırakmadıGürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da merhum Cüneyt Başkanın 2014'te vaat ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçirdiklerini, kalan tek projenin ise kapalı otopark ve Pazar alanı olduğunu söyledi. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi'nin Gürsu'yu yalnız bırakmadığını ifade eden Işık, "Daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından Yenidoğan'a kazandırılan spor tesisi bölgeye önemli bir değer kattı. Pazar Alanı ve Otopark'la birlikte Yenidoğan hak ettiği tüm hizmetleri almış olacak. Bölgeye destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Atilla Ödünç de yaptıkları konuşmada, Gürsu'ya kazandırılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederken, bölgenin en önemli sorunu olan doğalgaz konusunun da kıza zamanda çözüme kavuşacağının müjdesini verdi.Konuşmaların ardından bölgeye değer katacak pazar yeri ve kapalı otoparkın temeli atıldı. - BURSA