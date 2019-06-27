27.06.2019 16:18
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- Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri İzledi

- Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izlediMOSKOVA - Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi.

- Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi
MOSKOVA - Rusya'nın kuzeyinde bulunan Sibirya 'da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya'da en çok izlenenler arasına girdi.
Sibirya bölgesindeki Buryat Cumhuriyeti'nde bir araç sürücüsü dağların arasında bulunan otoyolda ilerlerken yol kenarına oturmuş bir yavru ayının görüntüsünü kaydetti. Yol kenarına oturan ve ön patilerini yol bariyerinin üstüne atan ayı, yoldan geçen araçları izlemeye devam etti. Sürücü, aynın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Yavru ayının doğal ortamından modern dünyaya meraklı bakışı Rusya'da en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.- Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri İzledi
Kaynak: İHA
Sibirya , Rusya Federasyonu , Güncel

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