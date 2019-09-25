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YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü

Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma-Geliştirme, Eğitim-Öğretim Desteği ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

25.09.2019 12:08YAÜ ile YTSO arasında iş birliği protokolü
Yalova Üniversitesi (YAÜ) ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında "Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma-Geliştirme, Eğitim-Öğretim Desteği ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.
Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı" dayanak gösterilen protokolün YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan tarafından imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, protokolle YAÜ Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile YTSO arasında karşılıklı iş birliğinin amaçlandığı duyuruldu.
Ayrıca, iş birliği protokolünün karşılıklı eğitim öğretim desteği verilmesi, teknik personel desteği sağlanması, mühendislik Ar-Ge projelerinde iş birliği, mühendislikle ilgili konularda bilimsel ve teknik inceleme ve araştırma desteği verilmesi, yapılan test ve analizlerden YTSO üyelerine indirim yapılması ve benzer konularda destek verilmesi süreçlerini kapsadığı kaydedildi.

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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