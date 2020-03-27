Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.

27.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:45
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okunmaya devam ediliyor. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:13: Otomobil dereye uçtu 1 ölü - Haber 23:13: Sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor,... - Haber 23:12: Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi - Haber 23:11: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı - Haber 23:10: Van Polisinden koronavirüs tedbirleri kapsamında anlamlı paylaşım - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 22:00: Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber