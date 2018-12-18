Yatırımlar İçin 21 Bin 850 Metrekare Alan Kamulaştırıldı

Osmangazi Belediyesi, 2018 yılının bitmesine sayılı günler kala yapmış olduğu kamulaştırmalar ile dikkat çekiyor.

İlçedeki sıkışık ve plansız yapılaşmadan dolayı yatırımları gerçekleştirecek alan bulmakta zorlanan ve en ufak bir yatırım için dahi binlerce metrekare alan kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, 2018 yılı içerisinde toplam 21 bin 850 metrekarelik alanı kamulaştırdı. Yeni yollar ve meydanlar açmak, yeşil alanları artırmak, ilçeye spor tesisleri kazandırmak, kentsel dönüşüm-gelişim alanları oluşturmak, arkeolojik kazılar için uygun alan hazırlamak, çıkmaz sokakları çıkar hale getirmek adına yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine 52 milyon 250 bin TL ödeme yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, projeleri hayata geçirirken alan bulmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Maliyeti çok yüksek olsa da, bu engelleri kamulaştırma yaparak aşıyoruz. Öyle ki, bazı yatırımlarımızın kamulaştırma bedeli, yapım maliyetinden çok daha fazla oluyor. İnşaat bedelinden 5-10 kat fazla bedel ödediğimiz projelerimizin maliyeti de artıyor. Bu yönüyle bakıldığında Osmangazi, Bursa'da hizmetin en pahalı üretildiği şehir. Osmangazi'yi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için yatırımlarımız son sürat devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler