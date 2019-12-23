YAÜ Termal Meslek Yüksekokulunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Konferansı"

Yalova
Üniversitesi (YAÜ) Termal
Meslek Yüksek Okulunda, Sarıkamış
Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitlerini Anma" konulu konferans düzenlendi.
Öğrenci Konseyi tarafından Termal Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerler anıldı.
Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Sarıkamış'ın Yiğitleri" başlıklı sinevizyon gösterimi de yapıldı.
Sönmez, Sarıkamış Destanı'nın öncesi, sonrası ve harekat sırasında yaşanan olumsuzluklar ile kahramanlıkları katılımcılarla paylaştı.
Program, YAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz tarafından Prof. Dr. Sönmez'e plaket takdimi ile sona erdi.