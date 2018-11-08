Yatmadan Önce Bunu İçin – Ertesi Gün Olanlara İnanamayacaksınız

08 Kasım 2018 Perşembe 19:57



08 Kasım 2018 Perşembe 19:57

Herkese merhaba.Doktora gidecek kadar hasta hissetmediğimizde kendi yöntemlerimizle iyileşmeye çalışırız ya da eczaneden ilaç alırız. Ancak annelerimizin bize öğrettiği öyle şeyler var ki bazen doktorların tavsiyelerinden bile daha etkili olabiliyorlar.Mesela karnınız ağrıdığında zencefil gazozu içersiniz, boğazınız ağrıdığında ise bal-karabiber-limon karışımını yersiniz.Bunları destekleyecek bilimsel çalışmalar olmasa da annelerimizin yaptığı şeyler bizler her zaman hastalıktan kurtarmıştır.Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.