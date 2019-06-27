27.06.2019 11:15
Haberler » Güncel » Haber

Yavru ebabil kuşu bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinde yavru ebabil kuşu bulundu.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinde yavru ebabil kuşu bulundu.
Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ve eşi Aysel Kaya , evlerinin bahçesinde bitkin düşmüş yavru ebabil kuşu buldu.
Kuşa su ve yemek veren aile, Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini arayarak yardım istedi.
Sait Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkin düşmüş kuşun durumuna üzüldüklerini söyleyerek, "Biz ne kuşu olduğunu bilmiyorduk ama sonradan öğrendik ebabil kuşuymuş, teslim etmek için yetkilileri bekliyoruz. Şu an kuşun durumu iyi." dedi.Yavru ebabil kuşu bulundu
Kaynak: AA
Aysel Kaya , Sait Kaya , Turgutlu , Manisa , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:59 Gazipaşa Karalar'da asfalt sevinci
12:58 Vali Gündüzöz, LGS birincilerini tebrik etti
12:58 İSTANBUL- OTO LASTİĞİNDEN KASAPTAKİ ETE HER ŞEYİ ÇALMIŞLAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
12:58 - YAĞMALANAN UZEL FABRİKASINDA SOPALI NÖBET
12:58 GÜMÜŞHANE YOLA İNEN BOZ AYI YAVRUSU İLGİ ODAĞI OLDU
12:58 Şanlıurfa'daki kavgada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
12:57 CHP ve İYİ Parti saldırıyı kınadı