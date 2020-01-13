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Yavru aslanlara özenle bakılıyor

KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen 3 haftalık 2 yavru aslana, özenle bakılıyor.

13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:53Yavru aslanlara özenle bakılıyor

KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen 3 haftalık 2 yavru aslana, özenle bakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2013 yılında faaliyete geçen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 158 türde bin 500 civarında hayvan bulunuyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan 2'si erkek, 6'sı dişi 8 aslan en çok ilgi gören hayvanlar arasında. Dişi aslanlardan birisi, 3 hafta önce iki dişi yavru aslan daha dünyaya getirdi. Yavru aslanlar, kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru aslanların günlük sağlık kontrolleri yapılırken, bakıcıları da özenle bakıyor.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, yavru aslanlara gözleri gibi baktıklarını belirterek "Arkadaşlarımız her gün günlük bakımlarını yapıyorlar. Sağlık heyetimiz kontrollerini yapmaktadır. Karasal iklime sahip bir bölgedeyiz. Hayvanlarımızın da bulundukları ortamları ısı derecelerini ayarlıyoruz. Her barınağımızda hayvanlar hangi ortamda yaşıyorsa o şekilde ayarlamalarını yapıyoruz" dedi.

Bacak, yavru aslanlar için şuanda bir isim belirleyemediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, sosyal medyada bir kampanya başlattı. İki dişi aslanımıza halkımızın isim önerilerini bekliyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimizin de isim önerileri oluyor. Onları da biz yönetim olarak alıyoruz. Hayvanat bahçesindeki diğer aslanlarımızın ismi yok; ama inşallah iki yavru aslanımıza güzel isimler vereceğiz" diye konuştu.



Hayvanat Bahçesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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