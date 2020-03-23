Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi

YENİ tip koronavirüsün son bulması için ülkedeki tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua okundu.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bugün yatsı ezanının ardından koronavirüsün son bulması için tüm camilerden dualar okunacağını duruydu. Erbaş, vatandaşlardan da dualara eşlik etmelerini de istedi. Bugün yatsı ezanının ardından camilerden dua sesleri yükseldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA