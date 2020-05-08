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Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar görenlerin desteklenmesi ve bu süreçle ilgili belediyenin yapacağı çalışmalarda kullanılması amacıyla Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.

08.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:13
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar görenlerin desteklenmesi ve bu süreçle ilgili belediyenin yapacağı çalışmalarda kullanılması amacıyla Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin olağanüstü toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.
Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, AK Parti ve MHP grubu olarak 15 Nisan'da yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ek tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı davetinde bulunduklarını, bugün salgın sürecinde esnaf ve vatandaşlara nasıl destek olunacağını konuşmak için geldiklerini ifade etti.
Salgının sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla toplandıklarını vurgulayan Köse, "Bugünlerde hepimizin insanların sağlığını korumak için tedbirler almamız ve aynı zamanda süreçten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çaba göstermemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.
"Dünyayı bu kadar ciddi olarak sarsan, insanların ölümle karşı karşıya olduğu bir salgın varken, güncel ve genel konularda farklı görüşlerin ön plana çıkarılması ve bunların konuşulmasının doğru olmadığı düşünüyorum." diyen Köse, "Salgınla mücadele edilirken olur olmaz konuları öne çıkartmak, buradan kör bir siyaset üretmeye çalışmak ve olumsuz duygularla insanların maddi manevi sıkıntılarını istismar etmek halkımızın derin hafızasında yeni bir yara oluşturmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.
Borçlanma konusuna da değinen Köse, devletin verdiği bir bütçe olduğunu, bu bütçeyi kendi yetenekleriyle, becerisiyle, birikimiyle, seçimden önceki bütün vaatleriyle yapmanın, Mansur Yavaş'ın yetkisinde bulunduğunu kaydetti.
Buna rağmen salgın sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla bir teklif sunduklarını anlatan Köse, "100 milyon liralık bir teklif sunuyoruz. Bu, bir ilçe bütçesi kadar büyük bir paradır." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise zor günlerden geçtiklerini, bu dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti.
Neslihanoğlu, şunları söyledi:
"Yenimahalle Belediyesinin bu ayki İller Bankası gelirleri yüzde 50 düştü. Tüm belediyelerin bu ay yüzde 50 kesintisi var. Bu ay emlak vergisi ayı. Şu ana kadar kaç kişi gelip emlak vergisi yatırdı? Hiç kimse. İnsanlar zor durumda. Ekonomik sıkıntı yaşıyorlar, problemleri var. Şimdi yardım etmeyeceksek ne zaman edeceğiz. Bu salgının ne zaman biteceği belli değil. Gelin hep birlikte belediye başkanına destek verelim. Bütçenin yüzde 10'unu aşmamak şartıyla borçlanma kararı alması için belediye başkanına yetki verelim."
Meclis kararları
Toplantıda, Kovid-19 salgınından zarar görenlerin desteklenmesi amacıyla ve bu süreçle ilgili belediyenin yapacağı çalışmalarda kullanılması için Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Salgınla mücadele kapsamında diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler karşılığında maske, dezenfektan, eldiven ve hijyen malzemesi yardımı yapılması, ilk mahalli idare seçimlerine kadar dini ve milli bayramlar ile üniversite ve liselere giriş sınavı günlerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattı ile toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmaları da oy birliğiyle kabul edildi.
Yavaş, 8 Temmuz'da toplanmak üzere birleşimi kapattı. Yavaş’a 100 milyon lira borçlanma yetkisi

Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Murat Köse, AK Parti, Ankara, Güncel, Haber

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