Yavru Karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında bulunan yavru karaca doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yavru Karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:56
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında bulunan yavru karaca doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erbaa ilçesine bağlı Alan köyü ormanlık alanında vatandaşlar tarafından karaca yavrusu bulundu. Köy Muhtarı Mehmet Yağcı tarafından korumaya alınan karaca yavrusu Erbaa Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünde biberonla süt verilerek beslenen yavru karaca tekrar bulunduğu yere götürülerek bırakıldı. Kendisini ormanlık alana bırakanların peşinden bir süre ayrılmak istemeyen karaca daha sonra ormanlık alanda uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Yavru Karaca bulunduğunda dikkatli olun uyarısı

Erbaa Orman İşletme Şefi Mevlana Aydın, ormanlık alanda yaban hayvanı yavrusu bulunduğunda dikkatli olunmasını tavsiye ederek, "Ormanlık alanda eğer bir karaca yavrusu bulduysak annesi muhakkak oradadır. Annesi insanlardan dolayı o alanda uzaklaşmış olabilir. Biz eğer bu yavruları alıkoyarsak anne ile yavruları ayırdığımız zaman bakımlarını üstlenemeyiz. Vatandaşlarımız yavru karaca ile karşılaşırsa bir müddet o alandan uzaklaşsınlar, yapacakları işleri ertelesinler. Bu nedenle bize yavru karaca getirildiğinde sağlık sorunu yoksa tekrar biz bulunduğu yerde doğaya salıyoruz. Bu yavrunun bir sağlık sorunu yoktu. Annesi ile buluşması için doğaya bıraktık. Kimsenin bir tereddüttü olmasın hiçbir canlı yavrusunu doğada terk etmiyor. Sadece biz onların doğal yaşam alanlarına müdahale etmeyelim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Yağcı, Tokat, Güncel, Haber

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