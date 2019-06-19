19.06.2019 08:16
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Yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Şehit Dursun Doğanay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki apartmanın arasında bulunan 5 metre yükseklikteki boşluğa yavru kedi düştü. Kedi sesini duyan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediye ulaşmak için boşluğa merdiven kurarak aşağı indi. Düştüğü yerden çıkarılan kedi salıverildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, İtfaiye, Yaşam

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