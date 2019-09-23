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Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak belediyedeki makam araçlarını ve hangi plakayla kimin kullandığını internetten yayınlayacaklarını duyurdu.

23.09.2019 12:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Makam araçlarıyla ilgili gündem yaratacak bir açıklamada bulunan Yavaş, "Makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız" dedi.

ARAÇ SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yavaş Ankara'da ilk yüz gün içinde 136 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini belirterek araç sayısının 1600'lü rakamlardan 700'lü rakamlara düşürüldüğünü açıkladı.

"HALKTAN KORKACAK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Makam araçlarıyla ilgili de konuşan Yavaş, "Türkiye'de ilk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız, görsün insanlar. Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler, bizim halktan korkacak bir şeyimiz yok" diye tamamladı.

Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız

İsmail Küçükkaya, Türkiye, Ankara, Fox, Politika, Ekonomi, Güncel

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