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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

26.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:41
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükseldi
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu. Vatandaşlar cama ve balkonlara çıkarak dua ederken, bir kadının gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okundu. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Dua sırasında bir yaşlı kadının ise gözyaşlarının tutamadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel

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