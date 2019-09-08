Haberler» Güncel» Haber

Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardıRusya, (DHA)- Rusya'da bir araç sürücüsü, öndeki aracın altına bir yavru kedi girdiğini gördü.

08.09.2019 12:51
Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir araç sürücüsü, öndeki aracın altına bir yavru kedi girdiğini gördü. Öndeki araç hareket edince, sürücü koştu ve yavru kediyi son anda ezilmekten kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, öndeki otomobilin yaya geçidinde durduğu, o sırada yavru kedinin otomobile doğru koştuğu görüldü. Kameranın bulunduğu, arkadaki aracın sürücüsü, duran otomobilin hareket ettiğini görünce önce kornaya basarak ikaz etmek istedi ancak araç hareket edince, hızla aracından inerek, otomobilin yanına koştu. Adam, hareket eden aracın kapısına vurdu ancak sürücü yine fark etmeyince, ezilmek üzere olan kediyi son anda bulunduğu yerden alarak kurtardı.
Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yapanlar, kediyi kurtaran adama teşekkür etti.
Yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Rusya, Araç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59   Eczacıbaşı: "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"
12:58   Hadımköy'de koku eylemi
12:58   Şanlıurfa-abd ile ortak devriye başladı-6
12:56   Lastiği patlayan minibüs, şarampole devrildi: 5 yaralı
12:56   "ABD turizm pazarı 2-3 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşabilir"
12:56   Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan ailelere Muş'tan destek
12:56   Başkan Tütüncü: "Umut dolu bir eğitim öğretim yılı olsun"