27.06.2019 15:10
Haberler » Güncel » Haber

Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi

Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya 'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi.

Sibirya bölgesindeki Buryat Cumhuriyeti'nde bir araç sürücüsü dağların arasında bulunan otoyolda ilerlerken yol kenarına oturmuş bir yavru ayının görüntüsünü kaydetti. Yol kenarına oturan ve ön patilerini yol bariyerinin üstüne atan ayı, yoldan geçen araçları izlemeye devam etti. Sürücü, aynın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Yavru ayının doğal ortamından modern dünyaya meraklı bakışı Rusya'da en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , Sibirya , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:54 Garelli: 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye dünyaya örnek olmalı
15:54 Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü/ Fotoğraf
15:53 Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
15:53 Galatasaray'da voleybolcular için toplu imza töreni
15:53 Terme'deki sel felaketi
15:52 Ahlatlı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu
15:52 Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatı