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Yavru aslanların ismini vatandaşlar belirleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusuna ziyaretçiler tarafından değişik isim önerileri geldiğini belirterek, "Ama biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi.

10.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:26
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusuna ziyaretçiler tarafından değişik isim önerileri geldiğini belirterek, "Ama biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesini ziyaret ederek, 15 gün önce dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusunu sevdi. Aslan yavrusunu kucağına alarak açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hayvanat bahçesindeki aslan varlığının 2 yavru ile birlikte 9'a yükseldiğini kaydetti.
2 aslan yavrusunun hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini ve gerek ziyaretçiler gerekse personel tarafından çok sevildiğini belirten Büyükkılıç, yavrular için değişik isim önerileri geldiğine işaret ederek, "Ama biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi.
15 günlük iki dişi aslana henüz isim konulmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelecek isim önerileri doğrultusunda yavrulara isimlerinin konulacağını dile getirdi.
Aslan yavrularına isim önerisinde bulunmak isteyenler bu önerilerini twitter, ınstagram (@baskanmemduhbyk) ve facebook hesaplarından iletebilecekler.
(İHA)
Yavru aslanların ismini vatandaşlar belirleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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