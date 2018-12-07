Yavaş'ın 'İttifakı Önleyemeyeceksiniz' Diye Tepki Gösterdiği İddianın Sahibi, İYİ Partili Paçacı'ymış

CHP ve İYİ Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterileceği iddia edilen Mansur Yavaş'ın, "İttifakı önleyemeyeceksiniz" diye tepki gösterdiği iddianın sahibinin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı olduğu anlaşıldı. Söz konusu iddia, Yavaş'ın İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddettiği yönündeydi.

"MANSUR YAVAŞ, İYİ PARTİ'NİN ANKARA TEKLİNİ KABUL ETMEDİ"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Bomba haber ve sonrası" başlığıyla yayımlanan yazısında "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Günlerdir bomba özel haber istiyordun günü geldi. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması teklifini kabul etmedi' dedi" ifadesini kullandı.

Söz konusu iddia, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova tarafından 'kulis bilgisi' olarak aktarılmıştı. (Sputnik)

"İTTİFAKI ÖNLEYEMEYECEKSİNİZ"

Kaynağının kim olduğu açıklanmayan haber için Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında açıklama yapmış; "İttifakı önleyemeyeceksiniz. Ankara arınacak" demişti.

"MİLLET İTTİFAKI ANKARA'DA DAĞILACAK MI?"

Uğuroğlu'nun yazısıyla birlikte söz konusu iddianın sahibinin Cihan Paçacı olduğu anlaşıldı.

Uğuroğlu, yazısının devamında Paçacı'nın bu haberi kendisine "dün sabahın köründe verdiğini" söyledi. Yazı, şöyle devam etti:

— Doğal olarak şimdi aklımıza şu soruları getiriyor; CHP'den mi aday gösterilecek?İYİ Parti aday çıkarmayacak mı?Millet İttifakı Ankara'da dağılacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayalım.CHP teşkilatları da, seçmenleri de ağırlıklı olarak, CHP içinden bir adayın Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini istiyorlar. Bülent Kuşoğlu ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri var. Medyada yer alan haberlere göre de Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etmiş.Bu durumu değerlendirecek olan da başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP üst yönetimidir.