27.06.2019 15:20
Haberler » Güncel » Haber

Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya 'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi. Sibirya bölgesindeki Buryat Cumhuriyeti'nde bir araç sürücüsü dağların arasında bulunan otoyolda ilerlerken yol kenarına oturmuş bir yavru ayının görüntüsünü kaydetti. Yol kenarına oturan ve ön patilerini yol bariyerinin üstüne atan ayı, yoldan geçen araçları izlemeye devam etti. Sürücü, aynın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Yavru ayının doğal ortamından modern dünyaya meraklı bakışı Rusya'da en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.
(Erhan Altıparmak/İHA)Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , Sibirya , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:51 - Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Tatar ve Özersay ile Maraş Krizi Sonrası İlk Görüşmesi
15:50 İzmir yanıyor, aşırı sıcaktan bunalanlar Çeşme'de serinliyor
15:50 Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Pakistan'da
15:50 Manisa'da hemzemin geçitte kaza
15:49 Lavanta bahçelerinde görsel şölenle, doğanın rengi mor ve yeşile dönüştü
15:49 İZNİK'TE KAYIP MADALYANIN SAHİBİ BULUNDU
15:49 MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı (2)