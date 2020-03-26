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Yatsı ezanı sonrası camilerden dua sesleri yükseldi

Yatsı ezanı sonrası camilerden dua sesleri yükseldi Balkona çıkan bir kadın gözyaşlarıyla dua etti Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

26.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:18
Yatsı ezanı sonrası camilerden dua sesleri yükseldi
Balkona çıkan bir kadın gözyaşlarıyla dua etti
İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu. Vatandaşlar cama ve balkonlara çıkarak dua ederken, bir kadının gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okundu. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Dua sırasında bir yaşlı kadının ise gözyaşlarının tutamadığı görüldü. Yatsı ezanı sonrası camilerden dua sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Genel

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Yatsı ezanı sonrası camilerden dua sesleri yükseldi

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