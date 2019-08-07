Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyelerinin, işçilere neden bayram ikramiyesi verilmemesine ilişkin "Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz" dedi. Yavaş'ın bu çıkışına cevap veren "AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bunların aslı astarı yok. Birkaç şirketin sicilinden kaynaklı genel kurulları yapılmadı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla hazırlanan 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin açıklama yaptı.

"BİZ TALİMATI VERDİK"

Yavaş'ın sözlerine yanıt veren Özcan, ihalelerde usulsüzlükler olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Yavaş, 'Seçilmiş belediye başkanıyım saygı duyun' diyerek meclisin yetkisine ipotek koymaya kalktı. Sadece kendisi seçilmiş gibi, meclis üyelerinin seçilmiş olduğunu unuttu. Meclis üyelerimizin konuşmalarını da kesti. 15 Temmuz konuşmasını hatırlatalım. Şeffaf olduğu iddia edilen ihalelerin bazılarını ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi. Bu usulsüzlük üzerine şirketler de mahkemeye başvurdu. Usulsüz genel kurullar yapıldı. 'Şirketleri bize vermiyorsunuz' diye söylemleri var. Bunların aslı astarı yok. Birkaç şirketin sicilinden kaynaklı genel kurulları yapılmadı. Biz talimatları verdik. 100 günlük faaliyet raporunda bilindiği gibi belediyelerin önemli yerleri kusursuz işlemedi. Birimler işlerini düzenli yapamaz hale geldi. Projeler uzarken performans düşüklüğü gözle görülür hale geldi. Yeşillendirilmiş alanlarda kurumalar meydana geldi. Sincan OSB kısa sırada bitmesi gereken kavşak hala bitirilmedi. Yol yapım çalışmalarında performans yüzde 30'lara düştü. İtfaiye daire başkanlığındaki idare rehaveti, can kaybına sebebiyet verdi. İtfaiyenin geç kalması sebebiyle bir yavrumuz kurtarılamadı. Sel felaketinde ASKİ yetersizliği sebebiyle çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Metro ve Ankaray arızaları vatandaşlar için çekilmez hale geldi."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

YAVAŞ NE DEDİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 1. oturumunu gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantıda Mansur Yavaş, işçilere neden bayram ikramiyesi verilmediğine yönelik soruyu yanıtladı.

Görevlerini bırakmayan şirket yöneticilerini sorumlu tutan Yavaş, "8,5 milyar liralık borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama 'İkramiye öde' diyorsunuz. Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri neden duruyorlar? " dedi.