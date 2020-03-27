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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor

Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.

27.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:06
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okunmaya devam edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okunmaya devam ediliyor. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Genel

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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor

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