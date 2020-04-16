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Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu oldu

MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen, 'Fıstık' ve 'Doğa' ismi verilen iki küçük boz ayı yavrusu, parkın maskotu oldu.

16.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:52
Yavru boz ayılar, doğa parkının maskotu oldu

MERSİN'de, Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen, 'Fıstık' ve 'Doğa' ismi verilen iki küçük boz ayı yavrusu, parkın maskotu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa parkında, yaklaşık 4 ay önce dünyaya gözlerini açan dişi yavrular, sevimlilikleri ile Doğa Parkı'nın maskotu oldu. 'Fıstık' ve 'Doğa' adı verilen şirin iki kardeş, kendileri için oluşturulan yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Tarsus Doğa Parkı görevlileri, anne Pakoş'un rahat bir doğum gerçekleştirmesi için maksimum özeni gösterdi. Boz ayılar, doğuma yakın dönemde bulunduğu bölgedeki tüm ayılardan ve diğer yabani hayvanlardan uzaklaşarak, doğum için kendisine izole uygun bir ortam buluyor. Tarsus Doğa Parkı yetkilileri de annenin doğumda kendisini güvende ve huzurlu hissetmesi için yaşadığı alanın dışında, diğer ayılardan izole bir yerde karanlık, özel bir in oluşturdu. Ekipler, Pakoş'u doğuma iki hafta kala söz konusu ine götürdü. Anne Pakoş, kendisi için oluşturulan özel inde  yavrularını dünyaya getirdi.

Doğum gerçekleştikten sonra barınaktaki diğer tüm ayılarla ilişkisi kesilen anne Pakoş'un artan besin ihtiyaçları ve yavrularını güven içinde büyütmesi için çoğunluğu pişmiş gıdalardan oluşan et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programı uygulandı. Yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu. 100 günlük olan ve önce anne sütü alan yavrular, ek gıdalarla beslenmeye başladı. Şimdiden 13.3 kiloya ulaşan ve Doğa Parkı'nın maskotu olan yavruların sağlık durumu ise gayet iyi.

Yavru ayıların bakımları eğitimli bakıcılar tarafından devam ederken, belirli program dahilinde motor becerilerini artırmaya yönelik oyunlar ve hareketler yaptırılıyor. Kendi yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiren iki kardeş, yeterli erişkinliğe ulaştıktan sonra annesinin yanına verilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Anne, Güncel
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