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Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Zonguldak'ta, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördüğü yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndüren Erkan Gonca, sahiplendiği kediye "Kader" ismini verdi.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:06
Zonguldak 'ta, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördüğü yavru kediyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndüren Erkan Gonca, sahiplendiği kediye "Kader" ismini verdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Gonca (42), dün kampüs içerisinde devriye attığı sırada bir kedinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
Kediyi bulunduğu yerden alarak nöbet kulübesine getiren Gonca, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin yeniden nefes alıp vermesini sağladı.
"Kader" ismini verdiği kediyi sahiplenen ve şırınga ile sütle besleyen Gonca, kediye gözü gibi bakıyor.
"Bir can kurtardığım için çok mutluyum"
Erkan Gonca, gazetecilere yaptığı açıklamada, rutin devriyesini attığı sırada kediyi cansız bir şekilde yattığını gördüğü ve öldüğünü zannettiğini söyledi.
Kediyi bulunduğu yerden alarak nöbet kulübesini getirdiğinin anlatan Gonca, "Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Yaşamıyordu, hayata tekrar bağlanması için varımı yoğumu ortaya koydum ve bu canımızı yaşattım. Bir can kurtardığım için çok mutluyum. Dünyanın en mutlu insanı oldum." dedi.
Gonca, iyi bir hayvansever olduğunu aktararak, "Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması diliyorum ve benim durumumun örnek olması için herkese göstermek istiyorum." şeklinde konuştu. Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Kaynak: AA

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Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Etiketler : Zonguldak, Güncel

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