Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Haberler

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

ZONGULDAK'ta, güvenlik görevlisi Erkan Gonca (42), nefes almayan, yeni doğan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü.

21.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:23
Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

ZONGULDAK'ta, güvenlik görevlisi Erkan Gonca (42), nefes almayan, yeni doğan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olan Erkan Gonca, kampuste bir kedinin doğum yaptığını fark etti. Yavrulardan birinin nefes almadığını ve annesinin yanından ayrıldığını gören Erkan Gonca, yavruyu alarak güvenlik kabinine götürdü. Erkan Gonca, kalp masajı yaparak, kediyi hayata döndürdü. Ardından otomobiliyle veteriner kliniğine götüren Erkan Gonca, tedavisini yaptırdı. Sağlığına kavuşan kediye 'Kader' adını koyan Erkan Gonca, bakımını üstlendi. Erkan Gonca'nın kediyi hayata döndürme anları ve arkadaşıyla veterinere yetiştirme çabaları ise arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

O ANLARI ANLATTI

Evli ve 1 çocuk babası Erkan Gonca, Kader'e evinde bakmaya başladığını söyledi. Dünyanın en mutlu insanı olduğunu anlatan Gonca, şöyle konuştu:

"Dün saat 15.00 sıralarında yağmurda devriye atarken kediyi gördüm. Cansız yatıyordu, çaresizdi. Biz öldüğünü sandık. Nöbet kulübesine götürdük. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Tekrar hayata dönmesi için varımı yoğumu verdim ve bu canımızı yaşattım. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanı ben olmuş oldum. Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olaylara örnek olması nedeniyle bunu tüm Türkiye'ye göstermek istedim."


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Camiler için alınan önlemin ne kadar doğu olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğu olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Kuyumcuda şeffaf brandayla koronavirüs önlemi - Haber Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak - Haber Turkcell'den cep telefonu ve tabletleri hijyenik tutma rehberi - Haber Yaşlılar tüm uyarılara rağmen parklara koştular - Haber AŞTİ'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading