05.07.2019 13:07
Haberler» Güncel» Haber

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.

ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.
Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor.
Kedinin sabihi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, "Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz" dedi.

- Antalya
Kaynak: DHA
antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:56   Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı
14:55   Düğün konseptlerine göre damatlık trendleri
14:55   Genao, Galatasaraylı seviyor!
14:54   Öldürdüğü kayınbiraderi ile düğünde omuz omuza eğlenmiş
14:54   Tuğgeneral Turgay Aras'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
14:54   Karadeniz sahilinde deniz mayını tetikleyicisi bulundu
14:54   Kayseri'de hırsızlık operasyonu