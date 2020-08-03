Zonguldak'ta rögara sıkışan yavru güvercinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre Kozlu şehir merkezinde yavru güvercinin rögara sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yavru güvercini kurtarma çalışması başlattı. Rögar kapağını kaldırarak yavru güvercini bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekipleri hayvanı yeniden özgürlüğüne bıraktı. Vatandaşlar da kurtarma operasyonunu başarıyla tamamlayan ekiplere teşekkür etti. - ZONGULDAK