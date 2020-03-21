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Yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü

Zonguldak'ta güvenlik görevlisi yerde cansız yatan yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüs yaparak son anda ölümden kurtardı.

21.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:35
Yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürdü
Zonguldak 'ta güvenlik görevlisi yerde cansız yatan yavru kediyi kalp masajı ve suni teneffüs yaparak son anda ölümden kurtardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki Erkan Gonca, kampüs içinde devriye atarken yolda cansız yatan bir yavru kedi gördü. Soğuktan ve açıklıktan ölmek üzere olan yavru kediyi nöbet kulübesine getirerek kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Verdiği nefesle hayata dönen yavru kedi ismini "Kader" koyarak sahiplenerek evine aldı.

Başından geçen olayı anlatan güvenlik görevlisi Erkan Gonca, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde güvenlik görevlisiyim. Dün soğuk bir hava vardı ve yağmur yağıyordu. Yağmurda rutin devriyemi atarken yolda kediyi gördüm cansız yatıyordu çaresizdi. Hemen apar topar nöbet kulübesine getirdim kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Yaşamıyordu tekrar hayata döndürmek için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Çok mutluyum bir can kurtardık. Ben iyi bir hayvan severim hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için ve örnek olması için bütün Türkiye'ye göstermek istiyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Güncel

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