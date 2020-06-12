Yavru kedi Işık, kanalizasyondan kurtulup sıcak yuvaya kavuştu

Antalya'da sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni yuvasına kavuştu.

Yavru kedi Işık, kanalizasyondan kurtulup sıcak yuvaya kavuştu
12.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:28
Antalya'da sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni yuvasına kavuştu.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli teknik ekip tarafından sıkıştığı kanalizasyon borusundan kurtarılan yavru kedi sahiplendirildi. Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli teknik ekip tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ve veteriner hekimler tarafından da tetkik ve muayeneleri yapılan Işık isimli yavru kedi, sahiplendirilme programına alındı. Bu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takip eden Metehan Kavas, annesi Ümmühan Kavas ile Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek yavru kedi Işık'ı sahiplendi.

Yavru kedi Işık'ın kanalizasyondan çıkarıldığı süreci yakından takip ettiğini ifade eden Metehan Kavas, gördüğü o andan itibaren Işık'ı sahiplenmek istediğini ve bu isteğini ailesiyle paylaştığını söyledi. Ailesinin de olumlu bakması üzerine yetkililer ile iletişime geçtiğini ve annesi Ümmühan Kavas'la barınağa geldiğini kaydetti. Yavru kediyi kucağına alan ve büyük bir sevgiyle ona sarılan Metehan Kavas, Işık ile çok iyi arkadaş olacaklarını ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler ise karanlıktan aydınlığa kavuştuğu için Işık ismi verdikleri yavru kediyi sahiplendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Son Dakika: Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Haberler››Güncel››Yavru kedi Işık, kanalizasyondan kurtulup sıcak yuvaya kavuştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:05: Korona stresinden dişleri kırılıyor - Haber 12:05: Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 zanlı yakalandı - Haber 12:05: Başkan Palancıoğlu, hayvan hastanesini ziyaret etti - Haber 12:04: Son dakika haber | Jandarma Teşkilatından Vali Günaydın'a 181. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti - Haber 12:03: Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü 2 yaralı - Haber 11:44: Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor - Haber 11:40: Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı - Haberler 11:16: Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi - Haber 11:07: Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti - Ekonomi 10:21: Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi - Haberler