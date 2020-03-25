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Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi Bursa'da dün yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına bu akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.

25.03.2020 03:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:06
Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi
BURSA - Bursa 'da dün yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına bu akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan Korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının virüsle ilgili yayınladığı genelgeler ile gerekli tedbirleri alırken Diyanet İşleri Bakanlığı da bir takım önlemler alarak virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı virüs tehlikesi geçene kadar camilerde cuma namazları başta olmak üzere cemaatle namaz kılınması yerine herkesin namazlarını evlerinde eda etmesi isterken, camilerden sadece ezan okunuyor.
Dün akşam Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına bu akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Bursa, Genel

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Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

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