Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Karaman'da yattığı kanepede ölü bulunan 33 yaşındaki Ömer Tekcan isimli vatandaşın evine koronavirüs tehdidine sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek girdi.
27.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:46
Karaman'da Ömer Tekcan (33) annesiyle birlikte yaşadığı evde, yattığı kanepede ölü bulundu. Sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Tekcan'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan Ömer Tekcan, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Adı öğrenilemeyen anne, bu sabah saat 11.30 sıralarında, oğlunun, yattığı kanepede hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Tekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Ömer Tekcan'ın cansız bedeni Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
Kaynak: DHA
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