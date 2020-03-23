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Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu

- Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı dua edildi Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

23.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:08
- Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu
Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı dua edildi
İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.
2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerde insanın ölmesine sebep olan korona virüse karşı dünya genelinde büyük bir mücadele veriliyor. Ülkemizde de çok sayıda önlemler alınarak virüsle mücadele ediliyor. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Bu akşam da Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından dua okundu.
İstanbul 'un sembollerinden biri olan Tarihi Ortaköy Camii'nde de yatsı ezanının ardından dua edildi.
Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu

Kaynak: İHA

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Yatsı ezanının ardından camilerde korona virüse karşı dua okundu
Etiketler : İstanbul, Türkiye, Genel

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